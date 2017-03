Európa hatalmas butaságot követ el

Interjú Henri Boulad jezsuita szerzetessel

Nem fogadhatunk be mindenkit és ezzel nem destabilizálhatjuk saját családunkat, saját lakosságunkat – nyilatkozta a jezsuita szerzetes a közmédiának adott interjújában.

2017. március 26. 10:39

Magyarország egy olyan ország, amely az azonosságához, a krisztusi keresztény identitásához ragaszkodik. Európának az értékeit képezték ezek a keresztény értékek egészen addig, amíg a balliberális ideológiák úgymond meg nem támadták Európát, ezek az ideológiák belülről emésztik a kontinenst. Magyarország a saját érdekeit védi, nem pedig ezeket a balliberális érdekeket, kevés ilyen európai nemzet van, éppen ezért örülök annak, hogy Magyarország befogadott és magyar állampolgár lehetek – mondta a közmédiának adott interjújában Henri Boulad jezsutita szerzetes.

Dávid és Góliát harca folyik

Remélem, hogy tudom majd segíteni Magyarországot abban, hogy ezen európai kihívással szembenézzen. Olyan ez, mintha Dávid és Góliát harcolna egymással. Dávidot felső erők segítették és ezen erők nélkül nem lenne egyenlő ez a harc – mondta a szerzetes.

Ha a dolgok mélyére megyünk, azt szoktam mondani, hogy én ember vagyok, keresztény vagyok. Ugyanis véleményem szerint a kereszténység maga a humanizmus, a szó evangéliumi értelemben. Ha úgy tetszik a humanizmus szó csodálatos szó, de veszélyes is. A humanizmus azt jelenti, hogy az ember uralkodik az anyagon, az ember fontosabb, mint az anyag, az érték fontosabb mint a gazdagság, az érték az emberiség fontosabb mindennél, ezt jelenti számomra ez a fogalom.

A humanizmus gyökerei az evangéliumban találhatók és Jézus tanításaiban. Vagyis, amikor a menekültek elfogadásáról beszélünk, az egy evangéliumi gyökerekre visszavezethető kérdés, na de, ahogy Ferenc pápa is mondta, aki támogatja a nyitottságot és a befogadottságot, annak óvatosnak is kell lennie. Nem fogadhatunk be mindenkit és ezzel nem destabilizálhatjuk saját családunkat, saját lakosságunkat – nyilatkozta a jezsuita szerzetes.

A kérdésre, hogy hol a határ a keresztény irgalmasság és az önvédelem között, Henri Boulad elmondta: „én befogadlak téged, ha tiszteled az én házamat, az én családomat, az én értékeimet, elveimet és intimitásomat. De ha valaki nem akar integrálódni, ha nem akar beilleszkedni, ahogy ezt sok menekült esetében is látjuk, akkor néhány generáció után megjelenik ez az identitáselutasítás, s az azt jelenti, hogy ez a befogadás nem is sikeres, hanem hamis igazságon alapul. Európának be kell ezt látnia és nem szabad, hogy a politikai korrektség megölje Európát és megölje az európaiakat.”

“Nincs jogunk a saját identitásunkat feláldozni egyfajta befogadó készség oltárán”

A szerzetes szerint „nincs jogunk a saját identitásunkat feláldozni egyfajta befogadó készség oltárán, nem szabad, az identitásunkat, a saját örökségünket és családunkat feláldozni, ha mégis ezt tesszük, buták vagyunk. Itt egy földrészről van szó, amely civilizáció a kultúra bölcsőjét jelenti, és azt látom, hogy ez a földrész hatalmas butaságot, hatalmas hibát követ el” – mondta.

Henri Boulad szólt arról is, hogy véleménye szerint „a médiát azok uralják, akiknek konkrét tervük van. Az iszlám és a baloldal nagyon jól kijönnek egymással, hiszen közös érdekeik vannak. De ki fizeti mindennek az árát? Az európaiak”.

Trump igazi lehetőség a nyugati világ számára

A szerzetes szerint Donald Trump egy igazi lehetőség a nyugati világ számára, hiszen nagyon jól megértette, hogy mi forog itt kockán.

Henri Boulad szerint Magyarországra jelentős szerep vár. „Véleményem szerint egy embernek a cselekedete is elég ahhoz, hogy egy egész politikai világot megváltoztassunk. Itt Magyarországon van egy ember, aki az egész többségi Európával szembeszáll” – utalt Orbán Viktorra a szerzetes.

MTI Fotó: Balogh Zoltán

Ferenc pápáról elmondta, hogy szereti és tiszteli, de sok mindennel nem ért egyet vele, éppen ezért levelet is írt neki, amelyre nem kapott választ. Azt írta a levélben, hogy egyrészt nem ért egyet az iszlámmal kapcsolatos álláspontjával, másrészt a bevándorlás kérdésében sem ért egyet a pápával.

“30 év múlva Európa muzulmán lesz”

A szerzetes úgy látja, hogy Európában demográfiai probléma van és ideológiai üresség tátong, az iszlám pedig kész ezt a dupla ürességet betölteni. Jönnek a muzulmánok, igazi inváziót láthatunk Európában… 30 év múlva Európa muzulmán lesz, jönnek a bevándorlók méghozzá ellenőrizetlenül, exponenciálisan nő a számuk” – emelte ki.

“Nem szabad, hogy csapdába essünk”

„Ezen a földrészen gondolkodásra van szükség, nem szabad, hogy csapdába essünk. Ha valaki máshogy gondolkodik, mint itt a többiek, akkor azt kizárják, mint például Orbán Viktort is. Elképesztő és szomorú, hogy Európa ide jutott” – mondta a szerzetes, aki úgy véli, hogy először is tudatra ébredésre lenne szükség, amelyben az egyén, az egyház átgondolja a saját létét, majd pedig a társadalom, a politika is átgondolja saját magát, de először az embernek kell saját magába néznie. Imára és átgondolásra lenne szükség most is – nyilatkozta a közmédiának Henri Boulad jezsutita szerzetes.

