106 ezren jelentkeztek felsőoktatási intézményekbe

Az idén csaknem 106 ezer diák jelentkezett felsőoktatási intézményekbe, ez a szám megfelel a korábbi évek adatainak - közölte az oktatási államtitkár csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

2017. március 30. 13:57

Palkovics László elmondta: bár a demográfiai adatok nem indokolják, az érettségizők száma csökken, a jelentkezők száma azonban 2014 óta 105 ezer és 111 ezer között mozog.



A háttéranyag szerint 2014-ben több mint 106 ezren, 2015-ben csaknem 105 ezren, tavaly pedig megközelítőleg 111 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba.



Kifejtette: a csaknem 106 ezer jelentkező közül a legtöbben, mintegy 71 ezer diák alapképzésre adott be kérelmet, őket követi az osztatlan mesterképzés csaknem 12 ezer jelentkezővel. Ez 98 százaléka, illetve 108 százaléka az előző évinek, némi csökkenés van a felsőoktatási szakképzésben, illetve a mesterképzésben - jelezte Palkovics László.



Állami ösztöndíjas képzésre több mint 91 ezren jelentkeztek, önköltséges képzést mintegy 15 ezren jelöltek meg. Ezek az előző évinek megfelelő arányok.



A hallgatók idén csaknem 145 ezer szakot jelöltek meg.



Kitért arra is, hogy a legnépszerűbb képzési területek alapképzésben és osztatlan mesterképzésben a gazdaságtudományok voltak, ezt követi a pedagógusképzés, a műszaki képzések, az orvos- és egészségtudomány, illetve az informatika. A pedagógusképzésre idén többen jelentkeztek, mint tavaly, amit Palkovics László annak tudott be, hogy javult a tanári szakma presztízse, és jó irányú változások történtek. A műszaki területen csökkenés látható, s bár az informatikai területen van bővülés, lényegi javulás ezeken és a természettudományos képzésben egyelőre nem történt, a közeljövőben programok indulhatnak a helyzet javítására.



A legnépszerűbb alapképzés a gazdálkodás és menedzsment volt, amelyet a mérnökinformatikus, az óvodapedagógus, az ápolás és betegápolás és a gépészmérnök szak követett. Palkovics László kiemelte az óvodapedagógus-képzésre való jelentkezők számának emelkedését, mint mondta, az életpálya pozitív hatása érezhető, illetve a kötelező óvodáztatás miatt is több óvodapedagógusra van szükség. Osztatlan tanárképzésben szintén többen tanulnának, ami az államtitkár szerint azt jelzi, helyes döntés volt a tanárképzés átalakítása is.



Duális képzést a következő tanévben 24 felsőoktatási intézmény indít 625 cég mint duális szakmai gyakorlóhely közreműködésével - közölte.



Az oktatási államtitkár elmondta még, hogy a legtöbben az ELTE-re jelentkeztek, majd a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem következik.



Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke arról beszélt, hogy a leggyorsabb jelentkezőnek mindössze 6 percre volt szüksége kérelme kitöltéséhez. A jelentkezők átlagéletkora 24 év, a legidősebb közülük 75 éves.



A jelentkezések e-ügyintézése április 20-án indul, a még rendelkezésre nem álló dokumentumok másolatának - kivéve a 2006. január 1. utáni érettségi, a 2003. január 1. utáni nyelvvizsga - benyújtási határideje: július 12-e. Addig lehet a sorrenden egyszer módosítani.



A ponthatárokat várhatóan július 12-én hirdetik ki - közölte az OH új elnöke.

MTI