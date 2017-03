Jutadombi magyar katonai győzelem 1956-ban

A szovjet tábornokok eltitkolták emberveszteségüket 56-ban

Csapataink harcban állnak – jelentette be Nagy Imre miniszterelnök 1956. november 4-én a rádióban.

2017. március 30. 18:39

Utóbb a szocialista propaganda megpróbálta nevetségessé tenni a mártír kormányfő e szavait. Pedig a Jutadombnál a Magyar Néphadsereg légvédelmi tüzérosztaga olyan csapást mért az ott támadó szovjet haderőre, hogy a megszálló sereg a sebesültek mentését sem merte megkísérelni, azonnal megfutamodott. Az országot védő hősöket utóbb az országot képviselő hatalom – a hadtörténelemben párját ritkító módon – kitüntetés helyett halálbüntetéssel, illetve súlyos börtönnel „jutalmazta”. Dr. Marossy Endre hadtörténésznek tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.

- Tanár úr, a hazánkat 1956 novemberében letaposó lánckerekek ellen a Magyar Néphadsereg egyetlen győzelmet aratott, Jutadombnál, együtt a pesterzsébeti és soroksári nemzetőrökkel. Erről a katonai diadalról miért hallgat az utóbbi 27 évben is mind a magán, mind az állami nyilvánosság?

- A Jutadombnál november 4-7. között folyt harc a szovjet intervenciós csapatok ellen. Azokra, akikről kiderült, hogy ezekben a harcokban részt vettek, lesújtott a megtorlás. Száznál több embert, katonákat, rendőröket, nemzetőröket, polgári személyeket zártak börtönbe évekre, sőt évtizedekre. Nyolc főt kivégeztek. A perek anyaga nem volt kutatható. A legnagyobb szabású katonai per, a Jutadombon harcoló esztergomi katonák ellen lefolytatott Mecséri-per aktái kifejezetten titkosak maradtak. A kivégzett katonák, tisztek halotti anyakönyvi kivonata szerint a halál oka: meghalt. A temetés helyét nem közölték, ha lehetett is tudni a 301-es parcellát, ott egyetlen fejfa sem volt, oda látogatni veszélyes volt. A rendszerváltás idején kiadott első, részben fényképes album a hősi halottakról nagyon hézagos ismereteket közölt. Szendi Dezső alezredesről, a Mecséri-per másodrendű vádlott áldozatáról annyi állt, hivatásos honvédtiszt. Hiányoztak az adatok, nem véletlenül. A november 4-ei harcok részleteit titok fedte.

Sokan évtizedekig azt gondolták, hogy a magyar küldöttséget szállító szovjet/volt-ÁVH-s menetoszlop Soroksár felől érkezett a Jutadomb elé. Szerencsére az egykor elítéltek többsége még élt, és mind bátrabban mert nyilatkozni. Az érdemi adatközlőkön kívül voltak olyanok, akik az évek során szerzett ismereteiket nem tudták leválasztani a velük valójában megtörtént eseményekről, voltak olyanok, akik előnyt kovácsoltak hitelesnek feltüntetett históriájukból, és voltak önjelölt jutadombi parancsnokok. A szakemberek számára megnyíló kutatási lehetőség évekig nem tudta ellensúlyozni ezt.

Én 2004-ben találtam rá a jutadombi témára, elsősorban a Jutadombhoz kötött első, október 26-i harcokra, és eleinte csak ezek hátterében igyekeztem fényt deríteni november 4-ére. Ekkor ismerkedtem meg a Mecséri-per aktáival, kötetszámra adták át a levéltárban. Az 50. évfordulóra egy megalapozott eseményvázlatot sikerült összeállítanom a november 4-ei harcokról és a Mecséri-perről. De mélyebb következtetéseknek ekkor még egész egyszerűen nem jött el az ideje. Például azért nem, mert az ezer oldalara terjedő kihallgatási, tárgyalási jegyzőkönyvek kikényszerített vallomásokat foglaltak magukba, tehát mondatról mondatra kellett volna érvényesíteni a forráskritika szabályait. Amihez a következő tíz év sem volt elég.

Most elkészült jutadombi könyvem írásának utolsó fázisában, eddig fel nem tárt források alapján állítom, hogy november 4-én a Magyar Néphadsereg alakulatai, együtt harcolva a pesterzsébeti, soroksári nemzetőrökkel és polgári fegyveresekkel egymás után két szovjet menetoszlopra mértek csapást (az elsőben volt ÁVH-sokra is). Ez idáig azt sem lehetett bizonyítani, hogy két külön menetoszlop érkezett Pest felől. A szovjet katonák veszteséglistáinak és sírjainak elemzése, valamint több jutadombi per dokumentumainak összevetése alapozta meg álláspontomat, továbbá azt a határozott véleményemet, hogy ebben a két összecsapásban az intervenciósok elhagyták a harc helyszínét, sebesültjeik, sérült harci technikáik kimentését meg sem kísérelték, a volt ÁVH-sokat kivéve fel sem vették a harcot a jutadombiakkal – akik tehát a hadtörténetírás általános értékrendje szerint győztesként maradtak állásaikban. A fentieket azért részleteztem, hogy világossá váljék: nem elhallgatás, hanem a rendkívül összetett kutatási folyamat magyarázza a fent említett hiányt.

- Szovjet menetoszlop jött Pest felől. A harcra már felkészült esztergomi és pestlőrinci közepes lövegek olyan csapást mértek rá, hogy égő harckocsik, szétlőtt sorozatvetők, kilőtt teherautók, elesett szovjet katonák borították a Papírgyártól a Jéggyárig terjedő útszakaszt. A szovjet oszlop úgy hagyta el a harcteret, hogy meg sem kísérelte a szovjet sebesültek, menekülők mentését, a sérült harci technika sorozatvetők, kilőtt teherautók, elesett szovjet katonák borították a Papírgyártól a Jéggyárig terjedő útszakaszt. A szovjet oszlop úgy hagyta el a harcteret, hogy meg sem kísérelte a szovjet sebesültek, menekülők mentését, a sérült harci technika elvontatását. Bizonyíthatóan elesett legalább 23 szovjet katona, valamint legalább 5 volt ÁVH-s. A jutadombiak oldalán egyetlen katona vagy nemzetőr sem esett el. Győzelmet arattak. Így nézve ezek a hősök történelmileg hogyan hitelesítették Nagy Imre szavait: Csapataink harcban állnak?

​- A miniszterelnök rádiószózatának számos értelmezése ismert, közöttük olyan is, ami nem az utódok véleménye, hanem a kortársaké, amin mi utólag nem változtathatunk. Idézem az esztergomi könnyűs ütegparancsnokot, az utóbb kivégzett Kicska János főhadnagyot, aki börtönében sem tagadta meg, hogyan hatott rá Nagy Imre rádióbeszéde. Önvallomásában saját kezűleg írta: „November 4-én a munkásszálláson hallottam Nagy Imre segélykiáltásait, majd átmentem a közepes tüzelőállásba és mondottam Kliebert szds-nak, hogy legjobb lesz innen elmenni vissza Esztergomba…Kliebert szds. erre azt mondta, nem lehet.” (Kliebert László százados volt a jutadombi páncélelhárító körlet parancsnoka, a munkásszálláson helyezték el a katonákat november 2-3 éjszakáján. Az elöljárókkal november 4-ére virradó éjjel minden összeköttetés megszakadt.) Kicska főhadnagy tehát segélykiáltásként értelmezte a rádiószózatot, azonnal az elvonulást javasolta.

Lövegraj parancsnoka, az 1963-ban amnesztiával szabadult Dékány József szakaszvezető november 4-én reggel egyik katonája pesterzsébeti családjánál tartózkodott. Vallomása szerint: „rádión hallottuk Nagy Imre felhívását és ezután elindultunk vissza a tüzelőállásba, ahová kb. 6-kor érkeztünk meg. Ekkor már a tüzelőállásban is tudták a hírt és Kicska főhadnagy parancsa alapján nagy készülődés folyt, hogy az arra esetleg elhaladó szovjet csapatokkal a harcot felvegyük.” Dékány szakaszvezető a tanú rá, hogy Kicska főhadnagy katonához méltóan tudomásul vette elöljárója döntését, aggályai ellenére katonáit felkészítette a harcra. Könnyűsei kilőttek egy Katyusa sorozatvetőt, egy volt ÁVH-sokat szállító teherautót, és a nemzetőrökkel együtt részt vettek a menekülő volt államvédelmisták és szovjet katonák üldözésében és egy részük megsemmisítésében. Itt, a Jutadombon a katonák (és a rádiószózatra hasonlóan harcba vonuló nemzetőrök) tehát hitelesítették, hogy „csapataink harcban állnak”. Más kérdés, hogy fél zászlóaljnyi katonáról és nagyjából ugyanennyi nemzetőrről beszélünk. Összes lőszerük 2-3 napi ellenállásra volt elegendő. A Magyar Néphadsereg egésze, több tízezer katona a vezérkar és a Honvédelmi Minisztérium utasításait követte, ezek pedig a szovjetekkel való harc elkerülésére utasították a parancsnokokat.

Ezért a győzelemért nagyon sokan kerültek börtönbe, internáló táborba és töltöttek ott hónapokat, de inkább éveket sőt évtizedeket. Három esztergomi sorkatona csak 1970-ben szabadult. Kivégeztek 8 főt.

- A március 27-ei szoboravatásról 2017-ben is csak töredékesen számolt be a hazai sajtó. Vizsolyi János Memento viviere című szobra miként segítheti fölépíteni a nemzet emlékezetében a jutadombiak hőstettének tiszteletét?

​Egy műalkotás értelmezése egyénenként eltérő lehet. Számomra ez a szobor a Jutadombból égbeszökő, mindent maga alá gyűrő életerőt jeleníti meg. Méltó hely, hogy felidézzük mindazt, amit a Jutadomb nekünk jelent. Emlékezünk a katonákra, nemzetőrökre, polgári harcosokra és azokra, akik a szabadságharc leverése, a börtönévek megpróbáltatása után is fenntartották a reményt az újra kezdésre, a lyukas zászló újbóli felemelésére.

