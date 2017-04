Dárdák és pajzsok!

A hagyományokhoz híven látványos napirend előtti ütközetekkel „köszöntik” a héten is egymást. Zengzetes napirend előtti ütközetekkel, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel ”űzik” el a békességet. Ám a folytatás, a fő-fő napirendként szereplő törvényjavaslatok sem ígérnek. csendet. Sőt! Meglepetés lenne, ha az ellenzék és a kormánypártok soraiban ugyanazt nem egészen másként látnák!

2017. április 2. 21:04

Döntések, határozathozatalok

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről. szövege: PDF SZIJJÁRTÓ PÉTER Külgazdasági és külügyminiszter

Az EU–LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló megállapodást 2016. október 25-26-i Santo Domingó-i találkozón fogadták el. Magyarország képviseletében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter írta alá. A megállapodás a kormány 2015 márciusában meghirdetett „déli nyitás” politikájának keretei közé illeszkedik. A két régió közötti együttműködés erősítése révén az EU tagállamai és a CELAC országai közötti együttműködés is szorosabbra fonódik, ily módon előmozdítva Magyarországnak a latin-amerikai térség országaival fennálló kapcsolatainak fejlesztését. Uniós napirendi pont!

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti Gazdasági Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről. szövege: PDF SZIJJÁRTÓ PÉTER Külgazdasági és külügyminiszter

A megállapodás az Európai Unió és a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség országai közötti kereskedelmi kapcsolatok szabályozására irányul. A vámlebontás és a szabályozási együttműködés kedvezőbb feltételeket teremt az Európai Unió tagállamai, valamint az afrikai partnerek, Botswana, a Dél-afrikai Köztársaság, Lesotho, Mozambik, Namíbia és Szváziföld vállalkozásai számára az áru- és szolgáltatáskereskedelem területén. Uniós napirendi pont!

***

HATÁROZATI JAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához ("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról. Beszámoló: szövege: PDF Javaslat: szövege: PDF SIMICSKÓ ISTVÁN Honvédelmi miniszter Honvédelmi és rendészeti bizottság

Az Alaptörvény 47. cikke alapján a kormány dönt a Magyar Honvédség és a külföldi fegyveres erők határátlépéssel járó csapatmozgásairól, illetve a Magyar Honvédségnek az Európai Unió vagy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete döntésén alapuló alkalmazásáról, amely döntéséről a kormány haladéktalanul beszámol az Országgyűlésnek. Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága 2017. március 1-i ülésén a beszámolót megtárgyalta és azt az Országgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról. szövege: PDF TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ Igazságügyi miniszter

A javaslat az alkotmányos követelménynek a jogalkalmazás számára történő egyértelművé tétele indokolja a módosításokat. Többek között:

- egyértelműen rögzíti, hogy a vádemelést követően a bíróság további eljárásából ki van zárva, aki a vádemelés előtt nyomozási bíróként vagy a nyomozási bíró határozata elleni fellebbezés tárgyában eljárt.

- az Országos Bírósági Hivatal elnökének kezdeményezése alapján a folyamatosan bővülő lakossági internethasználatra tekintettel, a tartós és akár kereshető hozzáférhetőség megvalósítása érdekében a hirdetmények interneten történő közzétételét rendszeresíti.

- a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról szóló 2014/42/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést is szolgálja.

- rögzíti a büntetőeljárásban alkalmazható hirdetményi kézbesítés és a határzáras bűncselekményekkel kapcsolatos külön eljárás szabályait.

- tartalmazza továbbá a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény motozásra vonatkozó szabályának módosítását, valamint az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás szabályainál is végez apróbb pontosításokat.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A nemzetközi magánjogról. szövege: PDF TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ Igazságügyi miniszter

Az átfogó felülvizsgálat főbb indokai: a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet több mint három és fél évtizede képezte a külföldi elemet hordozó magánjogi jogviszonyokkal kapcsolatos kollíziós- és eljárásjogi kérdések hazai elbírálásának az alapját. Hatálybalépésekor a Kódex egy kiforrott, az absztrakció magas színvonalán álló szabályozást képviselt, amely nemzetközi összehasonlításban is messzemenően megfelelt a kor elvárásainak. Az azóta eltelt időszak alatt azonban erőteljes változások mentek végbe gazdasági, társadalmi és politikai téren egyaránt. Ezzel egyidejűleg drasztikusan megnőtt a határon átnyúló személyi és vagyoni forgalom, s ebből kifolyólag emelkedett a nemzetközi vonatkozású jogviszonyok száma, és az ügyek jellege is sokszínűbb lett. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk markáns befolyást gyakorolt a hazai nemzetközi magánjogi szabályozásra. A javaslat a jogalkalmazás körüli bizonytalanságok feloldására, valamint az egyes kérdésekben esetlegesen divergáló joggyakorlat korrigálására is hivatott. Célja a nemzetközi magánjog uniós, illetve nemzetközi megállapodások által le nem fedett aspektusainak egységes, korszerű, egyértelmű és ugyanakkor rugalmas szabályokba foglalása. Általános jelleggel kimondja, hogy a törvény szabályait csak az olyan jogviszonyokra kell alkalmazni, amelyekre az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy nemzetközi megállapodás hatálya nem terjed ki.

A javaslat szándéka szerint a nemzetközi magánjog jogterületének új, korszerű elvi alapjait teremti meg. A felülvizsgálat eredményeképpen e szabályok összességében egy az eddiginél koherensebb és átláthatóbb rendszert fognak alkotni. Átfogóan szabályozza a nemzetközi magánjog három alapkérdését: a joghatóságot, az alkalmazandó jogot (kollíziós jog), illetve a külföldi határozatok magyarországi elismerésének és végrehajtásának feltételeit.

A törvényjavaslat szerkezeti felépítése a következő: I. fejezet: általános rendelkezések. II. fejezet: személyek. III. fejezet: családjog. IV. fejezet: dologi jog. V. fejezet: szellemi tulajdonjog. VI. fejezet: kötelmi jog. VII. fejezet: öröklési jog. VIII. fejezet: eljárásjogi rendelkezések. IX. fejezet: joghatóság. X. fejezet: külföldi határozatok elismerése és végrehajtása. XI. fejezet: záró rendelkezések.

Tárgysorozatba-vételi kérelem

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A tiszta politikai közélet megteremtése érdekében a tisztességes eljárás védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról. szövege: PDF MSZP dr. Tóth Bertalan, dr. Harangozó Tamás, dr. Bárándy Gergely

Indoklása szerint az urizáló fideszes elit már a 2010-2014 közötti parlamenti ciklust egy sor jogterületen a kötelező pályáztatás eltörlésével kezdte, és a korrupció törvényesítésével – célzottan egyedi érdekeket szolgáló szabályok tucatjával – végezte. A korrupció napjainkra az állami működés rendszerszintű elemévé vált Magyarországon. Ez a polgároknak a demokratikus intézményekbe és eljárásokba vetett bizalmát olyan mértékben rendítette meg, amely – eddig példátlan módon – a tiltakozás utcai megjelenését is eredményezte. Ha a bűnüldöző, valamint az állam büntetőjogi igényének érvényesítéséért felelős intézményekről is általánosan az a közvélekedés, hogy a korrupciós ügyeket nem vagy részrehajlóan intézik, akkor szélsőséges esetben a radikális megoldások iránt is növekszik az igény. Mivel a közvélekedés szerint etikai szabályozás (pártatlanság, őszinteség, figyelmesség) útján a korrupció nem szorítható vissza, mi több, a példamutatást szokatlan kivételnek gondolják, a jogi szabályozásnak kell eddig nem alkalmazott és hatékonyan megvalósítható új megoldásokat kialakítania.

Demokratikus és jogállami megoldásként újra és újra az átláthatóság megteremtése és a civil , azaz külső ellenőrzés valódi lehetővé tétele merül fel. Emellett a tisztességes eljárások garanciáit, jogsértés esetére pedig azonnali és súlyos jogkövetkezményeket kell a jogi szabályozásnak megállapítania. A korrupció elleni fellépésnek a normatív szabályozás útján tehát a következő célokat kell kielégítenie: I . átláthatóság, nyilvánosság növelése (pályáztatási rendszerek, kőzérdekből nyilvános adatok körének a bővítése),

2. hatékony ellenőrzési formák megteremtése (erőteljesebb eszközök), 3. befolyástól való mentesség – az összeférhetetlenségi szabályozás szigorítása, 4. elszámoltathatóság – vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel.

Általános viták a lezárásig.

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról. szövege: PDF FAZEKAS SÁNDOR Földművelésügyi miniszter

A szabályozás legfontosabb célja az erdők, az erdei élőhelyek, és ez által az erdei életközösségek védelme, az erdők szakszerű kezelése, károsító hatásoktól, túlzott használattól és igénybevételtől való megóvása, természetességi állapotának fenntartása, valamint az erdő rendeltetésének, a termőhelyi viszonyainak és a természetességi állapotának megfelelő fafajokkal történő felújítása.

Főbb konkrét tennivalók:

- a jogalkalmazás során feltárt szabályozási ellentmondások, illetve hiányosságok megszűntetése.

- az erdőket, erdőgazdálkodást érintően újonnan felmerülő, vagy korábban is ismert, de a törvényben nem megfelelően kezelt változásokkal, elvárásokkal összhangban történő érdemi módosítása.

- az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai adminisztráció egyszerűsítése egyes eljárások megszűntetésével, átalakításával, illetve egy korszerű és teljes körű erdészeti informatikai szakmai adatbázis, és elektronikus ügyintézési rendszer megvalósításával.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról. szövege: PDF FIDESZ Jakab István, Győrffy Balázs

A javaslatban foglaltak alapvetően két kérdéskört ölelnek át: egyrészt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a megvalósított informatikai fejlesztéseknek köszönhetően – a kötelező tagság keretei között – egyre naprakészebb tagi nyilvántartással rendelkezik, ami szükségessé teszi a rendszer finomhangolását, másrészt szükséges a kamara ügyféli jogállásával, valamint perképességével kapcsolatos még rendezetlen jogi helyzetre megoldási javaslat kidolgozása. A javaslat többi rendelkezése a földbizottsági feladatok ellátásához, valamint a kamara működéséhez szükséges rendelkezéseket is megállapít.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről. szövege: PDF TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ Igazságügyi miniszter

Az egyre bővülő magyar és vietnami gazdasági és jogi kapcsolatok indokolják az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény megkötését Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között. Az egyezmény alkalmazása - a korábbi kétoldalú szerződés vonatkozó rendelkezéseit felváltva - egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a két ország között az elítéltek átszállítására irányuló eljárást, annak érdekében, hogy az elítéltek társadalomba történő visszailleszkedésének elősegítése céljából saját államukban tölthessék le végrehajtandó büntetésüket. Az egyezmény egyes cikkei megfelelnek a modern átszállítási egyezmények nemzetközileg elfogadott rendelkezéseinek, valamint a hatályos magyar jogszabályoknak.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről. szövege: PDF TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ Igazságügyi miniszter

Az egyre bővülő magyar és vietnami gazdasági és jogi kapcsolatok indokolják a kiadatási egyezmény megkötését Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között. Az egyezmény alkalmazása - a korábbi kétoldalú szerződés vonatkozó rendelkezéseit felváltva - egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a két ország között a kiadatási eljárást és elősegíti a nemzetközi bűnözés elleni hatékonyabb fellépést. Az egyezmény egyes cikkei megfelelnek a modern kiadatási egyezmények nemzetközileg elfogadott rendelkezéseinek, valamint a hatályos magyar jogszabályoknak.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról. szövege: PDF TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ Igazságügyi miniszter

A javaslat azt célozza, hogy az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény, valamint ezzel összefüggésben a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításával az indokolatlan, szisztematikusan alkalmazott elismerési eljárás kikerüljön a magyar eljárásrendből, és ne csupán formailag, de tartalmilag is megfeleljen az ECRIS határozatoknak. Folyamatban lévő büntetőeljárásban a korábbi elítéléshez fűződő konkrét joghátrányok alkalmazása, vagy büntetés, illetve intézkedés végrehajtásának átvételével kapcsolatos eljárások esetében a külföldi ítélet elismerésével kapcsolatos eljárás lefolytatása a továbbiakban sem mellőzhető, tekintettel arra, hogy jelenleg ez az egyetlen eljárási forma, amely biztosítja, hogy a tagállami ítélet rendelkezései a magyar jogszabályoknak megfeleltethetők, ezért a büntetőjogi jogkövetkezmények alkalmazhatóak, a büntetések, intézkedések végrehajtása átvehető legyen. A büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetési határideje 2017. május 22-én jár le. Eddig az időpontig a tagállamoknak meg kell hozniuk azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják a 2014/41/EU irányelv valamennyi rendelkezésének tagállami megfelelését.

Az általános szabályok között a 2014/41/EU irányelv azon rendelkezései kaptak helyet, amelyek az európai nyomozási határozat hatályára, annak tartalmára, formájára, kibocsátásának és továbbításának feltételeire, az európai nyomozási határozat elismerésére és végrehajtására, az európai nyomozási határozattal kapcsolatos megtagadási okokra, a határidőkre, a jogorvoslati szabályokra, az együttműködésben résztvevő tagállamok által viselt költségekre, stb. vonatkozóan állapítanak meg előírásokat. A javaslat rögzíti az egyes eljárási cselekményekre vonatkozó különleges rendelkezéseket. Külön fejezetben rendelkezik az európai nyomozási határozatot nem alkalmazó tagállamokkal folytatandó eljárási jogsegélyre irányadó szabályokról.

A javaslat szabályozza az európai nyomozási határozat magyarországi végrehajtását, illetve kibocsátását. Az egyes eljárási cselekményekre vonatkozó különleges rendelkezések között speciális együttműködési formákra vonatkozóan állapít meg szabályokat: a) ideiglenes intézkedések, b) adatszolgáltatás pénzügyi intézmény által vezetett számláról és számlaforgalmi adatokról, c) fogvatartott személy ideiglenes átadása az európai nyomozási határozatot kibocsátó tagállamba, d) fogvatartott személy ideiglenes átadása az európai nyomozási határozatot végrehajtó tagállamba, e) kihallgatás zártcélú távközlő hálózat útján, f) kihallgatás távbeszélő-készülék útján, g) a titkos adatszerzés és a titkos információgyűjtés egyes intézményei.

Az európai uniós és nemzetközi jogfejlődésre tekintettel szükségessé vált továbbá a Btk. 178 terrorizmussal, illetve a terrorizmus finanszírozásával összefüggő büntető rendelkezéseinek módosítása, valamint ezzel összefüggésben számos egyéb jogszabály technikai korrekciója is.

A javaslat olyan rendszert vezet be, amely szabályozási szinten képes biztosítani azt, hogy minden olyan esetben, amikor hazai hatóságok eljárásában valóban szükség van a tagállami ítélet figyelembevételére, azt az adott eljárásban ellenőrizzék a hatóságok és kellően rugalmas eljárásban megfeleltessék. A javaslat ezért eddig nem jelentkező feladatokat telepít a bűnügyi nyilvántartó szervre, amely révén azonban elérhető, hogy az eddig nem kellően hatékony rendszer helyett egy szabályozási szinten zárt rezsim jöjjön létre, és ne fordulhasson elő, hogy valaki úgy kap hatósági erkölcsi bizonyítványt, hogy egyébként ezt kizáró tagállami ítéletet hoztak vele szemben.

A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó szakasza alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. Uniós napirendi pont!

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról. szövege: PDF belügyminiszter

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása mindenekelőtt az állandó és az ideiglenes személyazonosító igazolvány adattartalmának módosítására, illetve kiegészítésére irányul. Mindemellett a körözési nyilvántartó szerv számára jogalapot teremt az arcképmás-adatok automatikus átvételéhez, valamint elvégzi a normaszöveg koherenciájának fenntartásához szükséges technikai jellegű pontosításokat.

2. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása mindenekelőtt azon törvényi lehetőség megteremtésére irányul, hogy az állami mentőszolgálat a rendőrség által kezelt térfigyelő kamerák felvételeibe valósidőben betekinthessen. Pontosításra kerülnek mindemellett a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv által végrehajtott megbízhatósági vizsgálatra vonatkozó törvényi szintű rendelkezések is.

3. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása jogharmonizációs célokat szolgál.

4. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása lehetővé teszi, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – rendszeres automatikus információátadást teljesítsen a közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartását vezető szervnek a nyilvántartott polgár lakcímének változásáról, külföldön történő letelepedéséről, valamint az érintett elhalálozásáról.

5. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény jogtechnikai jellegű módosítása korrigálja az érintett szöveghelyen pillanatnyilag tévesen szereplő jogszabályi hivatkozást.

6. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításának nyomán egyrészt meghatározásra kerül az úti okmány pótlásának fogalma, másrészt sor kerül az úti okmány érvénytelenségi okainak újbóli meghatározására a személyazonosító igazolvány érvényességi okaival való harmonizáció érdekében, harmadrészt a normaszövegen mindazon pontosítások és korrekciók is átvezetésre kerülnek, amelyek elengedhetetlenek a szabályozás koherenciájának változatlan módon történő további fenntartásához. A hazai schengeni jelzéskezelés egységes elvek mentén történő szabályozása, valamint a bűnüldözési érdekek hatékonyabb érvényesülésének elősegítése csak úgy valósítható meg az úti okmányok (személyazonosító igazolvány és útlevél) esetében, ha az okmány érvénytelenségi okok és a hozzá kapcsolódó intézkedések szabályozása is egységes elveken alapul.

7. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása a 42 különböző adatigénylők – köztük mindenekelőtt a nyomozóhatóság – területi alapú igényeinek pontos teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatási tárgyú rendelkezéseinek megállapítására irányul. A módosítás további célja a schengeni jelzéskezelési eljárások egységes módon történő meghatározása a szabályozás által érintett okmányok és hatósági jelzések tekintetében is.

8. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása jogharmonizációs célokat szolgál.

9. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény kiegészítése azon törvényi felhatalmazásnak az ágazati joganyagban történő deklarálását célozza, amelynek alapján a menekültügyi hatóság körözési nyilvántartási rendszer részére – az arcképmás nyilvántartásba vétele céljából – a körözési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározottak szerint a menekültügyi nyilvántartás hatálya alá tartozó személyek arcképmását átadhatja.

10. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítására a Ptk.-val történő összhang megteremtése érdekében van szükség akként, hogy a vízitársulatokra mint jogi személyekre alkalmazandó általános polgári jogi előírásoktól eltérő különös rendelkezések a korábbi kormányrendeleti szint helyett a továbbiakban immár törvényi szinten kerüljenek rögzítésre.

11. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása korrigálja az iparbiztonsági ellenőrzés jogintézményét definiáló törvényi fogalom-meghatározást annak érdekében, hogy az értelmező rendelkezésben foglalt normatartalomnak a szóbanforgó jogintézményre vonatkozó tételes rendelkezésekkel való maradéktalan összhangja biztosított legyen.

12. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása speciális rendelkezést állapít meg a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamára: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 192. § (2) bekezdésétől eltérően a közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő munkavégzés meghaladhatja az öt évet, de legfeljebb tíz év lehet.

13. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvényt érintő módosítás a polgárőrség közterületi járőrtevékenységének lehetséges hatókörét a közforgalmú vasúti személyszállításra használt közlekedési eszközök mellett a közforgalmú közúti autóbuszos személyszállítási tevékenység infrastrukturális elemeire is kiterjeszti.

14. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítására egyrészt az alapvető jogok biztosának vizsgálatai során feltárt egyes szabályozási hiányosságok adnak okot, másrészt meg kell teremteni annak törvényi lehetőségét, hogy a közúti közlekedési szabálysértések esetén a rendőrség közlekedési szakirányának munkatársai abban az esetben is megtarthassák a helyszíni szemlét, ha egyébként a későbbiekben nem ők járnak el szabálysértési hatóságként. Módosítást igényel továbbá a segélyhívó rendszer zavartalan működésének védelméhez és a segélyhívó rendszer alternatív csatornákon (sms, mms, e-mail, web-portál) érkező segélyhívási lehetőségekkel való bővítésének a védelme oly módon, hogy a technika által biztosított automatikus, rendeltetéstől eltérő jelzések továbbítása is büntethető legyen.

15. A pillanatnyilag ellentmondásos jogalkalmazói gyakorlat felszámolása érdekében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben rögzítésre kerül egyrészt az, hogy a kérelem benyújtásakor a munkáltató nyilatkozik a törvényben meghatározott alkalmazási feltételek fennállásáról, másrészt az, hogy a rendészeti feladatokat ellátó személyek elveszett vagy eltulajdonított szolgálati igazolványainak, illetve szolgálati jelvényeinek körözését a szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény kiadására feladat- és hatáskörrel rendelkező rendőri szerv köteles elrendelni.

16. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény módosításai az európai, illetve a nemzetközi elfogatóparancs Schengeni Információs Rendszerbe, illetőleg a SIRENE Iroda által történő elrendelésnek a SIS II rendszerbe történő átvezetésének elősegítését szolgálják.

17. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény változatos tárgyköröket érintő módosítása többek között az európai, illetve a nemzetközi elfogatóparancs Schengeni Információs Rendszerbe, illetőleg a SIRENE Iroda által történő elrendelésnek a SIS II rendszerbe történő átvezetése elősegítését szolgálja, lehetőséget teremt a körözési nyilvántartás vezetésére kijelölt szervezet számára az arcképmás-adatoknak a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásából történő átvételére, bűnüldözési érdekből meghosszabbított adatkezelési határidőt állapít meg a lőfegyverekre vonatkozóan elrendelt körözések tekintetében abban az esetben, ha a fegyver holléte a büntetőeljárás jogerős befejezéséig nem válik ismertté, valamint kiegészíti a körözésekhez kapcsolódó intézkedések körét a rejtett ellenőrzés végrehajtása során foganatosítandó intézkedéssel. 18. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv területi és helyi szervei vezetőjének öt vagy tízévente kötelező szolgálatihely-váltása miatt felvetődő lakhatási problémák kezeléséhez, megoldásához szükséges korrekciókat tartalmazza.

19. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény módosításának célja egyrészt a metaadatokra, azaz az arcképmás nyilvántartásba vételének dátumára, az arcképmáshoz tartozó személy születési évére és nemére vonatkozó adatokra való előzetes szűrési funkció arcképelemzési folyamatba építéséhez szükséges jogszabályi feltételek megteremtése. A módosítás másrészt egyszerűsíteni és a gyakorlatban is alkalmazhatóvá tenni kívánja a személyazonosság ellenőrzést, az adatvédelmi követelmények teljeskörű figyelembevétele mellett.

20. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszereket be kell sorolni egy-egy biztonsági osztályba a bizalmasság, a sértetlenség és a rendelkezésre állás szempontjából. A biztonsági osztályba sorolás alkalmával – az érintett elektronikus információs rendszer vagy az általa kezelt adat bizalmasságának, sértetlenségének vagy rendelkezésre állásának kockázata alapján – 1-től 5-ig számozott fokozatot kell alkalmazni, a számozás emelkedésével párhuzamosan szigorodó védelmi előírásokkal együtt. A törvényben előírt kötelezettség azt is biztosítja, hogy valamennyi elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles legyen rendezett ütemben archiválni az adatokat. Az elektronikus adatok biztonságos megőrzése érdekében a javaslat előírja az e-ügyintézést biztosító szervek számára, hogy az egyes, kormány rendeletében meghatározott adatokról a kormány rendeletében meghatározott időben és rendben biztonsági mentést kell készítsen, és azokat – őrzésre – a kormány által kijelölt szervnek adja át.

- A törvény módosításának további célja annak biztosítása, hogy az állami tulajdonban lévő központi szolgáltató (a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., valamint leányvállalata, az Idomsoft Zrt.) által nyújtott szolgáltatások teljes köre a kormány irányítása alá nem tartozó állami szervezetek számára is hozzáférhető legyen. A módosítás garanciális eleme, hogy a szolgáltatások központi szolgáltatótól történő igénybevétele csak az érintett szervezet vezetőjének kezdeményezése alapján lehetséges.

21 - Az egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról szóló 2016. évi XCVII. törvény jogtechnikai jellegű módosításának kizárólagos célja annak elkerülése, hogy egyazon törvényi rendelkezést két különböző norma módosítsa párhuzamosan.

A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó szakasza alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt jegyzőkönyv szerinti szövegének módosításáról Bernben elfogadott, 2015. szeptember 29-30-án kelt jegyzőkönyv 1-4. mellékletei az egyezmény és annak D, F és G függelékeinek módosítására vonatkozó határozatainak kihirdetéséről. szövege: PDF nemzeti fejlesztési miniszter

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet célja a nemzetközi vasúti fuvarozás előmozdítása, fejlesztése és megkönnyítése minden szempontból. Az egyezmény 2006. július 1-én lépett hatályba, amelyet hazánk a 2006. évi LXXVII. törvénnyel hirdetett ki. Az OTIF legutóbbi, 12. közgyűlésére 2015. szeptember 29-30-án került sor Bernben, ahol módosításra került az egyezmény, illetve a D, F és G Függelékei. Az OTIF főtitkára 2016 októberében jelezte, hogy a módosítások kihirdethetővé váltak. Az egyezmény 34. cikke szerint az egyezmény módosításai, amelyekről a közgyűlés határozott, minden tagállam vonatkozásában tizenkét hónappal azután lépnek hatályba, hogy a tagállamok kétharmada elfogadja azokat. A függelékek módosításai, amelyekről a közgyűlés határozott minden tagállam vonatkozásában tizenkét hónappal azután lépnek hatályba, hogy a tagállamoknak fele elfogadja azokat. A törvényjavaslat egyes szakaszai sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról. szövege: PDF nemzeti fejlesztési miniszter

Magyarország támogatja a kiemelt hazai szervezésű sportesemények rendezését, valamint a nagy hagyományokkal rendelkező, sikeres fővárosi sportegyesületek és országos sportági szövetségek sportfejlesztési stratégiái megvalósítását, amely mind a versenysportra, mind az utánpótlásnevelésre kedvező hatással van. A javasolt törvénymódosítás alapján a Budapest X. kerület 38442/12, 38442/13, 38442/14 és 38442/15 helyrajzi számú ingatlanok vagyonkezelője törvényi kijelölés alapján a Ferencvárosi Torna Club lesz és megnyílik a lehetőség a Budapesten kívüli egyéb magyarországi sportcélú ingatlanok vonatkozásában is vagyonkezelő kijelölésére.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról. szövege: PDF nemzetgazdasági miniszter

A szabályozás eredményeként várhatóan megvalósuló nagyobb fokú adóügyi átláthatóság arra ösztönözheti a multinacionális vállalatcsoportokat, hogy a jogszabályok által előírt mértékben eleget tegyenek adófizetési kötelezettségüknek abban az országban, ahol nyereségre tesznek szert. A multinacionális vállalatcsoportok átláthatóságának növelése tehát lényegi részét képezi az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás elleni küzdelemnek.

Az irányelv alapján a multinacionális vállalatcsoportoknak minden évben országonkénti jelentést kell benyújtaniuk, amelyben meg kell adniuk a bevétel összegét, az adózás előtti eredményt, valamint a megfizetett és a fizetendő nyereségadót minden egyes olyan adójogrendszer (állam, illetve terület) tekintetében, amelyben üzleti tevékenységet folytatnak. A multinacionális vállalatcsoportoknak a foglalkoztatotti létszámukról, jegyzett tőkéjükről, felhalmozott nyereségükről és tárgyi eszközeikről is adatot kell szolgáltatniuk minden egyes adójogrendszer (állam, illetve terület) vonatkozásában. Végül az ilyen vállalatcsoportoknak fel kell tüntetniük a csoporthoz tartozó minden olyan gazdálkodó egységet, amely az adott adójogrendszerben (államban, illetve területen) üzleti tevékenységet folytat, továbbá fel kell tüntetniük minden egyes gazdálkodó egység üzleti tevékenységeit. Adóharmonizációs kötelezettségünkből fakadóan ez a tervezet az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításával az uniós DAC4 szabályozás magyar átvételét végzi el. Ugyanakkor a törvényjavaslat egyéb nemzetközi kötelezettségek végrehajtására is irányul, mivel Magyarország 2016 decemberében írta alá az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális megállapodást, amelyben a 2016/881/EU irányelvvel azonos tartalmú kötelezettségeket vállalt a megállapodást aláíró államok viszonylatában. Uniós napirendi pont!

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. Törvény módosításáról. szövege: PDF nemzetgazdasági miniszter

Az Európai Bizottság 2016. november 4-én meghozott határozatában megállapította, hogy a reklámadó több ponton sérti az uniós állami támogatási szabályokat. A kormány e határozat tartalmával nem ért egyet, azzal szemben az Európai Unió Bírósága előtt jogorvoslattal élt. Mindazonáltal a jogvita az Európai Bizottság határozatának végrehajtását illetően nem bír halasztó hatállyal. Ezért a 2014. évi XXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat benyújtásának oka az Európai Bizottság határozatának végrehajtása. A törvényjavaslat ennek érdekében elrendeli a már megfizetett reklámadó visszatérítését az adó-visszatérítés szabályai szerint, továbbá rendelkezik arról is, hogy a korábbi adóévekre bevallott, de meg nem fizetett adót nem kell megfizetni. A törvényjavaslat célja, hogy az alacsony (100 millió forintnál nem magasabb) reklámadóalappal rendelkező vállalkozásoknak lehetőség szerint a továbbiakban se kelljen reklámadót fizetni. A törvényjavaslat szerint 100 millió forint mentes lenne az adó alól. E mentesség az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban támogatásként vehető igénybe. A törvényjavaslat markáns változtatása, hogy a saját célú reklám közzététele nem lesz adóköteles, annak közvetlen költsége nem képez adóalapot, ugyanakkor az adó mértéke emelkedik.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról. szövege: PDF emberi erőforrások minisztere

A törvény az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolataira vonatkozó szabályai a harmadik országok Magyarországon működő felsőoktatási intézményei, azok képzései, illetve oktatói tekintetében szorul pontosításra. Magyarország kiemelt kultúrpolitikai célja az Európai Unión kívüli ún. harmadik országokkal folytatott oktatási együttműködés, amelynek eszköze lehet az Európai Unión kívüli külföldi felsőoktatási intézmények, harmadik országok állampolgárainak mint oktatóknak szabályozott magyarországi működése, ugyanakkor a vonatkozó rendelkezéseknek biztosítania kell a nemzetközi felsőoktatási együttműködés irányát, területét meghatározó, támogató magyar kormányzati szándék, a külpolitikai célkitűzések, valamint a nemzetközi kapcsolatok működtetésével járó hallgatói, oktatói mozgás, beutazás során az időszerű nemzetbiztonsági szempontok érvényesülését.

***

TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐTERJESZTŐ A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról. szövege: PDF FAZEKAS SÁNDOR Földművelésügyi miniszter

A törvényjavaslat a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény hatálybalépését követően szerzett tapasztalatok alapján módosul. Ennek keretében technikai jellegű pontosító módosításokat, a gyakorlatban történő működéshez elengedhetetlen érdemi kiegészítéseket, továbbá az érintett szabályozásra vonatkozó, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2018. január 1-jével történő hatálybalépésével szükségessé vált módosításokat tartalmazza.

Bartha Szabó József