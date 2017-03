Kósa: elgurult a gyógyszer Strasbourgban

A strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság (EJEB) messze túlterjeszkedett minden határon, amikor Magyarországgal szemben a bangladesi menekültek ügyében ítéletet hozott – jelentette ki Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

2017. március 26. 10:14

A bangladesieket menekülteknek titulálták, noha semmi közük a menekültstátuszhoz, migránsok. Saját bevallásuk szerint nem szenvedtek üldöztetést saját hazájukban, a jobb élet reményében jöttek ide. Nem fogta őket le senki, a határon tartottuk, nem engedtük be őket a schengeni és a dublini egyezményeket betartva. Szabadon távozhattak Szerbia felé. Beadták a menekültkérelmüket, de nem várták meg annak elbírálását, ma sem tudjuk, hol vannak – sorolta.

A Helsinki Bizottság két olyan embert védett Strasbourgban, akikről nem tudjuk, hol vannak. A nekik megítélt mintegy 2,7 millió forintos perköltséget és ügyvédi díjat a Helsinki Bizottságnak lehet utalni. Ez jól jön nekik, feltalálták a migránsbizniszt. Ez egy 45 milliárd forintos piac, melyből jó szeletet lehet hasítani. A migránsbizniszből nemcsak az embercsempészek élnek kitűnően, hanem – ezek szerint – az emberi jogi harcosok is rátelepednek erre, ami felháborító – fogalmazott.

Látszik, hogy ez egy politikai ítélet. Nincs köze migránsokhoz, menekültekhez. Senkit nem bántottak, senkinek a méltóságán csorba nem esett, azt még a bíróság is elismerte, hogy ezekkel az emberekkel jól bántak a tranzitzónában, ellátták őket teljesen ingyen a magyar állam költségére – jegyezte meg.

A politikus szerint Strasbourg ezzel az ítélettel felrúgott egy európai jogi alapelvet, miszerint senki sem húzhat előnyt abból, hogy nem tartja be a rá vonatkozó jogszabályokat. Most Görögország abból, hogy nem tartja be a dublini rendeletet, nyilvánvalóan hasznot húz, hiszen a migránsok ellátásával kapcsolatos költségeket ráterheli azokra az országokra, amelyek még ellátják ezeket a feladatokat. Ha ez így marad, csak egyetlen esetben következetes a strasbourgi bíróság, ha kezdeményezi Görögország kizárását az Európai Tanácsból, illetve az Európai Unióból – magyarázta.

Ha nem kezdeményezik, akkor viszont itt felborult a jogrend, hiszen a különböző tagállamok kedvükre mazsolázhatnak a jogszabályokban. Ami tetszik nekik, betartják, ami nem tetszik, nem tartják be. De így megszűnik a jogbiztonság Európában, és érdekes, hogy ennek a Helsinki Bizottság harcosa – mondta a frakcióvezető.

A képviselőcsoport arra kérte a kormányt, hogy fellebbezzen, és ragadjon meg minden eszközt, hogy ezt a jogi skandalumot annulálni lehessen. Tekintettel arra, hogy 45 milliárd forintot az adófizetők pénzéből nem akarnánk kifizetni emberjogi ügynököknek azért, mert a strasbourgi bíróságnál „elgurult a gyógyszer”. Meg kell nézni, hogyan lehet megszüntetni az EJEB joghatóságát Magyarországon – hangoztatta.

Hangsúlyozta: az emberi jogokat nem a tagság garantálja, hanem a nemzetközi szerződések és az Alaptörvény. Az nem alapvető emberi jog, hogy valaki mindenféle jogosultság nélkül az Európai Unió területére lépjen. Ez szuverenitás kérdése. A szuverenitást sértő emberi jog pedig nem értelmezhető.

Arra a felvetésre, hogy nem a migránsok keresték meg a jogvédőket, hanem utóbbiak mentek a tranzitzónába ügyfelet keresni, azt mondta: az embercsempészek is ezt csinálják, felhajtják az ügyfeleket. Adott esetben még azokat is, akik nem akarnak elmenni otthonról. Úgy látszik, immár ezt csinálják Soros ügynökei is, meglátva a nagy pénzt és lehetőséget, ki akarják zsebelni a magyar választópolgárokat – jelentette ki Kósa Lajos.

hirado.hu - Kossuth Rádió Vasárnapi Újság