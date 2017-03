Segítség – akár gerincműtét helyett

A porckorongsérv szinte népbetegségnek számít, és aki átélte, tudja, hogy megkeserítheti a mindennapokat.

2017. március 26. 11:36

Sekk Patrícia, a Fájdalomközpont gyógytornásza, gyógymasszőr, humánkineziológus az orvosi kezelésen, a műtéten túli segítség lehetőségeiről beszélt.

Hogyan alakul ki a porckorongsérv?

A csigolyák között található porckorongok körkörös gyűrűkből épülnek fel, belülről kocsonyás anyag alkotja őket. Ez a speciális felépítés teszi lehetővé, hogy a porckorongok biztosítsák a gerinc rugalmasságát, teherbíró képességét, hajlékonyságát, és csillapítsák a gerincre ható erőket.

Felnőtt kortól a porckorongok víztartalma csökkenni kezd, ennek következményeképp pedig mérséklődik a gerinc rugalmassága és terhelhetősége is. A kopott porckorong könnyebben megsérülhet, a hirtelen, nagy terhelésre (rossz mozdulat, emelés, bemelegítés nélküli, intenzív edzés vagy hosszú távú fokozott megerőltetés, mint az ülő munka) a gyűrűk átszakadhatnak, a porckorongban lévő anyag elvándorolhat és kialakulhat a porckorongsérv.

A porckorongsérv mindenképpen fájdalmat okoz, akár kiszakad, akár nem. A heves fájdalom mellett gyakoriak még a kisugárzó panaszok, nyaki sérv esetében a karokba, ágyéki sérvnél a lábakba. A tünetek néha csak lassan alakulnak ki. Sok esetben neurológiai panaszok is jelentkezhetnek, mint a végtagok izmainak gyengülése, érzészavarok (zsibbadás, érzéketlen bőrterületek), de a legsúlyosabb esetben a széklet és vizeletürítés kontrolljának zavara is megjelenhet.

A megoldás lépései, lehetőségei

Orvosi kivizsgálás, diagnózis

A kivizsgálást szakorvos irányítja, egyértelmű diagnózis csak képalkotó vizsgálatokkal (CT vagy MR) állítható fel. Ennek tudatában dől el, milyen kezelés válhat be.

Fájdalomcsillapítás

A gerincsérvvel járó erős fájdalmat csillapítani kell, és meg kell szüntetni azt az állapotot, amelyben a porckorong nyomás alatt tartja a mellette futó idegeket. Erre ma már számtalan lehetőség áll rendelkezésre, a lökéshullám kezeléstől az injekciós kúrákig.

Gyógytorna

A fájdalom hatékony csökkentése után a következő lépés a gyógytornász vezetésével végzett gyógytorna. A gyógytornász kezében számos eszköz van, amelyekkel képes enyhíteni a panaszokat, valamint segít megakadályozni a fájdalmas epizód megismételődését.

- A McKenzie módszer egy nemzetközileg elismert terápia, egy bizonyítottan hosszú távú, hatékony kezelési módszer. Ez a technika annak felismerésére épül, hogy a beteg tünetei alapján beazonosítjuk a panaszokat okozó gerincproblémákat – tájékoztat Sekk Patrícia, a Fájdalomközpont gyógytornásza, gyógymasszőr, humánkineziológus. - Alapos mechanikai diagnózis után meghatározzuk, melyek azok a speciális mozgások, melyekkel a gerincfájdalmak csökkenthetők, megszüntethetők. A rendszeres gyógytornával és McKenzie tornával hatalmas egészségnyereségre tehetnek szert a páciensek: újra fájdalommentes, teljes életet élhetnek.

Műtét

Ha neurológiai tünetek (érzészavar, izomgyengülés) alakulnak ki, vagy a heves fájdalmak a fenti kezelések mellett 4-6 hét alatt nem enyhülnek, a kezelőorvos műtéti kezelést javasolhat – de erre csak az esetek kevesebb, mint 10 százalékában kerül sor. Akut műtéti indikáció, ha inkontinencia alakul ki a betegnél. A beavatkozás során eltávolítják a szűkületet okozó, gerincvelőt és idegszálakat nyomó porckorongsérvet. A gyógytorna ugyanakkor műtét után is segít: lerövidíti és teljessé teszi a felépülést, visszaállítja a mozgás lehetőség szerinti szabadságát.

Forrás: Fájdalomközpont (www.fajdalomkozpont.hu)

