Egyetemi hiányosságokat észlelt az Oktatási Hivatal

A külföldi felsőoktatási intézmények hazai működéséről a kormány honlapján tette közzé jelentését az Oktatási Hivatal. A legmeglepőbb, hogy a huszonnyolc érintett egyetem közül csupán egyetlen esetében találtak mindent rendben. Ez a marylandi székhelyű McDaniel College budapesti campusa.

A szabálytalanságokat csoportosító dokumentumban azok az intézmények szerepelnek, amelyek „nem megfelelő jogszabályi keretek között folytatják a képzést”, vagyis például nem hoztak létre campust Magyarországon, hanem helyette itteni partnerük folytatja a képzést. Ilyen az angol Oxford Brookes és a Buckingham University, a német Georg-August-Universität vagy a francia Université Panthéon-Assas. A másik hiányosság, hogy a magyarországi partner nem lelhető fel, vagy időközben megszűnt.

Az elmúlt években számos alkalommal több külföldi intézmény esetében előfordult, hogy a képzések előzetes nyilvántartásba vétele nélkül oktattak hazánban – olvasható a jelentésben. Mint írták, ezt a problémát 2016-ban tapasztalták a Central European Universitynél (CEU), amely 17 képzést folytatott nyilvántartásba vétel nélkül.

A CEU ezzel együtt annak a huszonhárom intézménynek az egyike, ményeknek, amelyek elmulasztották a kötelező adatszolgáltatást– áll a dokumentumban.

Mióta kiderült, hogy a CEU szabálytalanul működik, a balliberális sajtó hazánk legjobb egyetemének kiáltotta ki az intézményt. Az Eduline.hu azonban tavaly szeptemberben arról számolt be, hogy a Quacquarelli Symonds 2016–2017-es világranglistáján – a hazai mezőnyből – a szegedi egyetem végzett az élen. Az első ezerben további öt magyar intézmény, az Eötvös és a debreceni egyetem, a BME, a Corvinus és Pécs végzett. A Közép-európai Egyetem a két éve készült University Ranking by Academic Performance rangsorában a nem túl előkelő 1630. helyet foglalta el a kétezerből.

CEU: az országgyűlési képviselők ne támogassák a javaslatot!

A CEU memorandumot juttatott el az országgyűlési képviselőknek a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény tervezett módosításában felmerülő "komoly jogi és alkotmányossági aggályokról" - közölte a felsőoktatási intézmény hétfőn az MTI-vel. A dokumentumban azt kérik, a képviselők ne támogassák a törvényjavaslatot.

A memorandumban kiemelték: a törvényjavaslat nyomán a CEU-Közép-európai Egyetem (KEE) számára a további magyarországi működés lehetetlenné válna.



Mint írták, a javaslat aránytalanul korlátozza a tudományos élet és a tanítás szabadságát, a művelődéshez való jogot azzal, hogy a külföldi felsőoktatási intézményektől megköveteli, a székhelyük szerinti országukban is ténylegesen felsőoktatási tevékenységet végezzenek. Álláspontjuk szerint sérül az alkotmányban rögzített hátrányos megkülönböztetés tilalma, s nyilvánvalóan konkrét intézményekre szabott, diszkriminatív szabályt tartalmaz a módosítás.



Emellett nem felel meg a jogalkotásról szóló törvénynek sem a javaslat, információik szerint sem hatásvizsgálat nem készült, sem társadalmi egyeztetés nem volt.



Annak érdekében, hogy a CEU folytathassa budapesti működését, a tervezett módosítás megkövetelné, hogy a CEU New York Államban is képzéseket indítson.



A magyar egyetem, a KEE, a továbbiakban nem nyújthatná amerikai egyetem képzéseit a felsőoktatási törvény alapján, tekintve, hogy a magyar egyetemek csak európai egyetemek programjait nyújthatnák, az OECD országok programjait nem.



A memorandumban kitértek arra is, hogy a CEU/Közép Európai Egyetem 2015-ben több mint 5,9 milliárd forint adót fizetett Magyarországon, s 3,5 milliárd forintot költött el. Ha a törvényjavaslatot elfogadják, megszűnhet az egyetem, veszélybe kerül 823 állás, kiesik közel 6 milliárd forint éves adóbevétel, a CEU/Közép Európai Egyetem nem Magyarországon fog elkölteni mintegy 3 milliárd forintot évente, s több száz magyar diákkal hagyja el az országot.



Kitértek arra is, hogy a tervezet szerint, a magyar alapítványi fenntartóval rendelkező felsőoktatási intézmény által alkalmazott munkavállalók nem mentesülnének a munkavállalási engedély megszerzése alól.



Mint írták, jelenleg Magyarországon csak két felsőoktatási intézménynek van magyar alapítványi fenntartója: a CEU-nak és az Andrássy Egyetemnek. Mivel utóbbi külföldi alkalmazottai főleg EU-s állampolgárok, ezzel szemben a CEU oktatóinak jelentős hányada amerikai vagy kanadai, ez a követelmény diszkriminatív módon, célzottan a CEU ellen irányul. A rendelkezés további, szükségtelen akadályt fog gördíteni az alkalmazottak felvétele elé.



Jelezték: a CEU és a Közép-európai Egyetem kurzusaira járó hallgatók nem kapnak automatikusan két diplomát, miközben csak egyért dolgoznak meg. Akik csak a CEU kurzusaira járnak, azok csak amerikai diplomát kapnak, míg, akik csak a KEE akkreditált programjaiban vesznek részt, azok csak magyar diplomát kapnak.



Kiemelték: a CEU Magyarországon külföldi felsőoktatási intézményként működik az Oktatási Hivatal által kiállított, külön engedély alapján, a felsőoktatási törvénynek megfelelően. A CEU súlyát a nemzetközi tudományos életben jól mutatja, hogy az elmúlt napokban több mint 73 ezer tudományos szakembertől és magánszemélytől kapott támogató üzenetet, beleértve 17 Nobel-díjast is, továbbá több, mint 1 ezer leveket és 30 ezer petíciót címeztek a kormánytisztviselők számára. A CEU fennmaradásáért felszólalók között szerepel a Magyar Tudományos Akadémia, Andrássy Egyetem, a Corvinus Egyetem, számos ELTE Tanszék és több szakkollégium. A CEU továbbra is minden, Magyarországon és az EU-ban lehetséges jogi úton küzdeni fog a törvényjavaslat ellen - közölték.

Száz erdélyi magyar oktató és kutató kéri a törvényjavaslat visszavonását

Száz erdélyi magyar egyetemi oktató, kutató és véleményformáló kéri egy hétfőn nyilvánosságra hozott nyílt levélben Balog Zoltán minisztert, hogy vonja vissza a Közép-európai Egyetem (CEU) működését veszélyeztető törvénymódosítási javaslatot.

Az aláírók emlékeztetik az emberi erőforrások miniszterét, hogy több évszázados hagyománya van annak, hogy erdélyi diákok hazaviszik szülőföldjükre a nyugati egyetemeken szerzett tudásukat. A külföldi tanulmányok után hazatérő fiatalok jelentős mértékben hozzájárultak a magyar tudományosság fellendüléséhez, de "az erdélyiség és a magyarság megőrzéséhez, megmaradásához" is.



"Az 1990-es rendszerváltást követő időkben a Közép-európai Egyetemről hazatérő fiataljaink hasonló értéket képviselnek az erdélyi magyar társadalomban. (...) A hazahozott tudás - akárcsak elődeink esetében - közösségi létünk garanciája, és úgy gondoljuk, ez a megállapítás a XXI. századi történelmi körülmények között nemcsak az erdélyi, hanem a többi határon túli magyar közösségre is érvényes a szóban forgó oktatási intézmény vonatkozásában is" - áll az MTI-hez is eljuttatott nyílt levélben.



Az aláírók aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosítási javaslata olyan helyzetet teremt, amelyben a Közép-európai Egyetem budapesti működése ellehetetlenül.



"Arra kérjük, vizsgálja felül és vonja vissza törvénymódosítási javaslatát! Meggyőződésünk, hogy ezzel jó ügyet támogat, hiszen nekünk létfontosságú érdekünk, hogy benne maradjunk a nemzetközi tudományos vérkeringésben, amelynek fontos központja a budapesti székhelyű Közép-európai Egyetem" - áll az erdélyi magyar egyetemi oktatók, kutatók és véleményformálók Balog Zoltán miniszternek címzett nyílt levelében.



A levelet többek között Bakk Miklós politológus, a Sapientia EMTE tanára, a csíkszeredai születésű Barabási Albert-László hálózatkutató, Egyed Emese, a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) egyetemi tanára, Kiss Tamás szociológus, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója, Salat Levente politológus, a BBTE tanára, Szilágyi N. Sándor nyelvész, a BBTE nyugalmazott tanára írta alá.