Balog: egyik egyetem sem állhat a törvények fölött

A kormány szívesen tárgyal minden egyetemmel, de senki sem állhat a törvények fölött - mondta el a külföldi alapítású egyetemek működésére vonatkozó törvényjavaslat kapcsán.

2017. március 31. 15:21

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Budapesti Tavaszi Fesztivál megnyitója után újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta: úgy kell megvizsgálni a külföldről Magyarországra települt egyetemeket, hogy tisztességes verseny legyen, Magyarország érdekei érvényesüljenek, valamint a jogszabályok be legyenek tartva.

A kormány szívesen tárgyal mindenkivel

Ezen az alapon a kormány szívesen tárgyal mindenkivel, azokkal is, akik a szabályokat eddig nem tartották be – közölte a miniszter. Balog Zoltán elmondása szerint nem létezik a Central European University (CEU) működéséről szóló egyezmény Magyarország és New York állam között, noha van két szándéknyilatkozat, amelyekből nem jött létre államközi szerződés. Ennek mentén a magyar kormány készen áll a tárgyalásra – jegyezte meg.

Ha egy amerikai állam megkeresi ebben az ügyben Magyarországot, és ott van egy olyan egyetem, amely valóságos képzést folytat, akkor nincs akadálya a megállapodásnak – szögezte le a miniszter.

Balog Zoltán emlékeztetett arra, hogy hónapok óta folyik az összes külföldről Magyarországra települt egyetem működésére vonatkozó vizsgálat. Ez számos szabálytalanságot tárt fel, nem csupán a Soros György által finanszírozott CEU-nál, noha a legfontosabb szereplő kétségtelenül a Közép-európai Egyetem.

Átláthatóbb viszonyok teremtése

Ezért gondoltuk, hogy ezt a törvénymódosítást meg kell hoznunk, hogy átláthatóbb viszonyokat teremtsünk – közölte. A miniszter emlékeztetett: Macedóniában komoly vizsgálat folyt Soros György szervezeteinek befolyása kapcsán, de az Egyesült Államokban is vannak, akik kritikusan szemlélik azt a tevékenységet, amelyet Soros György világszerte folytat. Ez jelzi, hogy nem vagyunk egyedül – mondta el Balog Zoltán.

MTI