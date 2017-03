Orbán: Csak magunkra számíthatunk

Európát csak akkor lehet rendbe tenni, ha minden nép gondoskodik saját hazájának biztonságáról és jólétéről - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Rómában, miután az európai uniós tagországok és az uniós központi intézmények vezetői aláírták az EU közös jövőjéről szóló nyilatkozatot.

2017. március 25. 14:22

"Most már talán leesett a tantusz", az említetteket "mindenki világosan látja" - tette hozzá.



A nagy kihívásokra csak saját magunktól remélhetünk megoldást, az alapvető munkákat mindenkinek otthon kell elvégeznie - szögezte le a kormányfő nyilatkozatában, amelyet az M1 aktuális hírcsatorna ismertetett.



"Ha biztonságos Magyarországot akarunk, csak magunkra számíthatunk, nekünk kell biztonságossá tenni" - fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette: "Ha azt akarjuk, hogy gazdaságilag fejlődjünk, nekünk kell többet és jól dolgoznunk, versenyképesnek lennünk".



A gazdaság építéséhez mindenkire szükség van, mindenkinek jut munka - emelte ki a kormányfő.



Mindezeket "nem fogják helyettünk elvégezni, nem változtat rajta semmilyen ünnepi deklaráció" - ismételte meg. "Akkor lehetünk büszkék Európára, ha büszkék lehetünk a saját hazánkra" - fűzte hozzá.



A római nyilatkozat az Európai Unió elődszervezeteit alapító szerződések megkötésének hatvanadik évfordulójához időzítve született, és egyedül Nagy-Britannia nem írta alá, amelynek miniszterelnöke várhatóan napokon belül elindítja az unió elhagyását célzó folyamatot.



Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a nyilatkozat megvonja az elmúlt hatvan év mérlegét - amelyre "joggal lehetünk büszkék" -, és felrajzolja a jövő nagy kérdéseit is, ahol azonban "okkal érezzük úgy, hogy nagy kihívásokra kell válaszolnunk".



Mint mondta, a tagországok vezetői "messziről indultak", és a végül elfogadott dokumentum "csak nyomokban hasonlít" ahhoz, amelyet először megvitattak. Az általa előterjesztett magyar javaslatok közül több visszaköszön a szövegben. "A magyar emberek érdeke szempontjából ez egy jó dokumentum" - értékelte Orbán Viktor.



Példaként említette a határok megvédésének fontosságára vonatkozó utalásokat, valamint azt a kitételt, hogy a tagországoknak maguknak kell megadniuk az európai válaszokat, és nem a brüsszeli intézményektől kell várniuk. Kiemelte a határvédelemmel és az illegális migráció elleni fellépés fontosságával, valamint a terrorellenes küzdelemmel foglalkozó részeket, valamint a munkahelyek teremtése melletti elkötelezettséget.



Magyarország "ma az egyetlen ország az Európai Unióban, amely a teljes foglalkoztatást tűzte ki célul" - mondta, hozzátéve: "Nem a segélyektől, hanem a munkahelyektől várjuk az emberek magasabb életszínvonalát és a sikeresebb magyar gazdaságot".



Beszélt arról is, hogy a visegrádi négyek (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia) között is teljes az összhang abban, hogy nem a bevándorlástól, hanem a családpolitikától és a munkaalapú társadalomtól remélik a hiányzó munkaerő pótlását.



Orbán Viktor elismerte, hogy olyan gondolatok is vannak a nyilatkozatban, amelyek "ettől eltérnek, de másoknak fontosak", de úgy vélte, hogy a 27 ország együttélésének szabályai egy ilyen dokumentum esetében is érvényesek.

MTI