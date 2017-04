Kevesen támogatják Soros "civiljeit"

Politikai súlyukhoz képest elenyésző társadalmi támogatottsággal rendelkeznek a Soros Györggyel kapcsolatba hozott szervezetek.

2017. április 1. 09:58

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján évekre visszamenőleg elérhetők a magyar emberek adójának egyszázalékos felajánlásából részesülő civil kedvezményezettek listái. Ezek szerint a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), a Transparency és az Amnesty International, a Helsinki Bizottság, valamint a Krétakör együttesen sem rendelkezik olyan elismertséggel, amellyel beférhetne a top 100-ba.

Tavaly például harminc-negyvenezer adófizető jelölte meg kedvezményezettként azokat a szervezeteket, amelyek a Heim Pál-kórház fejlesztését, a daganatos és leukémiás gyermekek, valamint a mentőszolgálatok megsegítését tűzték zászlajukra. A 2017. március 28-án lezárt adatsorban a TASZ 931 támogatóval a 185. helyen végzett. Ez csupán harmada a Tetovált Állatvédők vagy a Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány társadalmi bázisának. Messze leszakadva, a lista 713. helyén található a Helsinki Bizottság, kevesebb mint háromszáz támogatóval, a Trans-parency a 2060., az Amnesty a 2546., 147, illetve 127 felajánlóval. A Krétakörrel mindössze negyvenöten osztották meg az adójuk egy százalékát – ez a 8710. helyre volt elég.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az elmúlt öt évben némi javulást értek el a liberális jogvédők, azaz a társadalmi presztízsük kismértékben növekedett. A TASZ ugyan 2012-höz képest vesztett néhány főt, de 2016-ra még arra a bravúrra is képes volt, hogy megelőzze az áltudományos Agykontroll Alapítványt, amely két évvel korábban még harmincegy hellyel előzte meg a Soros által is finanszírozott szervezetet. A fentiek fényében meglepő, hogy a balliberális sajtó, de az érintettek is rendszeresen úgy hivatkoznak magukra, mint „a civilek”.

Garantáltan célba ért az adomány

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Semmelweis Garancia Védjegy néven néhány éve létrehozott egy olyan rendszert, amelynek célja az egyszázalékos adományok felhasználásával kapcsolatos visszaélések visszaszorítása. A védjegyet az egészségügyi területen (különös tekintettel a kórházak, egészségügyi intézmények alapítványaira) tevékenykedő, és átláthatóan működő szervezetek kaphatják meg. Eddig húszan szerezték meg a minősítést. Listájuk a Semmelweisgaranciavédjegy.hu oldalon található meg.​

