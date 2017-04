Soros szinte mindent támogat, ami ellentmond az európai normáknak

Leszbikusok, homoszexuálisok, szexmunkások, a migráns jogvédelem és a drogreform támogatása is kiemelt szerepet kapott 2016-ban az Open Society kifizetései között.

2017. április 2. 19:17

A Soros György által finanszírozott magyar szervezetek többsége a pénzért progresszív társadalmi jelenlétet ígér, bár az Open Society által hirdetett célokkal még köszönőviszonyban sem állnak. Persze elképzelhető, hogy a Soros által megálmodott torz világban ez így természetes és csak az európai társadalmi normáknak mond gyökeresen ellent – írja a PestiSrácok.hu.

A szervezet oldalán megtalálható kiadványban büszkén hirdetik: a Nyílt Társadalom Alapítványok tevékenységének kezdete óta aktívan támogatja, hogy a minőségi oktatás mindenki számára elérhető legyen, és mindig is hangsúlyozták, mennyire fontos a gyermekek korai oktatása. Éppen ezért olyan magyar szervezeteket támogatnak, amelyek hátrányos helyzetű családokból származó gyermekek mentorálásával és oktatásával foglalkoznak, továbbá oktatási szakemberek szakmai fejlődését is segítik szakmai műhelyek és konferenciák támogatásával. A hangzatos ígéretek után nézzük, hogy milyen szervezeteket is támogattak 2016-ban, hogy megvalósíthassák elképzeléseiket – írja a PestiSrácok.hu.

Társadalomformálás vagy tudatmódosítás?

Egyelőre kérdés, hogy a fentebb vázolt elhivatottsághoz hogyan is kapcsolható a Labrisz Leszbikus Egyesület vidéki tájékoztatási tevékenysége, amit azért támogatnak, hogy az egyesület növelni tudja négy vidéki LMBT-szervezetnek nyújtott támogatását Miskolcon, Debrecenben, Pécsen és Kaposváron. Bár tény, hogy a leszbikusok támogatása elenyésző a Migráns Segítség Magyarország Egyesület 80.000 dolláros támogatásához képest. A Political Capital is kapott némi pénzt Sorostól, hogy gyakornoki helyeket biztosítson olyan fiatal diplomásoknak, akik a “jó kormányzás és a kutatóintézetek működése terén szeretnének tapasztalatot szerezni”. A Magyar Helsinki Bizottság kulcsfontosságú tevékenységeire, így a menedékkéréshez és menedékhez való jog védelmére 610.000 dollárt ítéltek meg. Soros György arra is szánt nem kevés pénzt, hogy a Jogriporter Alapítvány folytatni tudja a Drugreporter védjeggyel bejegyzett nemzetközi jogvédelmét – a drogpolitikai reformot támogató videós munkáját -, amely azért száll síkra, hogy legálisan lehessen tudatmódosító szereket vásárolni.

Mögöttük is Soros áll

Valamennyire az oktatás is szerepet kapott a pénzosztásnál, a Közélet Iskolája Alapítványt például abban támogatták, hogy egy 3×2 napos tréningen a pedagógia szerepét sulykolják a magyar társadalmi mozgalmak, civil szervezetek és helyi csoportok kritikus gondolkodásában. Itt a PestiSrácok.hu felhívja a figyelmet a Tanítanék Mozgalom oktatászüllesztő megmozdulásaira, amiről korábban már lerántották a leplet. Mint ismert: megmozdulásiak nem szólnak másról, mint a tanártársadalom és a diákok hergeléséről, valamint a pánikhangulat fenntartásáról. Azt állítják, a problémák megoldásáért dolgoznak, ezzel szemben az elmúlt esztendő során nem ültek le tárgyalni az ágazat döntéshozóival. Megbukott az a szlogenjük is, hogy „mögöttünk nem áll más, mint a tábla meg a társadalom!” Csak azt felejtették el hozzátenni, hogy azokkal a civilekkel zárnak össze szorosan, akiket Soros György pénzzel támogat.

A közösségi médiában is Soros akar irányítani

A Soros általi támogatás révén a Cromo Alapítvány abban segít egyes kezdeményezéseket a közösségi médiában, hogy önfenntartó és jól szervezett közösségekké váljanak. Az Energiaklub pedig arra kapott pénzt, hogy “szélesítse követőinek körét a közösségi médiában, és hogy növelje támogatóinak számát.” A Direkt36 Újságíró Központ Nonprofit Kft. arra kapott pénzt, hogy támogatói adatbázist hozzon létre, valamint hogy olyan új kommunikációs csatornákat teremtsen, amelyek lehetővé teszik a szoros kapcsolattartást a támogatókkal. A Civil Kollégium Alapítvány progresszív állampolgári aktivitásra, a társadalmi önszerveződésre, valamint a közösségi jogvédelem segítésére, a kfib.hu Közhasznú Nonprofit Kft. pedig egy részletes kommunikációs stratégia és kampány kidolgozására vette fel a Soros pénzt. A stratégia része egy média- és egy internetes kampány, amelyet közvetlenül az után indítanak, hogy az elfogadott állami költségvetésről információk jelennek meg az online felületeken, a rádióban és a televíziókban.

Médiatámogatások

A Tilos Rádiót abban segítik pénzzel, hogy növelje hallgatottságát, hogy erősítse a kapcsolatát a közönségével, valamint hogy tagsági rendszert építhessen ki, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetséget pedig azért támogatja, hogy a nagyközönség szélesebb köréhez jusson el. A projekt révén a szövetség erősíteni szeretné kapcsolatát a fő sajtóorgánumokkal, és segíti az újságírókat abban, hogy milyen szempontok alapján közelítsék meg a nők politikai részvételének kérdését. Azért lehet az oktatásra vonatkozóan is találni támogatott szervezetet, az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft. feladata például, hogy hatékonyan népszerűsítse a politikai és közösségi aktivitás gondolatát az egyetemisták körében, valamint hogy jogvédő és kutatási tevékenységeket folytathasson a tudományos szabadság védelme és a médiapiac monopolizálása témaköreiben. A Transvanilla Transznemű Egyesületet például azért támogatták, hogy ezáltal lehetővé tegye a transznemű közösségek számára, hogy kapcsolatba lépjenek az állami alrendszerekkel, és képviselhessék emberi jogaikat. A Szivárvány Misszió Alapítványról sem feledkeztek meg, akik az elnyert támogatásból vidéki LGBTQI-emberekkel veszik fel a kapcsolatot. Ugye tudják, mit jelent ez a mozaikszó? Leszbikus, gay, biszexuális, transznemű, queer. A fentiek mellett Sorosék a prostituáltak jogi menedzselését is a magukénak érzik.

