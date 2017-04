Budapesti segítség Kárpátaljának

Hamarosan megoldódhat az Ukrajnában élő magyarok kettős állampolgárságának ügye – állapította meg Orbán Viktor miniszterelnök és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament egyetlen magyar képviselője, miután megbeszélést folytattak pénteken Budapesten.

A kettős állampolgárság megbüntetését kilátásba helyező ukrán törvénytervezetről csütörtökön egyeztetett Petro Porosenko ukrán államfővel Orbán Viktor, amikor Máltán találkoztak. Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetőjének tájékoztatása szerint az egyeztetésen kiderült, hogy az ukrán állam kétoldalú tárgyalás és megállapodás keretében kívánja rendezni ezt a kérdést. A magyar miniszterelnök tegnap azt mondta, nyitott erre, azzal a feltétellel, hogy Ukrajna biztosítja a megegyezés alapjául szolgáló jogszabályi hátteret.

Rendeződni látszik az Ukrajnában élő magyarság sorsa

Mint arról a Magyar Idők korábban beszámolt, Petro Porosenko olyan törvénytervezetet nyújtott be a kijevi parlament elé, amelynek alapján megfosztanák ukrán állampolgárságuktól mindazokat, akikről kiderül, hogy egy másik ország útlevelével is rendelkeznek. Aki önként nem vallja be és szabadul meg egy másik ország állampolgárságától, azt hatósági eljárás keretében fosztanák meg ukrán okmányaitól. Amennyiben a javaslatból törvény születne, nemcsak a kárpátaljai magyarság kerülne szorult helyzetbe, de az ország más vidékein is tömegeket érintene ez az intézkedés.

Kárpátalján százezerre teszik a magyar állampolgársággal rendelkezők számát, de Bukovinában rengeteg a román, míg a nyugati határvidéken a lengyel állampolgár. Az ország déli és keleti végein pedig felbecsülni is nehéz, hány embernek lehet orosz útlevele.

Petro Porosenko azt mondta Orbán Viktornak, hogy ha elfogadják a törvényt, akkor egy ukrán–magyar bilaterális szerződéssel kívánja rendezni a kérdést.

Ez mindenképpen megnyugtatónak tűnik – reagált tegnap a Magyar Időknek Brenzovics László. A kárpátaljai magyar politikus elmondta, a kétoldalú megállapodással kapcsolatban konkrétumokról még nem lehet beszélni, hiszen még magát a kettős állampolgárságot tiltó törvényt sem fogadták el. Brenzovics László fontosnak nevezte, hogy ukrán részről van fogadókészség ennek a kérdésnek a rendezésére. Arra a kérdésünkre, hogy a kijevi parlamentben van-e támogatottsága a törvénytervezetnek, a KMKSZ elnöke azt mondta, nem lehet pontosan tudni, mekkora a támogatók és az ellenzők aránya, „mindenesetre az, hogy napirendre tűzték, s megkapta ehhez a szükséges szavazatokat, azt jelenti, hogy van támogatottsága”.

Brenzovics László szerint jogtudósok körében vita tárgyát képezi, hogy az ukrán alkotmány jelenleg tiltja-e vagy sem a kettős állampolgárságot, de ha mégis, eddig nem büntették, most viszont erre készülnek. A politikus szerint aggodalomra ad okot az országban zajló ukránosítási folyamat, ami „eléggé felkavarja a kedélyeket a magyarság körében is.

Ezt mutatja az az aláírásgyűjtési akció, amit a múlt hónapban folytattunk, s amelynek eredményeként 65 ezer magyar és nem magyar tiltakozott az ellen, hogy szűkítsék a kisebbségek jogait a nyelv és az oktatás területén” – fogalmazott. Az aláírásokat tartalmazó íveket két héttel ezelőtt adta át Brenzovics László Hennagyij Moszkalnak, Kárpátalja kormányzójának. Emlékeztetett, a kifogásolt törvényi elképzelések szembemennek Ukrajna nemzetközi vállalásaival, s az ilyen és ehhez hasonló kijevi kezdeményezések csak távolabb viszik az országot Európától. A megyevezető megígérte, kiáll a már meglévő kisebbségi, oktatási és nyelvhasználati jogok védelme mellett.

Szijjártó Péter tegnap egyeztetett ukrán kollégájával, Pavlo Klimkinnel az ügyben, miután elmondta, arra kérte az ukrán külügyminisztert, gondoskodjanak arról, hogy se a nyelvtörvény, se az oktatási törvény, se az állampolgársági törvény módosítása ne érintse hátrányosan a magyar nemzeti közösséget. A magyar tárcavezető a megbeszélés után a sajtónak úgy nyilatkozott, hazánk nem fogja engedni, hogy a magyar nemzeti közösség hátrányosabb helyzetbe kerüljön.