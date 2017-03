Az utca nem irányít

Megtiltható a tüntetés az ítélkező fórumok környékén

A Kúria szerint az igazságszolgáltatásra az utcáról sem lehet nyomást gyakorolni.

2017. március 31. 10:01

A bíróság épülete nem közterület, az ítélkező fórumok székházában ezért nem lehet demonstrálni – a gyülekezési törvényt értelmezve ezt a véleményt fogalmazta meg legutóbbi ülésén a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma. A szakmai testület kinyilvánította még: megtiltható a tüntetés a bírósági épület közvetlen közelében is, de csak akkor, ha a demonstrálni szándékozók bejelentéséből kiderül, hogy a résztvevők konkrét ügyben szeretnék befolyásolni a bírói tanács döntését. A Kúria szerint az igazságszolgáltatásra az utcáról sem lehet nyomást gyakorolni.

A Kúria egyelőre nem kezdeményezi a gyülekezési törvény módosítását, ám a közigazgatási bírák kollégiuma a héten megtartott ülésén jogértelmező véleményt fogalmazott meg. Kalas Tibor, a kollégium vezetője a Magyar Időknek úgy nyilatkozott: ez azért vált szükségessé, mert a jogállami átmenet idején, 1989-ben megszavazott jogszabály egyes rendelkezései a gyakorlatban vitathatóvá váltak.

Országszerte mind több ugyanis az olyan tüntetés, amelyet a bíróságon vagy környékén kívánnak megtartani, a résztvevők így szeretnék kifejezni véleményüket egy-egy konkrét ügyben, vagy az igazságszolgáltatás munkájáról általában. Sokak emlékezetében élhet például, hogy korábban utcai megmozdulás zajlott a brókerügyek, a devizaperek és a vörösiszap-katasztrófa eljárása miatt.

A kúriai bíró emlékeztetett rá, hogy a gyülekezés alapvető jog, kollégiumi véleményük ezt nyilvánvalóan nem kívánja korlátozni, csak a törvény pontos értelmezését szeretné előmozdítani a bíróságok gyakorlatában. A héten elfogadott vélemény csupán ajánlás, a konkrét gyülekezési ügyeket megítélő bírák döntik majd el, mennyiben érvényesítik a kifejtett elveket az egyes esetekben.

Kalas Tibor felidézte, hogy a jogszabály szerint a tervezett tüntetések bejelentésének elemzése után a rendőrség, illetve a bíróság megtilthatja a gyülekezést, ha a demonstráció súlyosan zavarná az igazságszolgáltatás működését. Tüntetni a közterületeken lehet.

A Kúria értelmezése szerint a bíróság épülete a közforgalom számára nyitva álló helyszín ugyan, a gyülekezési jog szempontjából azonban nem közterület. Emiatt az ítélkező fórumok székházában nem tartható demonstráció.

Megtiltható a gyülekezés akkor is, ha a rendőrséghez eljuttatott bejelentésből az állapítható meg: a résztvevők a bíróság közvetlen közelében kívánnak felvonulni, mégpedig azért, mert szeretnék elérni, hogy a bírói tanács az ő elképzelésüknek megfelelő döntést hozzon az adott ügyben. Kalas Tibor ehhez magyarázatként hozzátette, hogy a bíróság alaptevékenysége a jogviták eldöntése. A legtöbb perben az ügyfelek ellentétes álláspontot képviselnek, ha tehát az utcai demonstrálók valamelyik ügyfél pártjára állnának, bárki megkérdőjelezhetné, hogy tisztességes-e az eljárás.

Ilyenkor nemcsak az vetődhetne fel, hogy az utcai zaj esetleg zavarja a bírósági tárgyalást, hanem az is, hogy a tüntetés befolyásolja a bíróság döntését. Ezért aztán elképzelhető, hogy hasonló esetben a per résztvevői nem tesznek vallomást, vagy másként nyilatkoznak, mint eltervezték, netán a tárgyalás elhalasztását indítványozzák. – Ilyen körülmények közt kérdésessé válhatna a bíróság függetlensége is – mondta Kalas Tibor.

– Mindennek a látszatát is el kell kerülni – jelentette ki –, hiszen a kívülről érkező befolyásolás jogellenes. A bíróra nem gyakorolhat nyomást senki és semmi, így az utca embere sem. A Kúria véleménye szerint a rendőrségnek a demonstráció kapcsán megindult közigazgatási eljárásban be kell szereznie az illetékes bírósági vezető véleményét arról, hogy a tervezett tüntetés súlyosan zavarná-e az igazságszolgáltatás működését. Eddig ez nem volt kötelező, nem is mindig kérdezték meg a bíróságokat.

Kalas Tibor kifejtette: természetesen a bíróság munkájáról bárki véleményt mondhat, a most elfogadott kollégiumi álláspont nem kívánja ezt korlátozni. Csupán arra hívja fel a figyelmet, hogy meg kell találni az összhangot a kollektív véleménynyilvánítás joga és az ítélkezés zavartalan működése között.

