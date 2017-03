Parlamenti pár(t)beszéd!

MSZP: Milliárdokat vonnak el a közfoglalkoztatástól! KDNP: Aggodalom és remény a születésnapi találkozón! Jobbik: Fedőneve: Fidesz! LMP: Mennyire felkészültek a kormány szerint a magyar emberek? Fidesz: Álljunk ki a nemzeti függetlenségünk mellett!

2017. március 29. 09:39

Látványos napirend előtti ütközetekkel „köszöntik” hétről hétre egymást. Nem volt meglepetés, hogy kormánypárti és ellenzéki szónoklók ugyanazt e héten is egészen másként látták. A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni. Szenvedélyes mondataikat a hagyományokhoz híven, hangos közbeszólások és tapsok kísérték. Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal a szolidabb zajokat, bejkiabálásokat is jelezve ”közvetítjük” az elhangzott szónoklataikat.

Milliárdokat vonnak el a közfoglalkoztatástól!

GÚR NÁNDOR, (MSZP): - Képviselőtársaim! Hat-hét év leforgása alatt több mint 600 ezer embert üldöztek el ebből az országból! Ha ígéreteiknek eleget tettek volna, hat-hét évvel ezelőtt 30-40 százalékos bérfejlesztést csináltak volna, akkor nyilvánvalóan sokan a gyökereik miatt is itthon maradtak volna, és nem hagyták volna el ezt az országot. Azt kell mondanom, hogy még a legkisebb jövedelemmel bíró embereket is meglopták! Meglopták, mert ‑ példaként ‑ a minimálbéres emberek 2010-ben 60 200 forintot kerestek, ezt nettóban kapták, az utána lévő öt esztendőben pedig vásárlóerő-értékben kevesebb értékű pénzhez jutottak hozzá. De nem jártak másképp a közfoglalkoztatottak sem. 50-60 ezer közfoglalkoztatottból csináltak 220-230 ezret, felduzzasztották a közfoglalkoztatotti kört, de értelmes, hozamtermelő tevékenységgel mindezt sajnos nem párosították. Nagyon sok ember önbecsülését sárba tiporták, és közben a 60 200 forintos nettó bérükből csináltak orcátlan módon 47 ezer forintosat, ami jelenleg is 53 ezer forint. Ha belegondolnak, hogy ebben a hét évben nagyjából 20 százalékos volt az aggregált infláció mértéke, akkor ez ma 40-42 ezer forintot ér. Magyarul: a közfoglalkoztatott emberek bére vásárlóerő-értékének az egyharmadát ez a kormány ellopta. Statisztikai alanyként tekintenek ezekre az emberekre, és ez a legborzasztóbb!

- És most, 2017-ben mit csinálnak? Most azt mondják, hogy csökkenteni kell a számokat, csökkenteni kell a forrásokat. 2017-ben mintegy 40 milliárd forintot vesznek el az első fél esztendőben a foglalkoztatás finanszírozásából, és közben a létszámot is mintegy 50 ezer fővel csökkentik. Majd képzési támogatásokra fordítják a pénzeket ‑ mondják. Tudjuk, ezeket önök hogy csinálják: napocskák, felhőcskék rajzolásán keresztül, ami a munkaerőpiacon azért nagy esélyt nem jelent az ott képzésben részt vevők számára. Olyan parametrizálást tesznek, hogy a 25 év alattiak ne kerülhessenek be a közfoglalkoztatásba, mert számukra más programok adnak lehetőséget. Láttuk az elmúlt hét esztendőben, hogy hogyan és miképpen, ‑ sehogyan és semmiképpen! Olyan parametrizálást csinálnak, amely szubjektív.

- Azt mondják, hogy aki vélhetően ‑ mondom, vélhetően ‑ magától is be tud kerülni a munkaerőpiacra, az ne kerüljön közfoglalkoztatásba. Hogyan, miképpen döntik el önök? Vélhetően, szubjektív módon; akit akarnak, kilöknek; akit nem, azt nem! A szakképzetteket nem engedik be a közfoglalkoztatás rendszerébe. Azt mondják, 3 hónapon keresztül nem mehetnek be, vagyis három sikertelen kiközvetítésnek kell lenni ahhoz, hogy egyáltalán bemehessenek. Mit mondanak? Három év leforgása alatt maximum 12 hónapot lehet valaki közfoglalkoztatásban. Ismerik önök a magyar valóságot, a magyar vidéket, a kistelepüléseket, az elzárt településeket, ahol munkahely nincs, ahol ma sincs munkahely? És önök közben a nagyvárosokban létrehozták bérlakások programját, finanszírozták, támogatásokat adtak hozzá? A frászt adtak hozzá! Akkor hogyan gondolják, hogy ezek az emberek meg fognak tudni élni, ha mindenből kirekesztik őket?

- Újra és újra a szociális szövetkezetekkel jönnek elő, azokkal a szociális szövetkezetekkel, ahol 1600 milliárd forintot raboltak ki a rendszerből! Nem az emberekért, hanem az emberek ellenében cselekszenek! Még a csökkentett munkaképességű emberek 28 500 forintos ellátását is el akarják venni, közben hamis statisztikákat gyártanak mind a foglalkoztatás, mind a munkanélküliség tekintetében. Csak az ember nem számít önöknek! Csak az ember nem számít! Persze van, aki számít, a haverok meg a pereputty!

- No, mi egy olyan világot fogunk építeni, képviselőtársaim, ami mindenkiről szól, ami mindenki Magyarországát jelenti, olyat, amelyben az emberek a tisztes megélhetés alapját meg fogják szerezni, és eszerint fogják tudni élni az életüket! (Taps az MSZP soraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! Szeretném önt is emlékeztetni arra, hogy 2010-hez képest 700 ezerrel többen dolgoznak Magyarországon, miközben a baloldali kormányok alatt megduplázódott a munkanélküliség! Ön beszélt a szerényebb körülmények között élőkről, de azt kifelejtette, hogy mégiscsak 15 százalékkal nőtt a minimálbér, 25 százalékkal pedig a szakmunkás-minimálbér! (Gőgös Zoltán: Bruttóban.) Csökkentek az adók, amelyeket önök nem szavaztak meg, ezek pedig béremeléseket tettek lehetővé. Tavaly januárhoz képest 10 százalékkal növekedtek a reálbérek és folytatódnak! Egyébként én kicsit hiteltelennek tartom, hogy azok aggódnak a szegényekért, akik százezreket üldöztek devizahitel-csapdába és megduplázták a rezsiköltségeket!

- Képviselő Úr! Azzal a reménnyel hallgattam végig a felszólalását, hogy mindenekelőtt tisztázza: igazak-e azok a hírek, hogy az MSZP által támogatott Dopeman-csapata rátámadt a liberálisok egyik aktivistájára. Tudjuk, hogy a baloldalon egyre nagyobb a marakodás a koncért, de mi nem számítottunk arra, hogy önöknek még az is belefér, hogy egymást megrugdossák. (Dr. Varga László: Ez valótlan volt!) Hadd tegyem fel a kérdést: ha önök így viselkednek a saját szövetségeseikkel, akkor mit várhatnak a baloldaltól a választók? (Gőgös Zoltán: A közmunkáról nem szeretnél beszélni?) Ha csak azt nézem, hogy eddig mi került nyilvánosságra, akkor elég sok szörnyű dolog. Nemrég indítottak egy kampányt és ebből világosan látszik, hogy önök újra drasztikus adóemelésen törik a fejüket.

- Képviselő Úr! A szocialisták középosztály-ellenes kampánya mintha a Rákosi-korszakban született volna, de ami ennél is fontosabb: azok akarnak adóemelést, akiknek már a kormányzásuk alatt is a sarcolás volt a mániájuk! (Moraj az MSZP soraiban. ‑ Az elnök csenget.) Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy Botka László, akit önök miniszterelnöknek javasolnak, megszavazta a regisztrációs adót, a környezetterhelési díjat, az energiaadót, Draskovics adócsomagját, az áfaemelést, a házipénztáradót, a vagyonadót, s nem mellesleg megszavazta a tandíjat, a vizitdíjat, a 13. havi nyugdíj elvételét és egyébként Gyurcsány Ferenc miniszterelnökké választását is. (Gúr Nándor: A 27 százalékos áfáról beszélj!) Mindezek egy dolgot nagyon is bizonyítanak, azt, hogy a baloldalon semmi nem változik, Gyurcsány és Bajnai után most itt van Botka László, aki maga is egy adóemelő és nyugdíjcsökkentő szocialista, a baloldal tehát újra ott folytatná, ahol egyszer már abbahagyta!(Dr. Varga László: Féltek tőle, mi? Mindjárt leelőzi Orbánt!),

- Képviselő Hölgyek és Urak! (Felzúdulás az MSZP soraiban. ‑ Az elnök csenget.) Ha már annyira mániájuk az adóemelés, akkor hadd javasoljak pár embert adóalanynak. Ha azt akarják, hogy fizessenek a gazdagok ‑ ha jól értem, azt akarják ‑, akkor adóztassák szét mindenekelőtt Gyurcsány Ferencet, aki rendre százmilliókat húz évente. (Heringes Anita: Meg Mészáros Lőrincet.) Sózzanak különadót Simon Gábor nyakára, akinek százmilliók landoltak külföldi számláján. (Gúr Nándor: Beszélj Orbánról, Mészáros Lőrincről meg a haverokról!) Adóztassák meg Puch Lászlót vagy éppen Boldvai Lászlót, aki úgy vonult az éhségmenet élén, hogy közben 1050 négyzetméteres villában lakik. (Folyamatos moraj az MSZP soraiban. ‑ Az elnök csenget.) Vagy éppen adóztassák azokat, akik ellophatták a 400 milliárdos metróberuházás harmadát! (Dr. Varga László: Orvost!) De még mielőtt megadóztatják őket, mindenképpen árulják el a nevüket is, mert egy egész ország várja ezt. És végül adóztassák meg Botka Lászlót, aki nem tisztázta magát a Szeviép-botrányban, és még azt is letagadta, hogy egyáltalán lett volna szerződése a szegedi önkormányzatnak!

- Képviselő Hölgyek és Urak! Az ő adóbevételeikre ‑ akiket említettem ‑ azért is szükség van, mert ha jól értjük, önök ingyenpénzt akarnak osztogatni egyes régiókban, mégpedig elvégzett munka nélkül. Ha ilyen ötletük van, akkor mindenekelőtt azt kérjük önöktől, hogy véletlenül se a dolgozó magyarokra gondoljanak. Ha újra a segélyalapú társadalmat akarják elhozni, akkor annak költségeit mindenképpen a saját pénzembereikkel fizettessék ki! Fizessenek szerintem is a gazdagok, sok sikert kívánunk ennek megszervezéséhez! (Felzúdulás az MSZP soraiban. Taps a kormánypártok soraiban.)

Aggodalom és remény a születésnapi találkozón!

HARRACH PÉTER, (KDNP): - Képviselőtársaim! Március 25-én Rómában aláírtak egy nyilatkozatot az Unió tagállamainak vezetői. Ez emlékezett a 60 évvel ezelőtti eseményre, amikor 1957. március 25-én, szintén Rómában megszületett az a nyilatkozat, amely később az Európai Gazdasági Közösség megalapításához vezetett.

- Mi van ebben a most aláírt nyilatkozatban? Szó van természetesen az Unió egységéről. Igaz, szó van a többsebességes Unióról is, de tegyünk különbséget! Mi a kétsebességest nem tudjuk elfogadni! A többsebességes viszont alkalmat ad például a visegrádi együttműködésre is. Természetesen a migráció is szóba került, és ami örvendetes: a külső határok védelmének erőteljes hangsúlyozása! Szó van benne a foglalkoztatás növeléséről, a biztonságpolitikáról, ami nagy kérdés ma Európában, valamint természetesen a versenyképességről, ami meghatározhatja Európa gazdasági jövőjét.

- Játsszunk el a gondolattal: mit jelentene, mondjuk, a következő 60 évben utódainknak visszagondolni arra, hogy a 2010-es években milyen korszakváltó események voltak? Kettő biztosan szóba kerülne: az Unió helyzete, illetve a migránsáradat kérdése! Fontos számunkra a külső határok védelme, ami reményre ad okot, hiszen nemcsak kétségek, hanem remény is megfogalmazódhat ebben a nyilatkozatban.

- Az Unió helyzete biztosan kiderül rövid időn belül. Két irány kínálkozik: a megújulás vagy a szétesés folyamata erősödik fel! Ha a megújulásé, akkor mindenképpen a gyors és hatékony határozathozatalra, döntéshozatalra kell gondolnunk, mert az Unió ma erre nem képes! Kell gondolnunk a védelemre, hiszen a biztonságpolitika kérdése kulcskérdés ma, különösen a szigetország kiválása után. Kell szólnunk a gazdasági növekedésről, a versenyképesség alakulásáról; és annak a dekadens világnézetnek a gyengüléséről vagy visszaszorulásáról is, ami sajnos ma az uniós országok egy részét, társadalmát illeti.

- A másik kérdés: sikerül-e ezekben a 2010-es években a migránsáradatot megállítani, ezzel megmenteni a kultúránkat, vagy pedig majd, amikor visszatekintenek erre az időszakra utódaink, akkor azt fogják mondani, hogy akkor adta fel a hazáját és akkor szolgáltatta ki a polgárait Európa. Nem lehet ezzel eleget foglalkozni, még akkor sem, ha sokaknak unalmasnak tűnő kérdés. Eddig inkább a politikai oldalával foglalkoztunk, vagyis azzal, mit jelent az önvédelem, és talán szóba került az is, hogy van-e olyan nagyhatalmi érdek, amely Európa fellazítását szolgálja.

- Úgy gondolom: többet kell foglalkoznunk az emberi oldallal, azzal, hogy az európai emberek jóléte hogyan hat a migránsáradatra, azzal, hogy az afrikai szegénység és a közel-keleti üldözöttség milyen hatással van erre? És ha már ezeket összehasonlítjuk, akkor talán azt az áldozatot is, amit a nyugati civilizáció polgárainak meg kell hozniuk, hozzuk meg minél előbb és minél távolabb határainktól, ezzel tudjuk szolgálni a szülőföldön maradás szándékát is! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Fedőneve: Fidesz!

MIRKÓCZKI ÁDÁM, (Jobbik): - Tisztelt Országgyűlés! Azért kértem ma szót, mert egy 27 éve megoldatlan problémáról szeretnék beszélni, amelynek az aktualitása nemhogy nem csökken, sokkal inkább erősödik. A Jobbik a napokban benyújtott egy törvényjavaslatot, amely egyszer és mindenkorra 27 év elteltével képes lenne feltárni és egyúttal lezárni Magyarországon azt a hatalmas morális adósságot, amelyért minimum az elmúlt kormányzati ciklusokat tekintve önök az első számú felelősök. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez a javaslat nem egy általunk vagy valakik által kitalált, fantázián alapuló törvényjavaslat, amely naivan úgy közelít, hogy benyújtjuk, önök elfogadják vagy támogatják, és minden meg van oldva, és nem is több párt által a háttérben vagy egyéb módokon, kompromisszumok által kiherélve megszületett pótcselekvést nyújtó javaslat, amelyből már oly sok született az elmúlt 27 évben.

- Az általunk benyújtott állambiztonsági múlt feltárását célzó jogszabálytervezet egy húsz éve kiválóan működő, történeti távlatban hasonló történelmi sorsról rendelkező ország fordításából ered. Konkrétan: a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetéről, annak megalkotásáról és működéséről szóló jogszabályt fordítottuk mi át magyarra és adaptáltuk a magyar jogrendbe. Szeretném hangsúlyozni: Lengyelország ezt a törvényt 1998-ban hozta, 20 évvel ezelőtt. Önök nemhogy 20 évvel ezelőtt, hanem mind a mai napig nem képesek érdemi eredményt e tekintetben felmutatni! Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy Lengyelország ezzel a törvénnyel alapozta meg azt a volt kommunizmus és állambiztonsági múlt bűneitől terhelt közéletének tisztaságát, amelyre a mai napig oly büszkén tekint egyébként minden lengyel állampolgár és minden lengyel politikus. Ennek a törvénynek köszönhető az is, hogy például 2008-ban Jaruzelski és 8 társa már a lengyel bíróságok előtt, a vádlottak padján állt. Önök ilyet csírájában sem tudnak felmutatni. A gond az, hogy önök csak szavakban antikommunisták, önök csak szavakban tárják fel az állambiztonsági múltat, és csak szavakban tekintik ezt rendezettnek. A gyakorlat egész mást mutat! Létrehozták ugyan a Nemzeti Emlékezet Bizottságát, amelyre önök úgy tekintenek, mint a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetének magyar megfelelőjére. Szeretném hangsúlyozni és elébe menni, hogy ezt ezen a lapon ne is említse, hiszen semmilyen szinten nem összehasonlítható a magyar Nemzeti Emlékezet Bizottsága, amely a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetének napi gyakorlatához képest egy gittegylet.

- Az önök által meghozott törvényjavaslatok gyakorlatilag garantálják az állambiztonsági múlt feltáratlanságát, garantálják azt, hogy soha semmi ne derüljön ki, és garantálják azt, hogy a közéletből ez alapján senkit ne lehessen kizárni ‑ a múltbéli bűnök alapján ‑, és továbbra is betölthessenek akár politikai, akár gazdasági funkciókat. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy nagyon álságos és nagyon álszent az a Fidesz-KDNP-politika, amely a kommunista rendszer viszonyát szeretné önmagához meghatározni, illetve azt elítélni. Önök százmilliókat, sőt milliárdokat költenek a kommunizmus áldozataira való megemlékezések sorozatára, de mindez semmi mást nem szolgál, mint hogy önök impozáns környezetben, impozáns körülmények között álszent és semmitmondó beszédeket mondhassanak, mintha ezzel el lenne intézve.

- Szeretném hangsúlyozni: ha például Lengyelországban a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetébe bárki bemegy, bármilyen lengyel állampolgár, pláne újságíró, bárkiről bármit, akinek része volt az állambiztonsági múltban, azonnal megkaphat. Magyarországon még az érintettek is csak anonimizált formában, hiányos aktákat kapnak meg, és erről panaszkodik egyébként a kutatók tömkelege. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy Németh Szilárd a napokban elszólta magát, hiszen azt találta mondani, hogy Magyarországon azért olyan nagy a korrupció, mert még mindig rengeteg a kommunista, és a kommunisták tehetnek róla. Hát, szerintem ez egy freudi elszólás volt. Igen, a kommunisták az önök soraiban igen vastagon vannak, akár a gazdasági holdudvart, akár a politikai holdudvart nézzük. A korrupció tekintetében pedig napról napra bizonyítanak.

- De mi most segítünk ezen! Ha támogatják azt a javaslatot, amelynek tárgysorozatba vételéről hamarosan dönteni kell, akkor bizonyíthatják, hogy nemcsak szavakban, hanem tettekben is antikommunisták! Ha nem támogatják, akkor pedig azt erősítik, amit a címének is adtam a felszólalásomnak: az állambiztonsági múlt „Fedőneve: Fidesz!” (Taps a Jobbik padsoraiban.)

***

POGÁCSÁS TIBOR, (Belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Valóban, az 1990 előtti pártállami rendszer hatása hosszú időre kinyúlik, és az 1990 előtti rendszer egyrészt a történelmünk egy sötét foltja, embereket tett lehetetlenné, embereket tett nyomorékká, de úgy tűnik, hogy az 1990 utáni történések visszahatásai is embereket tesznek vagy igyekeznek tönkretenni. Miközben nagyon jól tudjuk azt, hogy a 90-es, illetve a ’90 előtti években a pártállam igyekezett megtenni mindazt, amivel megszabadíthatja magát a későbbi felelősségre vonástól, amivel megszabadíthatja magát attól, hogy bármiféle tevékenysége nyomon követhető legyen. És azzal, hogy ilyen volumenben és ilyen mértékben tették tönkre, tették lehetetlenné az adatokat tartalmazó aktákat, nagyban nehezítik, nehezítették azt, hogy a történelemnek ez az időszaka valóban feltárható legyen, és minden részletében megmutatható és minden elemében bizonyítható is legyen.

- Képviselő Úr! Mulatságosnak mondható lenne, hogy a parlament egyetlen rendszerváltó pártját és a parlament egyetlen rendszerváltó pártjának tagjait, vezetőit vádolják azzal, hogy a kommunista állampárttal működött együtt vagy a kommunista állampárt érdekében tevékenykedett volna. (Dr. Szél Bernadett: Ez lett belőletek!) Aki a történelemnek azt a szakaszát ismeri, amikor a rendszerváltás előtti időszak vagy a rendszerváltás környéki időszak volt, az nyilván nem állíthat ilyet. Nyilván egy identitáskeresés az, amikor valaki nem vett részt a rendszerváltásban, szeretne azonban olyan politikai pártként megjelenni, mely szerint neki bármi köze van az antikommunizmushoz vagy a rendszerváltáshoz. (Mirkóczki Ádám: Bocsánat, hogy 1978-ban születtem! ‑ Dúró Dóra: És Tasnádi? És Martonyi? ‑ Nagy zaj a Jobbik padsoraiban. ‑ Az elnök csenget.)

- Képviselőtársaim! A kommunista állampárti bűnök feltárása, nyilvánosságra hozatala, illetve kutathatósága egy folyamat, amelyért nagyon sokat nagyon sokat tettünk. (Dr. Szél Bernadett közbeszól.) Most éppen a mágnesszalagokon rögzített adatokról is beszélhetünk, amelynek titkosítása, titkos minősítése ugyan még ma is megvan, elemzésük eddig nem történhetett meg. Azonban a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, amely feladatul kapta a kommunista diktatúra működési mechanizmusának rendszerszerű feltárását, a bizottság tagjai, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkatársai olyan munkacsoportot hoztak létre, amely feldolgozta a mágnesszalagokat. (Mirkóczki Ádám közbeszól.) Ez a munka, ez a tudományos feldolgozás és a feltáró munka eredményezte azt, hogy a mágnesszalagok megismerhetővé, kutathatóvá válnak. Az azonban itt is tény, sajnálatos módon, hogy a teljes értékfelmérés, a teljes feltárás nem történhet meg, hiszen a szalagok nem állíthatók helyre, megsérültek. (Dr. Szél Bernadett közbeszól.) Mindamellett a munkacsoport megállapította, hogy a nyilvántartások csak részben teszik lehetővé, hogy azonosítsuk azokat, akik az állampárttal annak idején együttműködtek, illve az ügynöktörvény rájuk vonatkozóan működhetne. (Dr. Szél Bernadett: És köztük van Fideszes?)

- Képviselőtársaim! A kormány döntött arról, hogy a titkosszolgálati mágnesszalagokat a levéltár átvegye. A levéltárnak június 30-áig kell megkapnia az adatállományt. Az Alkotmányvédelmi Hivatal kezelésében lévő adathordozók átadása 2017. július elejéig megtörténik, és az ehhez szükséges feltételeket, mind a jogi, mind a pénzügyi feltételeket megteremtettük. Ezeknek az adatoknak a kutatása lehetővé válik! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Mennyire felkészültek a kormány szerint a magyar emberek?

Dr. SZÉL BERNADETT, (LMP): - Tisztelt Országgyűlés! A Nemzeti Választási Bizottság az elmúlt héten elutasította az LMP öt, a paksi bővítésre és egyáltalán az atomenergia használatára vonatkozó kérdését. Még szerencse, hogy van benn másik hat, amin törhetik a fejüket! Mindenesetre szeretném leszögezni: a döntés egyáltalán nem lepett meg minket. Hosszú jogi csatára vagyunk felkészülve, mert pontosan tudjuk, hogy a kormány mindent, az égvilágon mindent meg fog tenni azért, hogy keresztbefeküdjön a paksi népszavazásnak. Azonban szeretném leszögezni: egyáltalán nem a csatának a végéről, sőt sokkal inkább a küzdelem kezdetéről beszélünk! Mi már az első kérdések leadásakor teljesen világosan elmondtuk, hogy ha kell, akkor elmegyünk a falig! Sőt azon túl is, hogy ne egy sötét, füstös szobában Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin mutyizza le a paksi bővítés ügyét, hanem a magyar embereknek legyen joga véleményt nyilvánítani erről a kérdésről. Azok az idők, azt remélem, már lezárultak ebben az országban, amikor állami vezetők a magyar emberek feje fölött hozhattak meg olyan döntéseket, amik még az unokáink jövőjét is befolyásolni fogják. Ha három érvet izzadnak ki magukból a Nemzeti Választási Bizottságnál vagy a kormány által pénzelt mindenféle intézeteknél, amiben megpróbálják megindokolni, hogy miért nincs joga a magyar embereknek beleszólni a saját életüket érintő kérdésekbe, akkor mi húsz másik érvet fogunk mondani, ami viszont azt igazolja, hogy nagyon is van jogunk, és kell hogy legyen lehetőségünk arra, hogy elmondjuk a véleményünket!

- Arra tehát számítottunk, hogy az első kérdéseket az NVB vissza fogja dobni, de egyébként az még minket is meglepett, hogy milyen pofátlan és milyen átlátszó érveléssel tették mindezt! A Fideszes tagokkal feltöltött Nemzeti Választási Bizottság olyan volt, mint egy eminens kisdiák, amelyik visszamondta az indokolásban a kormánypártok összes érvelését arra vonatkozóan, hogy miért nem lehet népszavazást tartani ebben az országban. Ennyi erővel akár a Miniszterelnökségen vagy akár Moszkvában is írhatták volna ezt az érvelést, épp ugyanaz sült volna ki belőle! Az NVB ráadásul nem is csinált titkot abból, hogy arra keresett érvet, hogy miért ne kelljen népszavazást kiírnia, pedig azon kellett volna dolgoznia, hogy hogyan lehet egy népszavazást kellőképpen alátámasztva megvalósítani ebben az országban. Azt látjuk, hogy az NVB sokkal inkább a tagjait többségében delegáló Fidesznek próbált megfelelni ezzel a tevékenységével és nem a magyar választópolgároknak! Ebből a megfelelési kényszerből következnek olyan nevetséges ellenérvek, mint hogy népszavazáson nem lehet egy tíz év múlva működésbe lépő atomerőműről dönteni, hiszen a referendum érvényessége pusztán három év. Szeretném leszögezni: ezen az alapon akár a budapesti olimpiáról sem lehetett volna népszavazást tartani, hiszen a hároméves hatály 2024-ig lejárt volna, márpedig, mint tudjuk, a kérdés átment, az pedig, hogy miért nem valósult meg, sokkal inkább az önök sara és nem a nép akarata.

- De a legfelháborítóbb az, hogy az NVB érvelésében többször is előkerült, hogy a paksi bővítés ügye túl bonyolult és összetett ahhoz, hogy a magyar emberek döntsenek róla. Szeretném leszögezni, hogy a Lehet Más a Politika szerint nincs olyan kérdés ebben az országban, amely túl bonyolult vagy összetett lenne ahhoz, hogy a választópolgárok arról véleményt ne tudjanak formálni. És szeretném figyelmeztetni a kormánypárti képviselőket, hogy azok a kormányok, amelyek így beszélnek, lenézik a magyar embereket, hülyének nézik a magyar embereket; ezek a kormányok előbb vagy utóbb meg szoktak bukni. Mélyen egyetértek Orbán Viktorral, de a 2007-es Orbán Viktorral, aki a szociális népszavazást megelőző vitában azt mondta, idézem: „Szerintem Magyarországon senkinek nincs hatalma ahhoz, hogy eldöntse az emberek helyett, hogy ők miről akarnak szavazni.” Sajnos azóta Orbán Viktor kifordult önmagából, és vele fordult az egész Fidesz is. Önök most pontosan úgy viselkednek, mint akkor a szocialista kormány. Hát látjuk, hogy mi lett a szocialista kormánnyal, ez vár önökre is. A magyar embereket nem lehet hülyének nézni, ezt a Fidesz nem engedheti meg magának! Az az arrogancia és gőg, amit önök a magyar emberekkel kapcsolatban megengednek maguknak, azt gondolom, már minimum bicskanyitogató!

- Leszögezem: az LMP tovább is folytatja a harcot azért, hogy kiírásra tudjon kerülni ez a mindennél fontosabb népszavazás! Én értem, hogy önöknek az európai uniós támogatások kimerülése után is fáj a foguk a koncra, kell a korrupciós pénz önöknek, hogy a hatalmukat fenn tudják tartani, de a magyar nép ezt nem fogja önöknek megengedni, mert a lopásnak is van határa! Szeretném azt is leszögezni: a magyar emberek kellően felkészültek tudnak lenni, ha végre lesz ebben az országban egy olyan társadalmi, szakmai és politikai vita, ami arról szól, hogy mit gondolunk az atomenergiáról, akarunk-e vele élni vagy nem. Örömmel látom, hogy a mostani kezdeményezésünknek már megvan az az eredménye, hogy nem tudunk úgy egy újságot kinyitni vagy egy tévét bekapcsolni, hogy ne lenne téma az atomenergia és a megújuló energiák használatának az ügye. Ezt már sikerült elérnünk! Önök még ezt sem akarták megengedni. Önök azt akarták, hogy Orbán Viktor lemutyizza ezt a kérdést! Legyenek szívesek és tegyék világossá: egyetértenek-e az NVB-vel azzal, hogy a magyar emberek nem értenek ehhez a kérdéshez, vagy azt gondolják, népszavazásra sor kell hogy kerüljön? Tegyék világossá, hogy lenézik-e a magyar embereket önök ott a Fideszben vagy sem!

***

TAKÁCS SZABOLCS FERENC, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselő Asszony! Úgy látom, hogy a Paksi Atomerőmű ügyében még sokat fogunk vitázni. Öntől kaptunk garanciákat arra, hogy az LMP ezt a vitát hosszú távon fenn kívánja tartani. Természetesen állunk elébe.

- Képviselő Asszony! Ön azt állította, hogy ezt a megállapodást egy sötét szobában mutyizták le. Ez tipikus példája annak, amikor valamit nem lehet egy sötét szobában lemutyizni, hiszen a paksi döntésnél transzparensebb döntést nehezen tudok elképzelni, ugyanis a demokratikusan megválasztott Magyar Országgyűlés három alkalommal is a hozzájárulását adta. Úgy gondolom, hogy az Országgyűlés a magyar emberek akaratát képviseli, s gondolom, ebben képviselő asszony sem vitázik velem. Hadd emlékeztessem önt és a tisztelt jelenlévőket, hogy 2009-ben már egy elvi döntést hozott az Országgyűlés meghatározó többséggel, amit szinte valamennyi képviselő támogatott, hogy megkezdhessük a tárgyalásokat. Majd 2014 előtt és 2014 után is volt egy törvény arra vonatkozólag, hogy a beruházást és a beruházással kapcsolatos tárgyalásokat folytathatjuk-e vagy sem. Tehát van egy erős, a nemzeti parlament által adott felhatalmazás. (Dr. Szél Bernadett közbeszól. ‑ Az elnök csenget.)

- De ha ez nem lenne elég, akkor van egy sokkal erősebb, az Európai Bizottságnak a rendkívül összetett, minden részletre kiterjedő és teljesen transzparens mechanizmusa, amin keresztül ezt a projektet el kellett fogadtatni. Átment az Európai Bizottság rendkívül nehéz tesztjén, ráadásul olyan biztosok támogatását élvezi, akik az Európai Unió működésének az alapját próbálják garantálni mind versenyjogi, mind közbeszerzési, mind környezetvédelmi szempontból. Ez a projekt teljes támogatást élvez Európában, nem csak Magyarországon! Amikor képviselő asszony azt mondja, hogy a magyar emberek nem szeretnék ezt a beruházást, mert a kormány soha nem volt transzparens előttük, valójában nem mondta el nekik, hogy a beruházás mögött mi van, akkor ön tulajdonképpen Európának legalább a felére ugyanezt mondja, ugyanis az a nukleáris-megújuló vita, amiről ön is beszél, egy európai szinten jelen lévő vita. Az Európai Unió tagállamainak legalább a felében nagyon komoly társadalmi támogatottságot élvez a nukleáris energia felhasználása, ez tehát nem egy magyar specifikum. A kormány mindig figyelemmel volt arra, hogy a Magyar Országgyűlés milyen felhatalmazást adott neki, de mindenekelőtt azt vettük figyelembe, hogy mi a magyar emberek érdeke.

- Egyetértek azzal, hogy ez a beruházás hosszú távra meghatározza Magyarország jövőjét, ebben nincs vita közöttünk. Az előjelben van vita, hiszen úgy gondolom, hogy mindaz, amit az LMP támogat, olyan jövőképet vizionálna, ahol a magyar emberek számára egy teljesen bizonytalan forrású és hátterű és nagyon drága energiát tudnánk csak beszerezni. Amennyiben ez a projekt nem valósulna meg, akkor 2025-26 után Magyarország gázfüggősége sokkal nagyobb lenne, mint jelenleg. Tehát ez egy kapacitásfenntartó projekt, de ezt már nagyon sokszor elmondtuk, és el is fogjuk mondani még nagyon sokszor, minden egyes alkalommal, ha szükség van rá.

- Ha Paks II.-t nem tudnánk megvalósítani, akkor két dolog sérülne: egyrészt a magyar emberek nem jutnának hozzá olyan olcsón energiához, mint most a rezsicsökkentés eredményeként, tehát vagy meg tudjuk őrizni a rezsicsökkentés vívmányait, vagy nem tudjuk megőrizni, másrészt pedig nemcsak a magyar lakosság, hanem a magyar gazdaság szempontjából nagyon fontos vállalkozások sem jutnának olcsó energiához. Hogyan kívánja az LMP biztosítani Magyarország versenyképességét, ha nem tudja garantálni a vállalkozásoknak az olcsó energiát? Tehát egyrészt a rezsicsökkentés, másrészt a gazdasági versenyképesség, a háztartási, illetve az ipari energia olcsósága forog kockán. Önök folyamatosan a megújuló energiát hozzák elő. Németországban néhány évvel ezelőtt, a japán nukleáris katasztrófát követően hoztak egy döntést, amellyel perspektivikusan átalakították a német gazdaságot nukleárisról megújulóra. Egyébként 24 milliárd euró állami támogatást nyújtottak ehhez.És most mit látunk? Azt, hogy Magyarországon pillanatnyilag 36 forintba kerül egy kilowatt energia, Németországban pedig 90 forintba. Kérdezem, az LMP a különbséget miből finanszírozná? (Dr. Szél Bernadett: És a német bérek?) Én most nem a bérekről beszélek, képviselő asszony, hanem arról, hogy mennyibe kerül az energia. Németországban 90 forintba, Magyarországon pedig 36 forintba! A különbséget önök miből finanszíroznák? Ezt a kérdést kell feszegetni!

- Képviselő Asszony! Az Európai Bizottság számos alkalommal hitet tett a nukleáris energia mellett, és tagállami hatáskörben tartja az energiamix meghatározását. Magyarország egy olyan energiamixben érdekelt, ahol a fosszilist, a nukleárist és perspektivikusan majd a megújulót is használni fogjuk. S még egy kérdés zárásként, képviselő asszony: azt megkérdezném, hogy az LMP a klímavédelmi céloknak hogyan felelne meg nukleáris energia nélkül? (Taps a kormánypártok soraiban.)

Álljunk ki a nemzeti függetlenségünk mellett!

HALÁSZ JÁNOS, (Fidesz): - Az elmúlt napokban újabb jelek mutattak arra, hogy a bevándorlás mellett a Magyarországot fenyegető veszélyek közül az egyik legnagyobb a Soros-támogatásokból működő migránspárti szervezetek aknamunkája. Ezek a szervezetek támadják Magyarországot. Ha kell, lejáratnak bennünket, akár a pénzünket is elveszik. A strasbourgi bíróság Magyarország megbüntetéséről szóló ítélete ezt jól példázza. Ez az ítélet nemcsak szembemegy a józan ésszel és az uniós joggal, de azt is leleplezi, hogy a Soros-szervezetek tízmilliárdokat kereshetnek a migránsbizniszen! Ebben a perben a két, az idegenrendészeti eljárás után visszautasított bangladesi migránst a Soros György által támogatott Helsinki Bizottság képviselte. A nyilatkozataikból azt is tudjuk, hogy még csak nem is a migránsok fordultak hozzájuk, hanem a Soros-szervezet kereste meg a migránsokat, hogy felhasználja őket a Magyarország ellen indított perben.

- A strasbourgi bíróság azt az ítéletet hozta, hogy Magyarországnak kártérítésként a migránsoknak fejenként több mint 3 millió forintot, az őket képviselő Helsinki Bizottságnak pedig perköltségként 2,7 millió forintot kellene kifizetni. Ez azt jelenti, hogy csak ezen az egy peren a migránsokat képviselő Helsinki Bizottság 2,7 millió forintot keresne, ha Magyarország kifizetné ezt a büntetést. Ha minden egyes visszautasított vagy idegenrendészeti eljárás alá vont migráns miatt beperlik Magyarországot, akkor az érintett 15 ezer migránssal és ezzel a 2,7 milliós összeggel számolva azt kapjuk, hogy a Soros-szervezet, a Soros-szervezetek több mint 40 milliárd forintot kereshetnének a migránsbizniszen. Egyértelmű tehát, hogy a Soros-szervezetek kihasználják a migránsokat és a migrációt, visszaélnek a migránsok helyzetével, és tízmilliárdokat keresnének rajtuk. Így még érthetőbb, hogy a Soros-szervezetek miért támadják oly hevesen Magyarország bevándorláspolitikáját.

- Emlékezhetünk: amikor a jogi határzárral, a jogi határzár megszigorításával kapcsolatos törvények tárgyalásához kezdtünk hozzá itt a Házban, akkor azonnal támadták ezek a szervezetek ezt a javaslatot. Amikor elfogadtuk egy keddi napon azonnal nyilatkozatban tiltakoztak ellene. Amikor az illetékes EU-biztos jelezte, hogy e témában Magyarországra jönne kérdéseket feltenni, akkor azonnal üdvözölték, tapsoltak ehhez a látogatáshoz. Ilyenek ezek a szervezetek: igazságtalanok, és sokkal inkább a migránsok érdekeit képviselik, és nem a magyar emberekét! Ilyen ez a strasbourgi bírósági ítélet is: igazságtalan és elfogadhatatlan! Ezért azt kérjük, hogy a kormány támadja meg ezt az ítéletet, és nemcsak a bevándorlás megállítására kell szigorúbb intézkedéseket hoznunk, hanem fel kell lépnünk a Soros-támogatásokból működő külföldi ügynökszervezetek ellen is, amelyek amellett, hogy befolyásolni akarják a magyar közéletet, még tízmilliárdokat is keresnének a migránsbizniszen!

- Ezért fontos a külföldről támogatott ügynökszervezetek esetén az átláthatóság biztosítása! Készülünk egy törvénytervezetet benyújtani, amely szolgálja az átláthatóságot. Szeretnénk tartani erről ötpárti egyeztetést. Nagyon várjuk a többi párt támogatását, hiszen közös érdekünk, hogy ez az átláthatóság megvalósulhasson. A magyar emberek ugyanis joggal várják, hogy közösen lépjünk fel az ilyen ügyek ellen és a migránsáradat ellen is. Meg kell védenünk Magyarországot, meg kell védenünk a magyar embereket, meg kell védenünk a magyar érdeket! Kérjük a kormánytól, hogy a kormány is ezt tegye! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

