Felhők, villámok, esernyők!

MSZP: Miért mindig mi járunk úgy paksiak, hogy járni jár, csak nem jut? KDNP: Hogyan valósítja meg a kormány a vízvédelmet és fenntartható vízgazdálkodást? Jobbik: Benyújtotta már a lemondását a miniszter úr? LMP: Segít-e a lopás? Fidesz: 60 éves a római szerződés!

2017. március 30. 09:09

Párbajhoz hasonlatos az azonnali kérdések órája: csupa szín, csupa legenda! A felszólalóknak Cicero az ügyvédek világából ajánlott mintát: „A támadás és védelem első lépése, hogy tagadja a tényeket; ha ez nem lehetséges, akkor vond kétségbe a minősítést; ha ez sem működik, vitasd a cselekmény indítékát, hivatkozz rendkívüli körülmények fennforgására; ha ez sem válik be, jelentsd ki: sanda politika munkálkodik, koncepciós per az egész.” - Megtörtént! A nemzet megmentőjeként dicsérték, magasztalták önmagukat és ócsárolták a ”másként gondolkodókat”. Híven a hagyományokhoz hangos bekiabálások, zajok kísérték. A siker egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta a szószólóját! Legutóbbi szónoklataikból szolidan stilizálva - hangzavarokat, bekiabálásokat udvariasan mellőzve – tallóztunk.

Miért mindig mi járunk úgy paksiak, hogy járni jár, csak nem jut?

HERINGES ANITA, (MSZP): - Államtitkár Úr! Egyre nagyobb a feszültség az MVM-cégcsoport dolgozóiban, így nálunk, Pakson az atomerőmű dolgozóiban is. Hiszen önök azt ígérték, hogy 3 év alatt 30 százalékos béremelésre számíthatnak az itt dolgozók. Sokan hittek ezekben a szavakban, és most úgy érzik, hogy át lettek verve. Úgy érzik, hogy úgy jártak, mint a legkisebb fiú a mesében, hogy járni jár, csak nem jut! Március 24-én bejelentették, hogy a legtöbb állami vállalatnál megszületett a bérmegállapodás, csak valahogy megint nálunk, Pakson nem!

- Nézzük az önök nyilatkozatait sorrendben! 2016. február 27.: Rogán Antal 40 százalékos béremelést ígért. November 4. kormányinfó: Lázár János 30-40 százalékos reálbéremelést ígért. November 24.: Orbán Viktor aláírta a megállapodást, amelyben elkötelezi a társaságokat a béremelésre. 2017. január 18.: Pont államtitkár úr levelet írt az állami cégek vezetői részére, amelyben felszólította őket, folytassák le a tárgyalásokat, hogy megszülethessenek a helyi bérmegállapodások. Ehhez képest hidegzuhanyként éri a Paksi Atomerőmű dolgozóit, hogy csak 17 százalékos emelési ajánlatot kapnak. Hol van ez az ígért 30 százalékhoz képest?

- Államtitkár Úr! - A Paksi Atomerőmű dolgozóitól mindenki elvárja a pontos, precíz és kiegyensúlyozott munkavégzést. Akkor szerintem valahol ők is elvárhatják a kormányuktól a minimumot, hogy amit a sajtóban megígértek, azt tartsák be!

- Államtitkár Úr! A Paksi Atomerőmű dolgozói a tavalyi évben 91,38 százalékos teljesítménykihasználási rekordot tettek le az asztalra. Mindezt biztonsági és műszaki adatok legpontosabbja mellett. Azt gondolom: ha ők fegyelmezetten dolgoznak, akkor a kormánynak is feladata, hogy megadja, amit ígért a sajtóban, a 30 százalékos béremelést!

- Miért mindig mi járunk úgy paksiak, hogy járni jár, csak nem jut? (Taps az MSZP padsoraiban.)

***

Dr. FÓNAGY JÁNOS, (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára): - Képviselő Asszony! Valóban, a kormány 2016 decemberében megállapodott a versenyszférában, hogy a legkisebb minimálbért 15 százalékkal, 127 500 forintra növeli, a legalacsonyabb szakmunkásbért pedig 25 százalékkal megemeli, mindezt úgy, hogy a munkabért terhelő járulékokat 5 százalékkal csökkentette. A kormány ezzel a rendszerváltás óta a legjelentősebb jövedelemnövekedésre adott lehetőséget, a legnagyobb béremelést jelentette be.

- A versenyszférára vonatkozó megállapodás után, mint a legtöbb állami vállalat tulajdonosi jogait gyakorló Fejlesztési Minisztérium, azonnal megkezdtük a tárgyalásokat az állami szférában foglalkoztatottak béremeléséről. Ennek keretében kormány-előterjesztést tettünk, majd a kormány előírása alapján több mint 220 vállalatnak a fejlesztési miniszter levelet küldött ki, kérve, hogy a vállalatok vezetői a munkavállalókat képviselő érdekképviselettel haladéktalanul kezdjék meg a tárgyalásokat, és azok eredményeként a megállapodásokat jelentsék.

- A kormány egyébként azt javasolta, hogy nem egy-, hanem hároméves bérmegállapodást kössenek a vállalatok, amelyre az elmúlt 25 évben ugyancsak nem volt példa. Mindezek alapján mintegy 220 vállalat bejelentette a megállapodások eredményét, közte az MVM és a hozzá tartozó Paks is, és ennek keretében mintegy 80 vállalat jelentős költségvetési kiegészítésben részesült. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

HERINGES ANITA: - Államtitkár Úr! Az a bajunk, hogy a 17 százalékos ajánlat még mindig nagyon-nagyon messze van a 30 százaléktól! A Paksi Atomerőmű dolgozóitól mindig fegyelmezett munkát várunk el, akkor az nem lehet, hogy azt érzik ‑ és most szó szerint mondom, amit gondolnak ‑, hogy hülyének nézik őket itt Budapesten. Hogy nekik dolgozni kell precízen, fegyelmezetten, majd pedig nem kapják meg a 30 százalékot, hanem 17 százalékkal ki van szúrva a szemük!

- Már a pletykák is elindultak az erőmű területén, és a családtagok között is a piacon, hogy amikor a Trinity nevű cég ‑ Szijjártó legjobb barátjának cége ‑ másfél milliárd forintot kaphat egy év alatt a Paksi Atomerőműtől, akkor azt gondolom, hogy az a minimum, hogy a dolgozók is megkapják a béremelést. És ha az a pletyka is igaz, hogy az MVM-cégcsoportban volt olyan cég, amit a szakszervezetek is írogattak, hogy ők is ezt hallják, hogy az olimpiára több mint 3,5 milliárd forintot kellett kifizetniük, akkor tényleg felháborító, hogy nem 30 százalékos béremelést ajánlanak nekik, hanem 17-et. Ehhez a dolgozók szemébe kell nézni, és azt kell mondani, hogy jár nekik, ami jár, és nem azt, hogy nem jut! (Taps az MSZP padsoraiban.)

***

Dr. FÓNAGY JÁNOS: - A paksi erőmű Magyarországon valóban kivételes helyzetben van, hiszen jelenleg még egyetlenegy ilyen az országban, és az ott alkalmazott dolgozóknak nagyon hosszú képzési ideje mellett nagyon nagy felelőssége van a végzett munkáért. Ezért, képviselő asszony, a legkisebb fiú jelenleg az országos átlagnak a négy-hatszorosát keresi, tehát azért olyan nagyon árvafiú-helyzetben nincsenek.

- Félreértés ne essék! Az általuk végzett munka is kivételes, de az általuk eddig kapott bér is kivételes volt! Éppen ezért egyébként a 30 százalékról, mindenütt hangsúlyoztuk, hogy –átlag: van, ahol több. Például a postánál ez 34 százalék, mert ők messze az országos átlag alatt keresnek. De félreértés ne essék, nem lehet egymáshoz viszonyítgatni. Nyilvánvaló, hogy a paksiakat a saját munkájukhoz, és a volánosokat, a mozdonyvezetőket vagy a postásokat is a saját munkájukhoz kell mérni!

- Higgadtságot kérek mindenkitől! A tárgyalások még folynak, és bízom benne, hogy az ország többi vállalatához hasonlóan az MVM-mel és Pakssal is eredményes bértárgyalásokat tudunk folytatni. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Hogyan valósítja meg a kormány a vízvédelmet és fenntartható vízgazdálkodást?

FIRTL MÁTYÁS, (KDNP): - Államtitkár Úr! Március 22-e volt a víz világnapja. A Föld víztömegének 82 százaléka a világ óceánjaiban és tengereiben található sós víz. A Föld édesvízkészletének aranytartalékát a felszín alatti vizek jelentik. Ennek nagyságát a vízkutatással foglalkozó tudósok a földi víztömeg 16 százalékára becsülik meg, míg a maradék 2 százalékot bolygónk felszíni édesvizei és a légkör és az élőlények víztartalma teszik ki. Bár a bolygónk felszínének kétharmadát víz borítja, ennek kevesebb mint 3 százaléka édesvíz. Felszíni vizeink döntő részre ráadásul fagyott állapotban van jelen bolygónk gleccsereiben, illetve állandó hó és jég borította területein. Mindez azt jelenti, hogy az emberiség, élővilágunk azon része, amelynek életben maradása a felszíni édesvizektől függ, bolygónk összes vízkészletének mindössze 0,1 százalékán kell hogy megosztozzon! Szakértők az államközi konfliktusokat tekintik az első számú globális kockázatnak, hatásukat tekintve azonban a vízügyi problémák jelentik a legnagyobb kockázatot már évek óta! A vízügyi válság kockázata megelőzi például a fertőző betegségek terjedését, a tömegpusztító fegyverek, illetve államok közötti konfliktusokat is.

- Államtitkár Úr! A víz világnapja kapcsán a Lengyel Köztársaság környezetvédelmi minisztere, Jan Szyszko úr meghívására a visegrádi négyek, valamint Bulgária és Románia vízügyért felelős miniszterei 2017. március 22-én Varsóban közösen vettek részt a víz világnapja rendezvényein és a „2017 a Visztula éve” elnevezésű ünnepi konferencián. Éppen ezért kérdezem:

- Mit tesz a kormány országos és nemzetközi szinten annak érdekében, hogy a vízkészleteket érő növekvő terheléseket és a klímaváltozás hatásaiból eredő kihívásokat kezelje?

- Mit tesz a kormány a fenntartható vízgazdálkodás biztosítása érdekében? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

POGÁCSÁS TIBOR, (Belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Valóban, korunk egyik legfontosabb stratégiai kérdése, és az egyik legfontosabb nemzetközi kérdéssé váló téma az ivóvíz, az ivóvízkészletek megvédése és az ivóvízhez való hozzájutás lehetősége. Magyarország nemcsak a felszíni vizekben, hanem a felszín alatt tárolt tiszta ivóvízben is gazdag ország, és ezeknek a vizeknek a védelme rendkívül fontos.

- A felszíni vizeink mintegy 95-96 százaléka a határon túlról érkezik. Tehát miközben rendkívül gazdagok vagyunk vízben, aközben azt is el lehet mondani, hogy veszélyeztetett is a magyar vízkészlet, hiszen a felszíni vizek döntő része az ország határain túlról érkezik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a kormány megfelelően felkészüljön és megfelelő programokat készítsen elő az ivóvizek és a vizek védelmére, mint ahogy az árvizek elleni védekezésre is.

- Képviselő Úr! Elkészült az országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv, amely a 2015-21 közötti időszakra biztosítja a vízvédelem prioritásait. Célja, hogy javítsa a vizek állapotát, megakadályozza az állapotromlást, és a hosszú távú vízkészlet hasznosítását is biztosítsa. Elkészült a Magyarország árvízikockázat-kezelését szabályozó terv is, amely az Európai Unió kereteinek, irányelveinek megfelelő. Célja, hogy mindinkább csökkentsük az árvízveszély kockázatát. Elfogadta a kormány a nemzeti vízstratégiát, a Kvassay Jenő-tervet is, amely a 2030-ig terjedő időszak fő célkitűzéseit foglalja össze. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

FIRTL MÁTYÁS: - Államtitkár Úr! A KDNP többször is felhívta a figyelmet arra, hogy a víz a jövő egyik legfontosabb stratégiai erőforrása, ezért különösen nagy gondot kell fordítani ennek a kincsünknek a megóvására. De az is nyilvánvaló, hogy a felszíni vizeinknek, a folyóvizeinknek csak Magyarországra vonatkozó kezelése nem megoldás, éppen ezért teljes körű nemzetközi összefogás szükséges azért, hogy ezt fenn tudjuk tartani. Bízom benne, hogy a kormányzat nemcsak a hazai vízbázisunk megőrzésére törekszik, hanem támogatja azokat a nemzetközi együttműködéseket is, amelyek az édesvíz megóvása érdekében szükségesek! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

POGÁCSÁS TIBOR: - Képviselő Úr! Varsóban volt egy konferencia, amely nemcsak általánosságban az ivóvízről vagy a vízről szólt, és nemcsak egy ünnepi jellegű rendezvény volt, hanem ezen az értekezleten megbeszélést folytattak a második vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítésének a tapasztalatairól, a víz keretirányelv alkalmazásáról és a 2019-ben esedékes felülvizsgálatról. Azok az országok, amelyek jelen voltak, egyetértettek abban, hogy a víz keretirányelv alapvető céljai továbbra is érvényesek, a jó vizek állapotát el kell érni. Megegyezés született arról, hogy a visegrádi országok közös álláspontot dolgoznak ki. Ezzel elősegíthetik a térség specifikus, a régi tagállamok számára nem releváns vagy ellenérdekű kérdésekben az érdekérvényesítő képességeink javítását. A konferenciát követően a jelen lévő országok képviselői egy közös nyilatkozatot is elfogadtak, amely nyilván segíti ennek a folyamatnak a végrehajtását. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Benyújtotta már a lemondását a miniszter úr?

SZILÁGYI GYÖRGY, (Jobbik): - Miniszter Úr! „Működik a gyakorlat, állami pénzekhez hozzá lehet jutni kapcsolatok révén.” ‑ állapította meg ezt a tényt Szijjártó Péter 2003-ban, amikor is kirobbant a Kiss Elemér botránya, amelynek hatására Kiss Elemér lemondott a miniszteri pozíciójáról, miután kiderült, hogy az az ügyvédi iroda, amely az ő cége volt, állami megrendeléseket kapott. Úgy néz ki, hogy a Fidesz mindenben túltesz az MSZP-n! Igazolja ezt a most kirobbant a Trócsányi-botrány, ahol az igazságügyi miniszter jelen pillanatban olyan megrendeléseket kap, amelyben nemcsak hogy állami megrendelésekről beszélünk, hanem az állammal szemben is az ő ügyvédi irodája lép fel.

- Tehát Trócsányi László ma Magyarország minisztere, a kormány tagja, az állam képviselője, akinek az lenne a feladata, hogy szolgálja a magyar nemzetet, a magyar emberek érdekében tevékenykedjen. Ő és cége, vállalkozása viszont abban érdekelt, hogy az állam számára, a nemzet számára, az emberek számára kedvezőtlen, hátrányos eredményt érjen el, közpénz százmillióit juttasson az állammal szemben álló, az állammal pereskedő cégeknek. Az igazságügyi miniszter cégével nagyobb az esélyük megnyerni ezeket a pereket ezeknek a cégeknek, ez egyértelmű. Ez súlyosan etikátlan, morálisan vállalhatatlan ez a szerep, hiszen gondoljunk csak arra, hogy két helyről vesz fel pénzt: egyszer az államtól kap fizetést azért, mert miniszter, a másik oldalon meg fölveszi a cégéből azt az osztalékot, amivel nyereségre tettek szert, hogy az állammal szemben pereskedtek.

- Miniszter Úr! Szolgálni az államot és a velük szemben állókat egyszerre nem lehet! Régen ezt árulásnak hívták! Persze az önök erkölcsiségében azt mondják, hogy ügyes, élelmes, okos stratégia, hiszen a Fidesznél a piszkos pénz és a biznisz számít csak, ezt már tapasztaltuk a letelepedési kötvényeknél. Ez a mentalitás vállalhatatlan! Trócsányi László tudtommal még nem mondott le. A kérdésem tehát:

- Mikor mondatják le a minisztert, ha már magától nem adja be a lemondását?(Taps a Jobbik soraiban.)

***

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Tisztelt Országgyűlés! A délelőtt folyamán tudtam konzultálni miniszterelnök úrral, és szeretném megnyugtatni az Országgyűlést, az igazságügyi miniszter munkájával a miniszterelnök teljes egészében elégedett. Kiválóan fölkészült igazságügyi miniszternek tekinti, aki nemcsak Magyarország érdekeinek a védelmére képes, hanem európai színtéren is képes a magyar érdekek védelmét 100 százalékban megvédeni. Ezt teszi is ezekben a napokban és ezekben a hetekben is, amikor a Magyarország érdekeit és határát védő jogi határzár védelmében folytat nagyon nagy küzdelmet. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák ebben Trócsányi László miniszter urat, és minden alaptalan és valóságot nélkülöző rágalmat közösen utasítsanak el!

- Először is szeretném elmondani: Trócsányi Lászlónak nemcsak a munkája az, ami hitelessé teszi őt, hanem a személyisége is. Aki ismerheti ‑ én magam tanítványa voltam annak idején a szegedi egyetemen ‑, az pontosan tudja, hogy a személyes tisztességéhez soha ebben az országban kétely és kétség nem férhetett. Azt is mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt 27 évben nagyon sok nemzetközi iroda kezdte meg Budapesten a tevékenységét, és szerencsére néhány magyar ügyvédnek Trócsányi László közreműködésével sikerült fölépítenie az ország legjobb magyar ügyvédi irodáját. Ezt nem szégyellnünk kell, hanem erre büszkének kell lennünk!

- Ami az összeférhetetlenség szigorú követelményét illeti, annak miniszter úr mindenben megfelel, tekintettel arra, hogy 2007 óta szünetelteti az ügyvédi tevékenységét, hiszen alkotmánybíró, Magyarország brüsszeli, párizsi korábbi követe, aki meggyőződésem szerint külön is figyel arra, hogy az összeférhetetlenség vádja semmilyen formában ne érhesse el. Tehát összeférhetetlenség nem áll fönn, vagyoni viszonyai átláthatóak, hiszen vagyonbevallást tesz, és ez, azt gondolom, mindannyiunk számára hozzáférhető és ismert is!

- Képviselő Úr! Soha nem tapasztaltam a személyes munkám során semmiféle elfogultságot. Ami pedig az elfogultságot illeti, ön megkérdőjelezi a magyar bíróságok függetlenségét, amikor azt állítja, hogy egy ügyvédi iroda megbízásán múlna az ítélet, amit, azt gondolom, hogy mindannyiunknak vissza kell utasítanunk! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZILÁGYI GYÖRGY: - Miniszter Úr! Valószínűleg a miniszterelnök úr is elégedett Trócsányi Lászlóval, hiszen egy tolvaj-, bizniszkormány vezetőjeként mi más is lenne az ő feladata, mint hogy elégedett azzal a miniszterrel, aki az állammal szemben képvisel olyan cégeket, akik hogyha nyernek, akkor több száz millió közpénzt vesznek el az emberektől, több száz millió közpénzt vesznek el egyébként az államtól, a magyar kormánytól, amely közpénzeket fölhasználhatna más, sokkal fontosabb dolgokra. Úgy gondolja, hogy a miniszter úrnak összeférhető teljes mértékben az a tevékenysége, hogy az egyik oldalról fizeti az állam mint minisztert, a másik oldalon pedig majd, amikor megnyerik ezeket a pereket, és a cége gazdagszik, a cége minél nagyobb vagyonra tesz szert, akkor majd onnan is kiveszi a megfelelő jussát. Két helyről kap pénzt!

- Elárulja jelen pillanatban Magyarországot, elárulja jelen pillanatban a magyar nemzetet az önök igazságügyi minisztere! Ez felháborító, főleg az a felháborító, hogy önök még védik is a miniszterelnökkel az élen! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

LÁZÁR JÁNOS: - Képviselő Úr! Az idegességre és az indulatra semmiféle oka és alapja nincs önnek! Meggyőződésem szerint, amit ön állít az igazságügyi miniszterrel kapcsolatban, az mind hazugság! Azért hazugság, mert az igazságügyi miniszter irodája ebben az ügyben sem a magyar állammal szemben képviseli az ügyfelet, hanem a Fővárosi Önkormányzattal szemben képviseli, ami nem ugyanaz, hiszen Trócsányi László a magyar államnak és nem a Fővárosi Önkormányzatnak az igazságügyi minisztere.

- Képviselő Úr! Én végighallgattam önöket, a bekiabálásokkal együtt, bár nem volt könnyű, annyira méltatlan volt a képviselő úr fölszólalása, de mégis megtettem ezt, mert tisztelem az önök választóit. A másik megjegyzésem: a miniszter úr az ügyvédi tevékenységét szünetelteti már tíz esztendeje, az ügyvédi iroda munkájában, irányításában nem vesz részt, ezért nyugtázhatom, hogy semmiféle összeférhetetlenség nem áll fönn! Arra pedig mindannyian büszkék lehetünk, hogy Magyarország érdekeit egy olyan igazságügyi miniszter védi, mint Trócsányi László, aki a mai európai uniós igazságügyi miniszterek közül az egyik legfölkészültebb! (Úgy van! ‑ Taps a kormánypártok soraiban.)

Segít-e a lopás?

Dr. HADHÁZY ÁKOS, (LMP): - Államtitkár Úr! Megtudtuk azt, hogy 2010 óta 78 ezer kisbaba született külföldön. A magyar kisbabák 15 százaléka külföldön születik! Ennél még ijesztőbb az a demográfiai adat, hogy az évszázad közepére körülbelül 7 millió ember lesz Magyarországon, az évszázad végére pedig 4,5 millió ember! Nem erről, csak ennek kapcsán szeretnék kérdezni. Előfordult már, hogy önök észrevettek valódi problémákat? Ennek az szokott lenni az eredménye, hogy kitalálnak rá egy jó kis európai uniós programot. Egy ilyen európai uniós programról szeretném kérdezni a véleményét, annak költéséről, tehát nem a demográfiai kérdésekről, hanem a költésről.

- Államtitkár Úr! A Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egy már megszüntetett, beszántott intézete 10 milliárd forintot költött el elvileg ezeknek a kérdéseknek vagy problémáknak a megoldására. Három költésről kérdezném a véleményét. Az egyikben 20 millió forintot adtak egy műkörömépítéssel foglalkozó kft.-nek arra, hogy a programba jelentkező szakembereket előminősítse. Aztán adtak egy rendezvényszervező cégnek ‑ rendezvényszervezés van beírva a cégnek, mással nem is foglalkozik; de valószínűleg ezzel sem foglalkozik, mert egy olyan helyszínre van bejelentve, ahol 1500 másik cég is van egy belvárosi ingatlanban ‑ irattári számmal való ellátásra 20 millió forintot, hogy a projektek dokumentumaira egy pecsétet, egy irattári számot ráhelyezzen. Egy vásárhelyi ingatlanforgalmazó cégnek pedig az iratok monitorozásának a monitorozására adtak hasonló összeget. Az a kérdésem:

- Ezzel ön egyetért-e, illetve vizsgálják-e ezeket a költéseket?

***

Dr. RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Annak örülök, hogy az LMP számára is fontosak a demográfiai kérdések. Azt hiszem, hogy így hét év után a parlamentben ugyan megkésett, de mégiscsak helyes felismerés, hogy ezzel foglalkozni kell. A magyar kormány az elmúlt években százmilliárdos nagyságban növelte azokat a támogatásokat a költségvetésben éves szinten, amelyekkel a családokat kívánjuk támogatni, a gyermeknevelésben kívánjuk őket segíteni.

- Képviselő Úr! Megszokhattuk öntől, hogy nem mindig törekszik az igazmondásra! Nem vagyok benne biztos, hogy ezek a kérdések a valósággal köszönőviszonyban is vannak, hanem általánosságokat tartalmaznak, mint önnek sok-sok másik sajtóeseményen elmondott egyik vagy másik mondata, így ezekre nyilván nem lehet érdemben válaszolni. Ugyanakkor, mégis ha ön kérdez és szavahihetőségről beszél, akkor hadd utaljak vissza, képviselő úr, a saját családi földügyeire. Pár hónappal ezelőtt igencsak nagy figyelem összpontosult a nyilvánosságban erre, amikor azt mondta, hogy lemond a képviselői mandátumáról, ha kiderül, hogy a családjának 6,5 hektárnál nagyobb földterülete van. S bizony kiderült, hogy az ön családjának nem 6,5, hanem 14 hektárnyi földterülete van, ön pedig továbbra is itt ül a parlamentben!

- Nagy zengzetes szavakkal mondta, hogy garanciát vállal erre, s akár a képviselői mandátumáról is lemond. Tisztázza már ezt, tisztelt képviselő úr! Ön nem mondott le a mandátumáról, itt ül, kérdez, pedig hát nem 6,5 hektár van a családja kezelésében, tulajdonában, hanem 14 hektár! És nyilván arról is sokan érdeklődnének, azzal kapcsolatban is lenne kíváncsisága sok embernek, hogy önök 150 hektárnyi földterületre licitálni is akartak a családon belül, 30 millió forintot letétbe is helyeztek, miközben ön ezt mindenhol földmutyinak és a Fidesz-KDNP korrupciós ügyének nevezte! Ha ezt ennek tartja, akkor honnan volt mégis három telekre, amelyek összértéke a 300 millió forintot is meghaladja és 150 hektárnyi a területe, 30 millió forintjuk? (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

Dr. HADHÁZY ÁKOS: - Ez egy nagyon-nagyon fontos hozzászólás volt, hiszen a kormány itt a parlamentben elismerte ‑ nem tudom, hogy ön a kormányba számít-e, de a kormánynak egy tisztviselőként elismerte ‑, hogy az, aki állami földet vesz, mutyizik és lop. Nagyon sok ilyen van! Ha figyelt volna arra, amit mondtam, tudná, hogy én azt mondtam, ha bárki a családomból egyetlenegy négyzetméter állami földet is vásárolt, akkor lemondok. Nem történt ilyen! Viszont még egyszer megkérdezem, hátha megérti:

- Egyetért-e ön azzal, hogy egy műkörömépítő cégnek az EMMI háttérintézménye 20 millió forintot ad arra, hogy a programba bevonható vagy jelentkező szakembereket előminősítsen, illetve egyetért-e azzal, hogy egy vásárhelyi ingatlanforgalmazó cégnek iratok monitorozásának a monitorozására adnak 20 milliót, valamint egyetért-e azzal, hogy irattári számmal való ellátásért adnak 20 millió forintot egy rendezvényszervező cégnek, amelyik a Szinyei Merse utcában 1500 másik céggel együtt van bejelentve?

***

Dr. RÉTVÁRI BENCE: - Képviselő Úr! 6,5 hektárról beszélt, de valahogy a 14 hektárra nem akarózott kitérni. A műkörömépítő cégek önöknek egyszer már nem jöttek be. Ugyanezt mondták, ugyanezt a történetet, csak akkor a szocialisták. Látom, hogy ön még akár párttársai kritikája ellenére is szívesen dörgölőzik a szocialistákhoz, és jár közös megbeszélésekre holott a 2018-as indulással kapcsolatban, a nyilvánosság előtt kárhoztatják ezért önt a párttársai. Tehát itt a parlamentben nyilván valami erőset kell mondania! De hát a szocialisták is elmondták, hogy földterületet is kapott a használatba műkörömépítő cég, amikor kiderült, hogy valójában egy aranykalászos gazdáról van szó, akit korábban zsebszerződésekkel egy olasz tulajdonos kiszorított a földművelésből. Neki erre vonatkozó végzettsége volt, életvitelszerűen a mezőgazdasággal foglalkozott, és önök mégis csak annyit mondtak rá, hogy egy műkörömépítő. Önnek sajnos sem a kérdését, sem semmilyen állítását nem nagyon lehet elhinni ebben a parlamentben, és amikor önöknek kínos kérdés tevődik föl, hogy miért nem mondott le, amikor mégsem 6,5 hektár, hanem 14 hektár van a családja tulajdonában, akkor pedig erről csak hallgat! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

60 éves a római szerződés!

Dr. HÖRCSIK RICHÁRD, (Fidesz): - Miniszter Úr! Az Európai Unió elődjét, az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó római szerződés tegnapelőtt volt 60 éves. Mit is ünneplünk a 60. évforduló kapcsán? Nos, mindenekelőtt azt, hogy az Unió az európai történelem legsikeresebb békeprojektje, tudniillik a gallok és a germánok közötti ellenségeskedésről, ami végigkísérte évszázadokon keresztül a kontinens háborúit, már kétezer évvel ezelőtt Julius Caesar is beszámolt. Az elmúlt 60 év azonban ezt a két népet olyan közel hozta egymáshoz, hogy már csak közösen tudják elképzelni a jövőt, - kivéve a futballt.

- Az Unió a béke és a prosperitás jövőképét kínálja például a nyugat-balkáni tagjelöltek számára is. Ezért is olyan veszélyesek azok a nyilatkozatok, amelyek szerint a bővítést bizonyos időre fel kellene függeszteni. Másodszor: az Unió egy rendkívül sikeres gazdasági vállalkozás is, hiszen szabadon utazhatunk és szabadon vállalhatunk munkát. Azonban a belső határok szabad átjárhatósága csak addig működik, amíg a külső határokat megvédjük! Ma már ezt szinte mindenki elismeri, nem kis részben köszönhetően Magyarországnak.

- Miniszter Úr! Az Egyesült Királyság kilépési szándéka hatalmas vitát generált az Unió jövőjéről, amelynek alaphangját az Európai Bizottság elnöke adta meg, aki öt forgatókönyvet vázolt fel. A fő baj ezzel az, hogy a Bizottság elnökének nem ez volna a dolga. Az Unió a tagállamok közös akaratán és az azt megjelenítő szerződésen alapul, és a szerződés ebben a tekintetben egyértelműen fogalmaz. Az Unió általános politikai irányainak és prioritásainak meghatározása az Európai Tanács feladata! Kérdezem tehát:

- Mindezek fényében, hogyan látja miniszter úr Európa jövőjét? (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Tisztelt Országgyűlés! Először is a római nyilatkozat értékelése kapcsán hadd erősítsem és hadd ismételjem meg azt, amit Orbán Viktor miniszterelnök Rómában mondott: magyar szempontból a római nyilatkozat elfogadása a 60 éves jubileum alkalmából siker, hiszen Magyarország számos álláspontja, illetve a magyar érdek szempontjából számos megközelítés helyet kapott a nyilatkozatban.

- Nagyon fontosnak tartom, amit a képviselő úr két mondattal megemlített, hogy bár a mai regnáló brüsszeli bürokráciával és az Európai Bizottságot vezetőkkel kapcsolatban a tagországokban komoly tiltakozások, viták és kritikák vannak, összességében az elmúlt 70 évet úgy tudtuk végigcsinálni Európában, különösképpen a római szerződés 60 éve kedvezményezett országai, hogy nagyobb háború a kontinensen, az egész kontinenst érintő háború nem tört ki. Ezt az Európai Unió fennállása legfontosabb sikerének tekinthetjük, hiszen maga az európai uniós gondolat és mozgalom azért született, hogy még egyszer az első vagy a második világháború borzalmai ne ismétlődhessenek meg. Ebből a szempontból sikert könyvelhettünk el. Az is kétségtelen tény, hogy nagy ívű gazdasági fejlődés zajlott az elmúlt 70 esztendőben, különösképpen az utóbbi 60 évben ennek az érdekszövetségnek és ennek az értékszövetségnek az eredményeképpen.

- Ami a szövetség jövőjét illeti, Magyarországnak határozott álláspontja van: a szövetséget fenn és meg kell tartani úgy, hogy az alapértékek erősítésére sor kerüljön. Ez csak akkor lehetséges, ha a tagállamok nem betegek egyesével, és nem külön segítségre szorulnak, hanem képesek a saját lábukon megállni, képesek az érdekeiket képviselni, erős gazdaságuk van, és képesek saját maguk megvédeni. Ennek hiányában nyilvánvaló, hogy nem lehet sikeres az Európai Unió, nem lehet sikeres az Európai Közösség.

- Mi azon dolgozunk, hogy a közösséget létrehozó értékek és az a jogrendszer, amely megteremtette a szolgáltatások, a tőke, a munkaerő szabad áramlását, fennmaradhasson, és közben erős Magyarországként a hazánk érdekeit képesek legyünk képviselni. Ehhez kérem a képviselő úr támogatását! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

Dr. HÖRCSIK RICHÁRD: - Miniszter Úr! Hatvan évvel ezelőtt a római szerződés aláírását az „egységben az erő” elve fejezte ki a legjobban. Ma, 60 évvel később, amikor e jeles évfordulóra emlékezünk, amit beárnyékol a brexit, az Egyesült Királyság kilépése, talán egy másik mondás fejezi ki a legjobban: „Egységben a kétség!”

- Miniszter Úr! A múlt héten az államfők mind a huszonheten, köztük Orbán Viktor miniszterelnök úr is Európa egysége mellett tette le a voksát. De ahogyan olvasom a Bizottság elnöke által ismertetett öt forgatókönyv többségét, bizony felvázolja előttünk a kétsebességes Európát és a többsebességes Európát, ami számunkra ‑ különösen a kétsebességes Európa – elfogadhatatlan! Nem véletlen, hogy újra kérdezem:

- Hogyan látja miniszter úr Európa jövőjét? (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

LÁZÁR JÁNOS: - Szeretném aláhúzni: nyilvánvaló súlyos kudarc Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból, bár hozzáteszem, hogy a belépése sem volt könnyű folyamat. Óriási viták előzték meg, és mindvégig a kételyek fönnmaradtak. Most az a kérdés, hogy december 31-ig ‑ ahogy ezt az európai vezetők tervezik ‑ készek és képesek leszünk-e megállapodni a jövő közös pontjaiban? Ebben is sok vita maradt fönn. Az egyik: az egy sebesség, több sebesség és a kétsebességes Európa kérdése.

- Képviselő Úr! Európa ma is legalább kétsebességes, és hozzá kell szoknunk a gondolathoz, hogy többsebességes lesz, még akkor is, ha ebben bennünket, közép-európaiakat hátrány érhet, ezért van szükség a közép-európai együttműködésre és összefogásra. A 2017. esztendő az európai jövő meghatározásának éve lesz, amelyben minden képviselőtársam esküje szerint bizonyára részt fog venni! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Bartha Szabó József