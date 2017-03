Ha veszítünk, lenullázzák, amit építettünk

Kövér László szerint, ha a Fidesz-KDNP pártszövetség elveszítené a 2018-as parlamenti választásokat, mindazt, amit eddig felépített, "le fogják nullázni", a szavazóknak ezt mérlegelve kell dönteniük.

2017. március 29. 23:04

Nem négy évet buknánk el, vagy nyolcat, mert "legyen szó családtámogatásról, nemzetpolitikáról, vagy a magyar gazdasági szereplők támogatásáról, bármiről, azt visszacsinálnák" - fogalmazott. "Mindent megtennének annak érdekében, hogy még egyszer egy olyan politikai garnitúra ne kerüljön hatalomra, mint mi vagyunk, akik vakmerőségből vagy belátva, hogy nincs más esélyünk, hajlandóak voltunk szembemenni a fő áramlatokkal" - mondta az Országgyűlés elnöke a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) kerekasztal-beszélgetésének nagyatádi állomásán szerdán.



A politikus arra buzdította mintegy száztagú hallgatóságát, írják össze a kormányzati politika elmúlt hét évének pozitív eredményeit, úgy vélte, a lista meglepően hosszú lesz.



Kövér László sikerként értékelte, hogy a 2010-ben hatalomra jutó Orbán-kormány 10 millió magyar állampolgár közreműködésével "kihúzta a gödörből" az akkor csőd szélén álló Magyarországot, amely így nem jutott Görögország sorsára.



Kiemelte, Magyarországon a magyar emberek lettek az elsők, a kormány unortodox gazdaságpolitikával bevonta a közteherviselésbe az országból "extraprofitot kipumpáló" külföldi cégeket, sor került a választójogi reformra, az Országgyűlés pedig 2014-ig hétszáz jogszabályt alkotott módosított. "A pincétől a padlásig átépítettük az ország épületét" - mondta.



A házelnök szólt arról, hogy 2014 és 2017 között az előző ciklus gyümölcseit aratták le: a pénzügyek stabilizálása, a devizahitelek problémájának megoldását követően megkezdődött a hivatásrendek, foglalkozási csoportok fizetésemelése, az életpályamodellek bevezetése. Akik ebből még kimaradtak, megbántva érezhetik magukat, tiltakoznak, "tőlük türelmet kérünk" - jelezte.



Kövér László hangsúlyozta, hogy már nem a tizenkét százalékos munkanélküliség, hanem a szakképzett munkaerő hiánya okoz gondot, ez a további tőkebefektetések gátja.



Az ellenzékről azt mondta, "nincs programja, hovatovább már értékrendje sem", ez jól látszik a Jobbik és a baloldal esetében. Utóbbinak az egyik pártja szélsőséges liberális gazdasági szociálpolitikát vall, miközben az MSZP-ből vált ki, a másik hirtelen visszament a "Fizessenek a gazdagok!" rákosista jelszóig.



Nincs tehát programjuk, értékrendjük, hiteles politikai garnitúrájuk, de egyetlen hiteles személyiségük sem, egyetlen esélyük van, ha politikai háborúvá alakítják a választási kampányt, ahogy ezt 2002-ben is megtették - fogalmazott. Hozzátette: "ezért fognak minket folyamatosan provokálni".



Kitért rá, egy volt műveleti tiszttel a médiában a napokban megjelent interjú azt jelzi számára, hiába változott meg az Egyesült Államok vezetése a legfelsőbb szinten, nem beszélve az Európai Unió különböző tényezőiről, nemhogy tovább fog folyni a Magyarországgal szembeni politikai támadások sorozata, hanem arra kell felkészülni, most lesz csak igazán nagy a támadás.



"Ha még négy évet sikeresen kormányozhatunk, nagyon sok minden visszafordíthatatlan lesz mindabból amit tettünk, nemcsak Magyarországon, hanem a példánkon keresztül akár egész Európában is" - hangoztatta.



Kövér László a Momentum Mozgalom olimpiaellenes aláírásgyűjtését műbalhénak nevezte, ami az "általuk nem várt, nem remélt és nem akart sikerrel zárult". "Nem az olimpiát akarták megakadályozni, hanem egy hosszan elnyúló politikai konfliktust akartak kelteni, amiben a kormány csak a rossz oldalra tudott volna állni" - mondta.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke beszédet mond a nagyatádi művelődési házban 2017. március 29-én. Az asztalnál Lanczendorfer Erzsébet, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége győri szervezetének tiszteletbeli elnöke és Boros Bánk Levente, Médianéző Kft. ügyvezetője. MTI Fotó: Varga György



A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy a most induló nemzeti konzultáció minden kérdésének az a tétje, meg tud-e maradni Magyarország magyar országnak, megmarad-e Európa az európai embereknek, vagy az első világháború után elindult folyamat odáig jut, hogy Európán kívüli hatalmak már nemcsak manipulálják az európai politikát, hanem "a vezérlőpultra is ráteszik a kezüket".



Boros Bánk Levente politológus, a Médianéző Kft. ügyvezetője arról szólt, hogy rendszeresen végeznek közvélemény-kutatásokat. Ezek eredményei szerint ha most vasárnap lennének a választások, azt minden bizonnyal a Fidesz-KDNP pártszövetség nyerné, a miniszterelnök-jelöltek közül pedig a megkérdezettek többsége Orbán Viktort tartja a legalkalmasabbnak.



A szakember ennek okairól azt mondta, hogy az emberek látják: a Fidesz-KDNP kormányzóképes, a csőd széléről hozta vissza az országot 2010-ben. Kiemelte, nem látható, hogy a kormánypártok támogatottsága kifulladna, sőt a népszerűség ilyen mértékű megtartását a rendszerváltás óta egy pártnál sem tapasztaltak. Ha semmi sem változik, a Fidesz-KDNP szövetség megnyerheti a 2018-as parlamenti választásokat - mondta.



Lanczendorfer Erzsébet, a Győri KÉSZ tiszteletbeli elnöke elmondta, a szervezet húsz év alatt a nagyatádival együtt 242, a mostanihoz hasonló rendezvényt tartott, amelyek sikerüket a hitelességüknek köszönhetik.



MTI