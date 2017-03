5 meglepő tény a felnőttkori pattanások okairól

Ha már a 30-as éveinkben járunk, nem hitegethetjük tovább magunkat, jóval túlhaladtuk a tinédzserkori pattanások idejét.

2017. március 27. 11:15

Nem foghatjuk tehát a hormonok tombolására, ha még mindig rendületlenül küzdünk a bőrhibákkal, hanem meg kell végre keresni a probléma gyökerét.

Rossz genetika, vagy rossz szokások?

Peterman Krisztina, a problémás bőr kezelésére specializálódott Dermatica mesterkozmetikusa szerint a pattanásosságra való hajlamot valóban örökölhetjük. Ha tudjuk, hogy a szüleink is küzdöttek a bőrhibákkal felnőttként, akkor sajnos nagyobb a valószínűsége, hogy a mi bőrünk sem lesz makulátlan ennyi idősen. Azt azonban ne felejtsük el, hogy csak a hajlamot és a zsírosabb bőrtípust örököljük. Helyes bőrápolási szokásokkal és rendszeres kezeléssel sokat tehetünk a bőr állapotáért.





Na de mi a helyzet mégis a hormonokkal?

Serdülőkorban a hormonális változások hatására megnő a faggyútermelődés, a zsírosabb bőr pórusai könnyebben eltömődnek, részben ez is okozza ebben a korban a bőrhibák megjelenését. A hormonok később is hatással vannak a bőrünk állapotára, így például a menstruáció környékén és a változókor idején is megváltozhat a bőr állapota, gyakrabban jelentkeznek ilyenkor bőrhibák.



Fogamzásgátló és pattanások

A hormonális okok miatt megjelenő pattanások kezelésére bevált módszer a fogamzásgátlók szedése. Ez azonban nem lehet végleges megoldás, hiszen ha előbb nem is, a családtervezés idején biztosan mindenki abbahagyja a szedését. A helyzet ilyenkor sok esetben még rosszabb, mint előtte – mesél tapasztalatairól Krisztina. A hormonális ingadozás miatt a fogamzásgátló elhagyásának időszakában nagyon sokan küzdenek gyulladt pattanásokkal, ez az állapot akár hónapokig is eltarthat. Ilyenkor nagy türelemre van szükség, de megfelelő kezelésekkel a bőrt újra egyensúlyba tudjuk hozni és a bőrhibák is szépen letisztulnak.

Smink, stressz és dohányzás

A túl olajos kozmetikumok elzárhatják a pórusokat, ami mitesszerek, pattanások megjelenéséhez is vezethet. Ha bizonytalanok vagyunk, hogy számunkra melyik termékcsalád kozmetikumai lennének a megfelelőek, akkor kérjük kozmetikus segítségét a bőrtípusunknak megfelelő, kellemetlen „mellékhatásokat” nem okozó készítmények választásához. Talán észrevettük már, hogy stresszesebb időszakokban, vizsgák, munkahelyi konfliktusok miatt is pattanásosabb lehet a bőr, de a dohányzás is hajlamosító tényező.

Bőratka a felnőttkori pattanások okozója?

A bőratka egy apró, szabad szemmel nem látható élősködő, mely a szőrtüszőkben él és faggyúval táplálkozik. Kutatások szerint jelenléte fontos szerepet játszik a pattanások kialakulásában. A fokozott faggyútermelődés mellett a rossz higiéniai környezet is kedvező életfeltételeket biztosít az elterjedéséhez. Peterman Krisztina szerint nem lehetetlen megszabadulni tőlük, de kitartó, több hónapos odafigyelésre van hozzá szükség. Az egyes atkák életciklusa ugyan mindössze 14-28 nap, ám mivel igen gyorsan szaporodnak, a folyamatos utánpótlásuk biztosított. Ebbe a folyamatba a bőrflóra helyreállítását célzó kozmetikai kezeléssel, speciális hatóanyagokkal tudunk beavatkozni, így gyakorlatilag a megmaradásukhoz kedvezőtlen életfeltételeket teremtünk. Annak érdekében, hogy megelőzzük a panaszok kiújulását, egy teljes kúrát érdemes végig csinálni, ami megközelítőleg három hónapot vesz igénybe.

Forrás: Dermatica

www.dermatica.hu

orvosihirkozpont.hu