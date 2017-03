Mennyire érett a párkapcsolatod?

Ragaszkodj hozzá! tippek a harmonikus mindennapokért

Úgy szeret majd, ahogy vagyok? Mennyi idő után költözzünk össze? Hány embert hívjunk meg az esküvőnkre? Miért nem töltünk annyi időt együtt, mint régen?

2017. március 31. 17:06

Mikor érkezzen a trónörökös? Egyke legyen, vagy egy focicsapatnyi gyereket neveljünk fel? Tipikus kérdések, amelyek egy szerelmi viszony természetes fejlődési szakaszait jelzik, és szinte valamennyien találkozunk velük a kezdeti randizós korszaktól az érett párkapcsolat szakaszáig. Bárhol is tartsunk párunkkal, az alábbi tippek segítségével mindegyik fázisban sokat tehetünk a harmóniáért. De azt is megtudhatod a tartós párkapcsolatokért kampányoló Ragaszkodj hozzá! kezdeményezés weboldalán, mennyire álltok készen a családalapításra!

Nem kötelező jegyet váltanunk a párkapcsolati hullámvasútra!

Dr. Ellyn Bader és Dr. Peter Pearson amerikai kutatók, akik egyébként a való életben is egy párt alkotnak, már a ’80-as években megállapították, hogy általában négy szakaszon mennek át a szerelmesek a kezdeti lángolástól az érett párkapcsolatig. Akadályok mindig adódhatnak, azonban kellő odafigyeléssel és őszinte kommunikációval sokat tehetünk a harmónia folytonosságáért, elkerülve a hullámvölgyeket vagy elősegítve a mihamarabbi kilábalást azokból.[1]

Ragaszkodj hozzá! tippek a négy párkapcsolati szakasz harmóniájának megőrzésére:

· Az első szakasz a szimbiózisidőszaka, amikor különösen fontos, hogy rengeteg közös élménnyel gyarapodjunk, hiszen ez kovácsolja össze a párokat és a további szakaszokban felmerülő konfliktusok során is nagy szükség lehet egyfajta kapaszkodóként ezekre a kedves emlékekre.

· Miután a kezdeti „rózsaszín köd” eloszlik, a pár átlép a differenciálódásidőszakába, ahol előtérbe kerülnek a kevésbé vonzó tulajdonságok és vitákra is sor kerül. A leggyakoribb hiba, amit elkövetünk ilyenkor, hogy egymás fejéhez vágjuk, ki tesz többet, kevesebbet a kapcsolatért. Egymás hibáztatása helyett legyünk inkább türelmesek párunkkal és önmagunkkal szemben is.

· Ezután következik a gyakorlás fázisa, amely során kissé eltávolodunk egymástól. Sok esetben itt szakításra is sor kerülhet,hiszen olyannyira csak magukra figyelnek a felek, hogy teljesen elveszíthetik érdeklődésüket a másik iránt.Mindenekelőtt ne essünk kétségbe, a szakértők szerint két ember kapcsolatában normális az eltávolodás. Minden párkapcsolatnak megvan a természetes hullámzása. Nyílt kommunikációval, a másik igényeivel szembeni megértéssel ezeken a nehézségeken is túl lehet jutni.

· Ha a pár túlélte a gyakorlás időszakát, átlépnek az újraközeledés fázisába: itt az intimitás új szintjét élik meg, és egy sokkal mélyebb kötődés alakul ki köztük. Megfelelő empátiával törekedjünk az egyensúly fenntartására.[2]

Mennyire érett a párkapcsolatod?

Felmerül a kérdés, melyik szakaszban érkezzen el a családalapítás ideje, amely igen jelentős mérföldkő egy párkapcsolatban. Nos, mindezek alapján úgy tűnhet, a gyermekvállalás az utolsó fázisban optimális. Ám nem lehet általánosítani, hiszen előfordulhat, hogy egy pár több év vagy akár évtized után jut el az érett párkapcsolat szintjére. Viszont, ha hosszú távú céljaink már a kezdetektől megegyeznek, nem söpörjük szőnyeg alá a problémáinkat, hanem merünk őszintén kommunikálni a másikkal, akkor bármelyik párkapcsolati szakaszban is döntjük el, jöhet a baba, az épp a megfelelő pillanat lesz. A lényeg, hogy ezt az elhatározást is közösen, egyetértésben hozzuk meg. A döntésünket követő, esetlegesen felmerülő nehézségeket is könnyebb lesz együtt leküzdeni.

A Ragaszkodj hozzá! kampány megújult weboldalán található további hasznos tippek mellett egy játékos teszttel most képet kaphatsz arról is, mennyire áll hozzátok közel a családalapítás gondolata.

