A biztonság fenntartása a cél

Bakondi: A kormány lakossági támogatást szeretne migrációs politikájához.

2017. március 25. 10:42

Hamarosan új nemzeti konzultáció indul, amelynek egyik fő kérdésköre az illegális migráció. Ennek kapcsán Bakondi György elmondta, a kormány elszánt az eddigi migrációs politikája mellett, és a támadások ellenére folytatni fogja azt. – Nem akarunk olyan súlyos következményeket, mint a terrorcselekmények Londonban, Brüsszelben, Berlinben, Párizsban, Nizzában vagy Kölnben – hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

Eddig már több mint másfél millióan érkeztek Európába

A legutóbbi, 2015-ös nemzeti konzultáció óta változások történtek Magyarországon és Európa-szerte, ezért is kérdezik meg a magyar embereket, mi a véleményük most a kérdésben. Azt szeretnék, ha minél többen véleményt nyilvánítanának a nemzeti konzultációban, hogy lakossági támogatást szerezzenek a nemzetközi fórumokon, ahol igyekeznek továbbra is megvédeni a magyar emberek biztonságát.

Bakondi György ismertette, eddig másfél milliónál többen érkeztek Európába. Csak Magyarországon keresztül 104 országból jöttek 2015-ben, legnagyobb számban Szíriából és Irakból, azóta inkább Afganisztán, Pakisztán és Fekete-Afrika vált kiinduló országgá. Változott a migráció útvonala is: a balkáni jelenleg zárva van, ugyanakkor többen érkeznek Líbiából Olaszországon keresztül. A nemzetállamok – a magyar példához hasonlóan – elkezdtek védekezni a bevándorlás ellen, többek között a belső határellenőrzés visszaállításával, a rendőrség és a titkosszolgálat megerősítésével, valamint jogszabály-módosításokkal.

– Ehhez képest a magyar migrációs politikát továbbra is folyamatosan támadják – mondta Bakondi György, példaként említve, hogy a héten az Amnesty International fordult több nemzetközi szervezethez, így az EU-hoz és az ENSZ-hez is, hogy Magyarország elleni fellépést kérjen.

Mint Bakondi György elmondta, kedden Magyarországra érkezik Dimitris Avramopoulos migrációs és belügyekért felelős EU-biztos és találkozik Pintér Sándor belügyminiszterrel. A biztos várhatóan tájékozódni fog az éppen aznap hatályba lépő új magyar idegenrendészeti jogszabályokról. A magyar kormány intézkedései mindig is a közrend és a közbiztonság fenntartására irányultak, és ezt folytatják a jövőben is.

Határsértőket fogtak el

A román határrendészet a Csanád-Kis­zombor határátkelő közelében fogott el migránsokat, akik illegálisan próbáltak átjutni a román–magyar határon. Az Irakból és Szíriából érkezett bevándorlók úti célja – elmondásuk szerint – Nyugat-Európa volt. A határrendészet tiltott határátlépési kísérlet gyanújával eljárást kezdeményezett ellenük és átadta őket a menedékkérők elhelyezésére kialakított temes­vári regionális központnak. Az utóbbi hónapokban a román–magyar határon többször fogtak el olyan migránsokat, akik Romá­niától már menedéket kértek, de nem várták meg kérelmük elbírálását, hanem illegálisan próbálták folytatni útjukat Nyugat-Európa felé. Korszerű katonai repülőgépeket adtak át Szolnokon Két korszerű, Zlin Z-242L típusú cseh repülőgépet és JTAC (előretolt repülésirányító, Joint Terminal Attack Controller) szimulátort adtak át ünnepélyes keretek között pénteken Szolnokon, az Ittebei Kiss József helikopterbázison. Simicskó István honvédelmi miniszter az eseményen elmondta: modernizációra van szükség, fejleszteni kell a Magyar Honvédséget, minden képességét, amelyre szükség lesz a jövőben is. Ezt a célt szolgálja a tíz évre szóló, Zrínyi 2026 néven meghirdetett honvédelmi és haderő-fejlesztési program, amely megőrzi a hagyományokat, az értékeket, a bajtársiasságot és a hazaszeretetet is. A program egyik kézzelfogható eredménye ennek a két repülőgépnek a megérkezése is – jegyezte meg. A miniszter kiemelte: a 2016-os nyílt közbeszerzési eljáráson a legkedvezőbb ajánlatot a cseh Zlin Aircraft nyújtotta be. Ennek nyomán április végéig a most átadott két Zlin Z-242L típusú kétüléses repülőgép mellett további kettő Zlin Z-143LSi típusú négyüléses repülőgép érkezik Magyarországra. Simicskó István honvédelmi miniszter egy új Zlin Z-242L típusú cseh repülőgép fedélzetén a szolnoki Ittebei Kiss József helikopterbázison 2017. március 24-én. Jobbra Tóth Máté pilóta. MTI Fotó: Mészáros János A nettó 363 millió forintos beszerzés a gépeken felül tartalmazza a pótalkatrészeket, tartozékokat, az állomány át- és kiképzését is – közölte. A hajózó és a műszaki állomány Csehországban már megkapta a szükséges átképzést, sikeres vizsgát tett. A teljes állomány átképzése várhatóan 2017. május végéig valósul meg. A most beszerzett gépek kiképzésre, felderítésre, a határőrizeti munkát segítő megfigyelésre, futár feladatra, akár árvízi helyzet felmérésére is bevethetők lesznek. Simicskó István elmondta: a két Zlin Z-242L típusú kiképző és a két Zlin Z-143LSi típusú felderítő és futár repülőgép már korszerű, digitális műszerekkel felszerelt. E gépek műszerezettsége olyan, hogy nemzetközi légi forgalomban is részt tudnak venni, hatótávolságuk 800 kilométer és 4 órát képesek egy feltöltéssel repülni – tette hozzá. A magyar honvédségi rendszerbe állított új repülőgépek azokat a JAK-52-es kiképző repülőgépeket váltják le, amelyek az ’50-es, ’60-as évek technikai színvonalának felelnek meg, és további üzemeltetésük már nem lehetséges. Tóth Máté, az egyik új gép pilótája letépi az ideiglenes felségjelzést egy új Zlin Z-242L típusú cseh repülőgépről a szolnoki Ittebei Kiss József helikopterbázison 2017. március 24-én. MTI Fotó: Mészáros János Simicskó István elmondta, a magyar katonák mindenhol a világban kiválóan helytállnak: Afganisztánban, Irakban, a Balkán térségében, Magyarországon és a déli határunk védelmében, a NATO- és nemzetközi missziókban. A magyar katonák jelentősen hozzájárulnak Magyarország nemzetközi megítéléséhez – fűzte hozzá. A miniszter szólt arról, hogy Európában és a világban is romlott a biztonsági helyzet az utóbbi időszakban, szinte naponta érkeznek hírek terrortámadásokról. Kiemelte: a Magyar Honvédség Magyarország biztonságának garanciáját jelenti, de NATO-tagként a szövetségesekre is lehet számítani. A második világháború óta több mint háromszáz fegyveres konfliktus, háború zajlott a világban – emlékeztetett, hozzátéve: szükség van a repülő- és helikopterképesség, a szárazföldi haderőnemek és a tartalékos rendszer megerősítésére, a kibervédelmi rendszerre is. Simicskó István kitért arra, hogy a mintegy másfél milliárd forint összértékű JTAC szimulátor Szolnokra telepítése amerikai támogatással valósult meg. A valósághű virtuális harcteret szimuláló rendszer rendkívül fontos eszköze a repülésirányító katonák kiképzésének és ilyen berendezéssel a régióban egyedül Magyarország rendelkezik – jegyezte meg. Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint a JTAC (előretolt repülésirányító) az a katona, aki egy előretolt állásból irányítja a harci repülőgépek csapásait. A Magyar Honvédség több alakulata is rendelkezik olyan kiképzett, NATO-képesítést szerzett katonákkal, akik képesek ellátni az előretolt repülésirányítás feladatát. A magyar JTAC műveleti alkalmazása már 2009-ben megjelent az afganisztáni hadszíntéren és a magyar JTAC operátorok élesben, harci körülmények között is bizonyították szakértelmüket. A Zlin egy jól ismert, bejáratott típus a kiképző repülőgépek terén. A gyár az elmúlt 70 évben több ezer kiképzőgépet gyártott, amelyek a világ minden táján megtalálhatók. A jelenleg gyártott két- és négyüléses gépek 43 országban repülnek. Az eseményen megemlékeztek arról a 62 ejtőernyős hősről, akik életüket adták szolgálatteljesítés közben a hazáért.

magyaridok.hu - MTI