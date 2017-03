Botka László még éppen megúszná a luxusadót

Az MSZP kommunikációs vezetője szerint rosszindulatot feltételez összefüggést keresni az egymillió forintos határ és Botka fizetése között.

2017. március 29. 11:54

Mindössze 2830 forinton múlik, hogy Botka Lászlónak nem kellene fizetnie azt a luxusadót, amit új adónemként vezetne be a pártja, ha kormányra kerülne. Az MSZP miniszterelnök-jelöltjének, Szeged polgármesterének a havi illetménye ugyanis 997 170 forint, a szocialisták viszont csak azokat adóztatnák meg „progresszívan”, akik egymillió forint felett keresnek. Az MSZP „Tegyünk igazságot! Fizessenek a gazdagok!” programja szerint annak, aki 100 millió forint feletti vagyonnal rendelkezik, vagyonadót kellene fizetnie, illetve luxusadó fizetésére köteleznék azt, akinek például száz hektárnál több földje vagy tízmillió forintnál drágább autója van.

„Fizessenek azok, akiknek jachtjuk van, fizessenek azok, akik helikopterrel járnak szórakozni, fizessenek azok, akik luxusvillában, kastélyban urizálnak” – hangoztatják a szocialisták, miközben saját miniszterelnök-jelöltjüknek is bőven van mit a tejbe aprítania. „Ma tízből öt embernek semmilyen vagyona nincs az országban, tízből hét ember nem tud még belföldön sem nyaralni vagy egy váratlan kiadást fedezni” – kampányol az MSZP úgy, hogy 2017-es vagyonbevallása szerint Botka László Szegeden egy 843 négyzetméteres telek és egy 166 négyzetméteres lakóház, Szuha-Mátraalmáson egy 1012 négyzetméteres telek és egy üdülő, illetve Budapesten az V. kerületben egy 95 négyzetméteres lakás tulajdonosa felerészben. Botkának van egy negyedik ingatlana is, ugyancsak a fővárosban: a XIII. kerületi 48 négyzetméteres lakásnak száz százalékban tulajdonosa. Botkának a vagyonbevallása szerint összesen 46 millió forintnyi megtakarítása is van.

Az MSZP kommunikációs vezetője szerint rosszindulatot feltételez összefüggést keresni az egymillió forintos határ és Botka fizetése között. Nyakó István azt állította, hogy pártja javaslata nem bruttó, hanem nettó egymillió forintos fizetésre vonatkozik. Mindez azért érdekes, mert eddig egyszer sem hangzott el, hogy a szocialisták nettó összegre gondolnak, noha ezt Botka, vagy akár Molnár Gyula pártelnök számos alkalommal egyértelművé tehette volna. Kérdésünkre, hogy vagyonbevallása alapján Botka László gazdag embernek nevezhető-e, Nyakó István „általánosságban” annyit mondott: mindegy, hogy honnan van valakinek százmilliós vagyona vagy száz hektárnál több földje, fizetnie kell.

