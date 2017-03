650 éves egyetem nevét viseli a mozdony

A tanuláson, a kultúrán keresztül vezethet az út a boldogabb élet felé, a kulturális kormányzat célja pedig az, hogy ne csak a fővárosi és a megyei jogú városokban élők, hanem mindenki számára minőségi kultúrát szolgáltasson - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kultúráért felelős államtitkára csütörtökön a budapesti Nyugati pályaudvaron, a fennállásának 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetem és a MÁV-Start Zrt. közös ünnepi rendezvényén.

2017. március 30. 16:05

Hoppál Péter - Csépke András vezérigazgató és Bódis József rektor jelenlétében - részt vett az egyetem nevét viselő, az intézmény alapítóinak emléket állító mozdony elindítási ceremóniáján.



Az államtitkár felidézte, hogy 1367-ben Magyarország első egyetemeként jött létre a Pécsi Tudományegyetem jogelődje. Az Országgyűlés ennek tiszteletére arról döntött, hogy szeptember 1-je legyen a magyar felsőoktatás napja, a kormány pedig úgy határozott, hogy 650 millió forintot biztosít a jubileumi programsorozat támogatására - mondta.



Hoppál Péter, aki a város fideszes országgyűlési képviselője is, arról beszélt, a programokkal egyebek mellett arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a jobb életminőség a magasabb végzettség megszerzésén keresztül érhető el.



Közölte, a mozdony a következő csaknem másfél évben az első magyarországi egyetem alapítására és az alapítókra - V. Orbán pápára, Nagy Lajos királyra és Vilmos püspökre - emlékeztet magyarországi és ausztriai útjain.

MTI Fotó: Illyés Tibor



Csépke András, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója elmondta, az egyetemmel évek óta jó az együttműködés. Példaként említette, hogy az egyik népszerű InterCity vonat is az intézmény nevét viseli, szerinte ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a korábbi, csökkenő trend 2016-ban megfordult, és jelentősen növelni tudták utasaik számát ezen a vonalon.



Kiemelte: feladat és kötelesség is, hogy az egyetemeken és a gazdasági élet szereplőinél - köztük a MÁV-nál - meglévő tudásbázist egyesítsék, és úgy fejlesszék a képzési rendszert, hogy az alapja lehessen a gazdasági fejlődésnek.



Bódis József rektor azt hangoztatta, ma hatalma igazán annak van, akinek tudása van. Felidézte, 1367. szeptember 1-jén született meg a magyar felsőoktatás, Pécsen. Ezzel a magyar nép belépett azon nemzetek sorába, amelyek tudásalapon kívánják építeni a társadalmat - fűzte hozzá.



Elmondta, az intézmény a kormánytól a Modern városok program keretében 24 milliárd forintnyi fejlesztési lehetőséghez jutott, ennek eredményeként egy olyan megújult egyetem jön létre, amely megfelel a 21. század kihívásainak.



Az intézmény "tartalmi megújulását" egyebek mellett úgy képzelik el, hogy a külföldi hallgatói létszámot megduplázzák. Amikor ezt célul tűzték ki, 2300 külföldi hallgatójuk volt, az elmúlt másfél év alatt pedig már 3800-ig jutottak - ismertette.



"Akkor tudunk igazán tisztelegni az alapítók döntése előtt, ha a mai modern kor egyetemét hozzuk létre" - mondta, hozzátéve: ma a vezető magyar egyetemeknek nemzetközi egyetemekként kell működniük.



Utalt arra, hogy a világban ott, ahol a külföldi hallgatói létszám eléri a 10 százalékot, már nemzetközi egyetemről beszélnek. A pécsi egyetemen ez az arány ma 15-16 százalék, céljuk pedig az, hogy 25-30 százalék legyen - fűzte hozzá. Elmondta, az intézmény jelenleg 105 országból vonz hallgatókat.



A MÁV-Start és a Pécsi Tudományegyetem közösen díszíttette fel az egyetemalapítóknak emléket állító mozdonyt. A Siemens Taurus típusú jármű 2018. szeptember 1-jéig közlekedik így, addig Magyarország és Ausztria vasútvonalán mintegy 340 ezer kilométert tesz meg, annyit, mintha 8,5-szer megkerülné a Földet - írták a rendezvényen átadott tájékoztatóban.



A PTE jubileumi évében színes programokat rendeznek, köztük tudományos konferenciákat és hangversenyeket. Már zajlik a Nemzetközi Tavasz elnevezésű eseménysorozat, amely távoli országok kultúráját mutatja be. Pécsett rendezik meg a Magna Charta Observatory nemzetközi rektori konferenciát és a magyarok II. kulturális világtalálkozóját, de a nemzeti agykutatási program zárókonferenciájának is Pécs ad majd otthont. A fiatalok számára kiemelt esemény lesz a Pécsi Egyetemi Napok, valamint az EFOTT, amelyet Velencén rendeznek meg ugyan, de a Pécsi Tudományegyetem lesz a házigazdája.



Szeptember elsején a várossal és az egyházmegyével közös díszünnepség részeként avatják majd fel az egyetemalapító Vilmos püspök és Nagy Lajos király szoborkompozícióját. A PTE művészeti kara ünnepi oratóriummal, a Janus Egyetemi Színház pedig egy Janus Pannonius életéről szóló korhű színdarabbal készül a jubileumra.



MTI