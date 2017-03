Daul: tűzbe merném tenni a kezem Orbán Viktorért

Az európai polgárokat jelenleg leginkább aggasztó ügyeket vitatják meg az Európai Néppárt (EPP) most kezdődő kétnapos máltai kongresszusán – mondta Joseph Daul, a párt elnöke a kongresszus elején tartott sajtótájékoztatón, szerdán Máltán.

2017. március 29. 14:31

Az EPP elnöke kifejtette: a kongresszuson az európai jobbközép család tagjai találkoznak egy kritikus pillanatban, és sok olyan témáról beszélnek a következő két napban, amely Európa jövőjét befolyásolja.

Elmondta: a polgárokat kell képviselniük, az ő érdekeiket kell megvédeniük a jövő érdekében. Világosan meg kell határozni, hol tart jelenleg Európa, és merre tartunk a következő évtizedekben – mutatott rá.

Joseph Daul a többsebességes Európáról szólva közölte: el kell fogadni, ha vannak olyan országok, amelyek előrelépnének bizonyos területeken, de nem lehet kizárni azokat a tagállamokat sem, amelyek később szeretnének csatlakozni.

Arra is kitért, hogy Theresa May brit miniszterelnök szerdán bejelenti a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválását, hivatalosan elindítva az országa uniós tagságának megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalássorozatot. Az EPP célja, hogy megvédjék a Nagy-Britanniában élő uniós polgárok érdekeit és biztosítsák, hogy az ország eleget tesz a pénzügyi kötelezettségeinek – magyarázta. Hozzátette: arról is beszélni kell, hogy mi történjen a brit európai parlamenti képviselők helyével.

Az EPP vezetője hangoztatta: a tárgyalásoknak barátságosnak, de határozottnak kell lenniük.

Antonio Lopez-Isturiz, a párt főtitkára kijelentette: vitázni jöttek ide, hogy hasznos megbeszélést folytassanak a polgárokat leginkább érintő kérdésekről, így egyebek mellett a migrációról, a határvédelemről, a mezőgazdaságról és a társadalmi igazságosságról.

Hangsúlyozta: meg kell védeni az európai projektet. Az EPP tagjai együtt vannak itt, és ennek nagy jelentősége is, mert ez az egység nem magától értetődő – vélekedett. Hozzáfűzte: a legfontosabb feladat egyesíteni és megvédeni Európát.

Simon Busuttil, az EPP máltai európai parlamenti képviselője úgy vélte: Európának ma jövőképre és határozott vezetésre van szüksége, és a néppárt kiválóan alkalmas erre a feladatra.

Az EPP kongresszusán a tervek szerint dokumentumot fogadnak el Európa jövőjéről, a tagországok rendőrségei és hírszerző szolgálatai pedig az együttműködés erősítéséről akarnak megállapodni.

A Fideszt is soraiban tudó Európai Néppárt kongresszusán részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök is.

Kérdésre Joseph Daul elmondta: a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor is része az EPP egységének, „lehet vele beszélni”. Úgy fogalmazott: a Brexit-tárgyalásokat illetően is „tűzbe merném tenni a kezem a barátomért, Orbán Viktorért”.

MTI