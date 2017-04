90 éve született Puskás Öcsi

Kilencven éve született az a magyar legenda, akit egykoron az egész világ ünnepelt. A legnépszerűbb és legismertebb magyar focista Purczeld Ferencként látta meg a napvilágot 1927. április 1-jén. Puskás Öcsi neve – vagy, ahogy Spanyolországban közismertté vált: Pancho – bárhol hangzik is el a világon, mindenki azonnal tudja, kiről is van szó.

2017. április 1. 10:52

Életéről és pályafutásáról könyv és film is született, sőt a külvárosi vagány hihetetlen kalandjairól mesekönyv is megjelent. Nevét viseli, többek között a válogatottnak otthont adó, hamarosan épülő új stadion, valamint a 2014-ben átadott felcsúti Pancho Aréna is. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség díjat alapított tiszteletére. Számtalan szobor és tábla őrzi emlékét szerte a világon. Utcát, iskolát és még egy kocsmát is neveztek el róla hazánkban.

Nemcsak góljaival és sportteljesítményével mutatott példát mindenki számára, de emberiességével és segítőkészségével is kiemelkedett társai közül. Puskás Öcsi már élete során is rendkívüli népszerűségnek örvendett, mely a halála után sem változott. Örökre a futballtörténelem részévé vált és a világ futballrajongóinak kedvence lett.

Puskás Ferenc labdarúgó, a Budapesti Honvéd Sportegyesület játékosa, a Helsinki Nyári Olimpiai Játékok aranyérmes labdarúgó csapatának tagja úttörő labdarúgókkal a Honvéd sporttelepén Budapesten, 1952. szeptember 12-én (MTI Fotó/Magyar Fotó: Bojár Sándor)

Karrierje az akkor még Kispest néven működő (időközben Budapesti Honvéd) csapatánál kezdődött és 1993-ban a magyar válogatott négy meccsre kinevezett szövetségi kapitányaként zárult. Közben több évet töltött családjával külföldön, miután egy itthonról letiltott dél-amerikai túra után eldöntötte, nem jön vissza. A FIFA ekkor a magyar szövetség kérésére, két évre eltiltotta a focitól az egész világon, amiért elhagyta hazáját.

1953. november 25-én a magyar válogatott „az évszázad mérkőzését” játszotta az angolokkal a Wembley Stadionban. Londonban az Aranycsapat (Grosics Gyula, Gellér Sándor, Buzánszki Jenő, Lóránt Gyula, Lantos Mihály, Bozsik József, Zakariás József, Budai II László, Kocsis Sándor, Hidegkúti Nándor, Puskás Ferenc, Czibor Zoltán) 6:3-ra győzte le az akkor 90 éve veretlen Angliát. (Mivel ekkor Magyarországon még nem volt televíziózás, a mérkőzést a Magyar Rádió közvetítette, a riporter Szepesi György volt.) A győzelem emlékére 1993-ban, a mérkőzés 40. évfordulóján az MLSZ a magyar labdarúgás napjává nyilvánította ezt a dátumot.

Sándor Károly, Puskás Ferenc, Gellér Sándor és Grosics Gyula a 6:3-as Magyarország-Anglia labdarúgó-mérkőzés után a Wembley stadionban Londonban, 1953. november 25-én (MTI Külföldi Képszolgálat)

Néhány év kitérő után a Real Madridnál kötött ki és a csapattal hatszor lett bajnok. Játékosi pályafutását követően számos országban dolgozott edzőként, majd 1992-ben feleségével végleg hazatelepült. Megválasztották, többek között a Real valaha volt legjobb játékosának, az évszázad gólkirályának, és a Nemzet Sportolójának is, a magyar kormány pedig Köztársasági Érdemrend középkeresztjével díjazta. Felkerült a Goal.com virtuális falára, Zinedine Zidane, Pelé és Diego Maradona után negyedikként Puskás Ferenc válaszották be a Hírességek Csarnokába.

Az 1963-64-es idényben készült kép Puskás Ferenc magyar labdarúgóról (elöl), a spanyol Real Madrid játékosáról az első osztályú spanyol bajnokságban játszott Real Madrid-Levante mérkőzésen. A találkozó 1-0 arányú Real Madrid győzelemmel ért véget (MTI/EPA)

2006-ban, hosszan tartó betegség és hatévnyi kórházi kezelés után meghalt. Sírhelye ma is zarándokhely, az Aranycsapat kapitánya – felesége kérésére nem Spanyolországban, hanem – a budapesti Szent István Bazilika altemplomában nyugszik.

Puskás Ferenc a legismertebb magyar a világban, akire mindannyian büszkék lehetünk – mondta Zwack Sándor, a Zwack Unicum Nyrt. igazgatósági elnöke, amikor 2016-ban a Real Madridtól való visszavonulásának 50. évfordulójára limitált példányszámú, a palackon Puskás Ferenc arcképével ellátott Unicumot dobtak a piacra. A rövidital mellett egy 4,6 százalékos alkoholtartalmú, láger típusú sör is került a boltok polcaira. A dobozon aranyszínű és az Aranycsapat csatárának arcképe illetve a 10-es mezszáma szerepel.

Puskás Ferenc, a magyar válogatott új szövetségi kapitánya a kispadon a Magyarország-Svédország válogatott labdarúgó mérkőzésen a Népstadionban 1993. április 15-én. /0:2/ (MTI Fotó: Németh Ferenc)

Grosics Gyula és Buzánszky Jenő, az egykori Aranycsapat tagjai fejet hajtanak Puskás Ferencnek, az Aranycsapat 2006. november 17-én, 79 éves korában elhunyt labdarúgójának koporsója előtt a Szent István-bazilikában 2006. december 9-én (MTI Fotó: Kovács Tamás)

