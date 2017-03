Orbán: a magyarok nélkül Európa sokkal nagyobb bajban lenne

Magyarország bevándorlásügyben az első pillanattól kezdve a jó kérdéseket tette fel és a jó válaszokat adta meg, a Nyugat pedig egy-két év késéssel követ bennünket - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

A magyar határőrizetnek mindenki örül, az osztrákok és a németek is, de politikai okokból nem mondják - mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor az elmúlt időszakban számos diplomáciai eseményen is részt vett, “a kétoldalú találkozók száma diplomáciai rekordhoz közelít” – mondta a miniszterelnök.

Ha Magyarország nem védené Európa külső határát, akkor megnézhetnék magukat az osztrákok és a németek is

Ezeken a találkozókon a határzár is szóba került. A határzárról Orbán Viktor úgy fogalmazott; ha Magyarország nem védené Európa külső határát, akkor megnézhetnék magukat az osztrákok és a németek is. S annak, hogy védjük a határokat, örülnek Ausztriában és Németországban. Viszont a politikai szemfényvesztés nem engedi meg, hogy ezt a nyilvánosság előtt kimondják. „Mindenki tudja, hogy a magyarok nélkül sokkal nagyobb bajban lennének” – emelte ki Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

A józan ész irányítja a magyar politikát

“A magyar politikát a józan ész irányítja, de ez nem minden országra igaz. Mi úgy nézzük a dolgokat, ahogy vannak, tehát ha valaki illegálisan lépi át a határt, akkor az törvénysértő. Akkor az, nem egy ember, akit meg kell érteni, mert nehéz helyzetben van, hanem az egy olyan ember, aki szándékosan megsértette a magyar törvényeket. Persze segítséget kell neki nyújtani, amit meg is fog kapni, de csak úgy, ahogyan azt a magyar törvények szerint lehetséges” – mondta a miniszterelnök.

Nem vagyunk átjáróház

„Magyarország nem egy átjáróház vagy egy pályaudvar, ahol ki-be lehet járkálni ellenőrzés nélkül, anélkül, hogy tudnák, hogy valaki kicsoda, mit akar, honnan jött és miért jött ide. Tehát Magyarország ebből a szempontból az első pillanattól kezdve az életösztöneire hallgatva – nyilván a történelem tanított meg bennünket erre – a jó kérdéseket tette föl, és a jó válaszokat adta meg. Egy-két éves késéssel pedig a Nyugat követ bennünket” – emelte ki Orbán Viktor.

Magyarország a tudást támogatja, de a csalást nem tűri

Magyarország egy olyan ország, amely a tudást támogatja, de a csalást nem tűri el – hangsúlyozta Orbán Viktor a Közép-európai Egyetem (CEU) kapcsán. A csalás, az csalás, akárki is követi el. Volt egy vizsgálat, és megállapítottuk, hogy több egyetem is szabálytalanul működik, köztük Soros György egyeteme is – fogalmazott a miniszterelnök.

Magyarországon, ha működik egy magyar egyetem, egy diplomát ad ki, ehhez képest van egy egyetem, amely kettőt: egy Magyarországon és egy Amerikában érvényeset. Ez nem fair a többi magyar egyetemmel szemben – részletezte Orbán Viktor a vizsgálat hátterét.

Arra a kérdésre, hogy a jövőben is lesz-e Közép-európai Egyetem, Orbán Viktor azt válaszolta: ez az amerikai és magyar kormány közötti tárgyaláson és megállapodáson múlik.

Megjegyezte, előzetesen nem keresték meg az amerikai kormányt az ügyben.

A parlament előtt fekvő törvénymódosítási javaslatra utalva jelezte, egy külföldi egyetem magyarországi működéséhez kormányközi megállapodást kell kötni.

Arra a felvetésre, hogy a CEU-val is tárgyalnak-e majd, Orbán Viktor azt felelte: a CEU-nak csak be kell tartania a törvényeket, „velük nem kell tárgyalnunk, mert – lehet, hogy szeretnék, de – most még nem ők az amerikai kormány”.

A miniszterelnök azt is kiemelte: a magyar egyetemeknek igazán van sérelmeznivalójuk, mert a tisztázatlan jogi állapot miatti helyzet nem fair. Egy magyar egyetem ugyanis egy diplomát, egy magyart ad ki, ehhez képest „van egy egyetem, amelyik Magyarországon működik, és kiad két diplomát, egy magyart meg egy amerikait” – fejtette ki, úgy értékelve, hogy ez a magyar egyetemekkel szemben nem méltányos, mivel az intézmények között verseny van, és „felfoghatatlan, hogy miért kellene nekünk a saját magyar egyetemeinket hátrányba hozni”, és igazságtalan előnyt biztosítani külföldieknek.

Kihívások előtt állunk

Az Európai Unióról Orbán Viktor elmondta, hogy az EU egyrészt átláthatatlan praktikákkal jogköröket akar magához szívni, másrészt viszont egy példátlanul sikeres vállalkozás. A mi nemzedékünk békében született, és nagy eséllyel békében is halhat meg – mondta a miniszterelnök.

A probléma ott van, hogy számos kihívás előtt állunk, ezt mindenki látja. Orbán Viktor példaként említette a migrációs válságot, a Brexitet, a terrorcselekményeket vagy a technikai vívmányok gyors fejlődését.

„A jövőnek olyan kihívásai jelentek meg a horizonton, ami az embereket bizonytalanná teszi. Nekünk európai vezetőknek és politikusoknak az a dolgunk, hogy a felmerült kérdésekre választ adjunk” – nyilatkozta.

Bátran ki merjük jelenteni a problémákat, így tudunk azokra reagálni

A miniszterelnök hozzátette: nem állítom, hogy a bölcsek köve nálunk van, de mi megnevezzük a problémákat, és adunk rá választ is. Az eddigi válaszok többsége pedig bevált – mondta.

Meg kellene reformálni a strasbourgi bíróságot

A kormányfő az interjúban erkölcsileg tarthatatlannak nevezte a nem kormányzati szervezetekkel (NGO), nemzetközi hálózatokkal kapcsolatos helyzetet, kijelentve, hogy ezeknek semmi közük a civil szervezetekhez. Megtámadják a határt védő magyar rendőröket, katonákat, ráadásul nem vetik meg a pénzt sem, egy jól kiépített migránsbiznisz is zajlik – fogalmazott.

Példaként hozta, hogy a két bangladesi menedékkérő ügyében hozott strasbourgi bírósági ítélet miatt ki kell fizetni egy nemzetközi hálózatnak a perköltséget. Ezt úgy értékelte, hogy ez a szervezet “nyerészkedett rajtunk”, ami “migránsbiznisz”, és ennek véget kell vetni. Azt is mondta, hogy meg kellene reformálni a strasbourgi bíróságot.

Mindenki léphet egy lépést előre

A jövő héten kerül a kormány elé a költségvetés. Erről Orbán Viktor elmondta: mindig azt kéri a minisztereitől, hogy olyan költségvetést készítsenek, amivel mindenki léphet egy lépést előre. „Nem vagyok híve a nagy ugrásoknak, mert a nagy akarásnak időnként nyögés a vége. Ezért én inkább a kiszámítható, tervezhető, megjósolható és hiteles politikának vagyok a híve. És minden évben mindenki léphet is egyet előre” – mondta el Orbán Viktor.

Nagy utat tettünk meg és az ország fejlődik

Ha összevetjük az ország helyzetét a néhány évvel ezelőttivel, különösen a szocialisták időszakával, akkor mindenki láthatja, hogy nagy utat tettünk meg, az ország fejlődik és a költségvetésnek is ezt kell szolgálnia az elkövetkező esztendőben.

