Megszólalt Soros európai helytartója

Nem tetszik a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítvány európai vezetőinek, hogy a magyar kormány támadja őket, ezért megkeresték az Indexet, és interjút adtak a portálnak. A nyílt kormánykritika és az aggodalmaskodás mellett hazafiságukat is igyekeztek bizonygatni: elmondták, hogy a migránsok integrációja mellett a népzenét is támogatják.

2017. március 28. 09:57

Megtörte a hallgatást a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítvány (Open Society Foundations, OSF) eddig igen csak zárkózott európai vezetője és regionális programigazgatója. Goran Buldioski és Nizák Péter az Indexnek azzal indokolták lépésüket, hogy „kormányzati tisztviselők sokat beszéltek a civil szektor jogi megrendszabályozásáról, és elhangoztak bennünket mint alapítványt és az alapítónkat érő, pr-jellegű támadások”, ez a „kormányzati kampány” pedig „súlyos következményekkel jár” az érintett „civil szervezetekre nézve, árt a jó hírnevüknek és nehezíti a munkájukat, sőt, az egész civil szektorét”.

Buldioskiék úgy látták, végre el kell mondaniuk, mit gondolnak migrációról, transzparenciáról, nemzetállamokról vagy éppen az amerikai milliárdoshoz fűződő viszonyukról. Nizák hangsúlyozta, „az OSF egy hálózat, nemzetközi donorszervezetként működik”, a magyar civil szervezetek támogatást kapnak tőlük. Főnöke ugyanezt úgy fogalmazta meg, hogy ők az „adományozás unalmas ügyintézői”. Azt egyöntetűen visszautasították, hogy a pengő dollárokért cserébe bármiféle viszonzást követelnének, ugyanakkor elmondták, hogy természetesen a hozzájuk hasonló értékrendet valló szervezeteket támogatják, például a liberális jogvédőket.

A két tisztségviselő határozottan leszögezte: nem támogatják az illegális migrációt, viszont nem cáfolták, hogy más, Soros Györgyhöz köthető társaságok, például a No Borders igen, és azt is kijelentették, hogy a milliárdos által az Európában megtelepedő bevándorlók számára felajánlott 500 millió dollár nem ösztönzés, hanem segítség.

Sokat elárul Buldioski és Nizák demokráciáról alkotott felfogásáról, hogy az előbbi értelmetlennek tartja nyolcmillió magyar állampolgár megkérdezését valamilyen nemzeti sorskérdésről, utóbbi pedig a párbeszéd populista formájának tartja a nemzeti konzultációt – helyette mindketten a szűk körű egyeztetéseket preferálják. Az OSF európai igazgatója az általa kért interjúban kiemelte: „Nem kívánunk nyilatkozatok és pr-közlemények útján kommunikálni, ahogy a kormány teszi”, majd azt nyilatkozta az Indexnek, hogy nem keresik a kormánnyal a kapcsolatot. Szerinte a kormánynak kellene megkeresnie őket.

A nyílt kormánykritika mellett kitértek arra a vádra is, miszerint az OSF és Soros a nemzetállamok lebontásán munkálkodik. Buldioski szerint az efféle állítások nagyon megviselik őket.

– Remélem, látszik a fájdalom Péter arcán. Nincs egyedül – mondta a mellette ülő kollégájára mutatva. Nizák Péter pedig azzal érvelt, hogy sokat tettek a nemzeti kultúráért. Még egy példát is megnevezett: támogatták a népzenét. Mind Goran Buldioski, mind pedig Nizák Péter többször hangsúlyozta, hogy betartják a törvényeket, két éve már az alapítvány által támogatott szervezetek listáját is közreadják. Ezzel szemben a kormánynak még azt is fel lehet róni az európai igazgató szerint, hogy „nem lépett 19, hazai közbeszerzések (sic!) miatt indult OLAF-vizsgálat ügyében.”

Mint ismert, ez nem a kormány, hanem a Legfőbb Ügyészség feladata, de az állítással más probléma is van. A hatóság tavaly októberben közölte: 2012 óta összesen 24 ajánlást tett a csalás elleni hivatal, s valamennyi esetben eljárást indítottak.

Hajmeresztő koalíció A strasbourgi bíróság ítélete szembemegy a józan ésszel, az uniós joggal, és azt is leleplezi, hogy a Soros-szervezetek tízmilliárdokat kereshetnek a migránsbizniszen – mondta Halász János napirend előtt az Országgyűlésben. A Fidesz-frakció szóvivője hangsúlyozta: kiderült, hogy a két bangladesi migránst a Helsinki Bizottság kereste meg, hogy felhasználja őket Magyarország ellen; az ügy végén Strasbourg a két migránsnak fejenként hárommillió forintot ítélt meg, az őket képviselő szervezetnek pedig perköltségként 2,7 milliót. A Fidesz-frakció nevében arra kérte a kormányt, támadja meg az ítéletet, és lépjen fel a Soros-támogatásokból működő külföldi ügynökszervezetek ellen is. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában szintén felháborítónak nevezte az ítéletet, amely szerinte jól mutatja, milyen, ha létrejön egy „hajmeresztő koalíció” az embercsempészek, a bevándorlók és az „úgynevezett jogvédők” között. – 40-50 milliárdos terhet jelentene, ha hasonló pereket indítanának az összes ilyen ügyben – mondta Dömötör Csaba. Hollik István KDNP-s országgyűlési képviselő ugyanakkor az Index által közölt interjúra reagálva kiemelte: Soros György szervezetei szerint a magyar embereket – az őket érintő kérdésekben – teljesen felesleges megkérdezni; szerint a migránsokat kell megvédeni a magyar emberekkel szemben. De visszásnak találta azt is, hogy az amerikai milliárdos csak a múlt évben majdnem 350 millió forintot fordított a „migránstámogató” szervezetekre.

magyaridok.hu