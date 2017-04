Alkotmánybíróság: pihenés száműzve!

A héten is dübörögnek a vélt vagy valós felháborodást ecsetelő alkotmányjogi panaszok, hengerelnek a bírósági döntések ellen lázadó indítványok.

Az Alkotmánybíróság teljes ülésének tárgyalandó témái

Önálló bírósági végrehajtó.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 232. § (1) bekezdés, 234. §, 234/A. §, 239. § (1) bekezdés f) pont, 240/F. § (1) bekezdés e) pont, 251. § (2) bekezdés, 252. §. § (2)-(3) bekezdés, 254/B. § (1) bekezdés, 306/L. § (1)-(6) bekezdés, 306/M. § (1)-(5) bekezdés, 306/N. § (1)-(2) bekezdés, 306/O. § (1)-(2) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

A támadott rendelkezések - amelyek többek között az önálló bírósági végrehajtó kinevezésére, annak időtartalmára, egyetemi jogi végzettséghez kötöttségre, végrehajtó-helyettesek szavazati jogára vonatkoznak - az érintettektől olyan szerzett jogokat vesz el, amelyekre korábban már jogosulttá váltak.

Az indítványozók álláspontja szerint a támadott rendelkezések az Alaptörvény számos rendelkezését - a tulajdonhoz való jogot, vállalkozáshoz való jogot, a foglalkozás gyakorlásához való jogot, az emberi méltósághoz való jogot, a jogállamiság követelményét, a kellő felkészülési idő hiányát, a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmát, a diszkrimináció tilalmát - sértik, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglalt több rendelkezésébe is ütköznek. (Indítvány:_anonimizált.pdf.)



Müezzin tevékenysége; burka; egynemű házasság.

Ásotthalom Községi Önkormányzat képviselő-testület által jegyzett önkormányzati rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az önkormányzatrendelkezése szerint tilos a müezzin tevékenysége, az egész testet és fejet takaró burka, nikáb és csador viselése, tilos továbbá minden olyan propaganda-tevékenység, ami a házasságot nem férfi és nő kapcsolataként mutatja be, továbbá a családi kapcsolat alapjaként nem a házasságot, illetve a szülő-gyermek viszonyt ismeri el.

Az alapjogi biztos álláspontja szerint a jelzett tilalmak kifejezetten a vallásszabadsághoz kapcsolódnak. A müezzin az iszlám valláshoz elválaszthatatlanul kapcsolódó szakrális magatartást tanúsít, hasonlóan a teljes testfelületet takaró öltözet viselésének az alapja is a lelkiismereti meggyőződés. Ezekben az esetekben az önkormányzatnemhogy jelentősen érinti, hanem ellehetetleníti a lelkiismereti- és vallásszabadság gyakorlását. Emiatt már formai okokból is ellentétesek az Alaptörvény alapjog-korlátozásról szóló rendelkezésével.

Az alapjogi biztos úgy véli: az Alaptörvény biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát. Ennek az alapjognak immanens része, hogy bárki nyilvánosan kifejthesse véleményét bármilyen kérdésben, különösen ha az a kérdés a társadalom egésze vagy jelentős része szempontjából jelentős. Az önkormányzate rendelkezése tehát a véleménynyilvánítás szabadságát lehetetleníti el, amelyre alkotmányosan nincs lehetőség, így e rendelkezések ellentétesek az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében rögzített követelményekkel. (Indítvány.pdf.)



Állatvédelmi bírság.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43. § (1)-(4) bekezdései és a 43. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata.

A perbeli felperes kutyájának kölykeit vízbe fojtotta, ezért a bíróság állatkínzás vétségében bűnösnek mondta ki és pénzbüntetésre ítélte. Az illetékes jegyző a perbeli felperessel szemben állatvédelmi bírságot szabott ki. A perbeli felperes a határozat ellen fellebbezést terjesztette elő, mivel sérelmezte, hogy két helyről is megbírságolják. Az illetékes kormányhivatal a perbeli felperes fellebbezését elutasította. A perbeli felperes ezt követően keresetet terjesztett elő, amelyben kifogásolta a kétszeres büntetést.

Az indítványozó bíró szerint a jogállamiságból eredő jogbiztonság szempontjából szükséges annak szabályozása, hogy amennyiben egy magatartás megfelel a Btk. adott törvényi tényállási elemeinek és az állatvédelmi bírság jogalapja is megáll, a korábban lefolytatott büntető eljárásban történt elítélésre figyelemmel az állatvédelmi bírság kiszabható-e. (Indítvány:_anonimizált.pdf.)



Rendezvény feloszlatásának jogellenessége.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.K.30.737/2014/9. számú ítélet alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság feloszlatta az indítványozó által a miniszterelnöki rezidencia előtt és környékén szervezett rendezvényt. Az indítványozó a feloszlatás jogellenességének megállapítása iránt pert indított a BRFK ellen, keresetét azonban a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elutasította. Az indítványozó álláspontja szerint a BRFK feloszlatást elrendelő nem formális határozata, valamint a bíróság ítélete sérti az Alaptörvény VIII. cikk (1) bekezdésében foglalt békés gyülekezéshez való jogot, és a XXIV. cikk (1) bekezdésben biztosított tisztességes eljáráshoz való jogot, mert nem mérlegelték, hogy a feloszlatás mint jogkorlátozás feltétlenül szükséges és arányos-e az elérni kívánt célhoz képest, hanem a döntést csupán a TEK határozatra alapították. ( Indítvány:_anonim.pdf.)



Felmondás jogellenessége.

A Kúria Mfv.I.10.655/2013/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az ügy előzményeként az indítványozó blogbejegyzéseket írt, amelyek miatt munkáltatója munkaviszonyát rendes felmondással megszűntette. Az indítványozó bírósághoz fordult, kérve a felmondás jogellenességének megállapítását. A Kúria hatályon kívül helyezte az ügyben másodfokon hozott ítéletet és helyben hagyta az elsőfokú bíróságnak - az indítványozó keresetét elutasító - ítéletét.

Az indítványozó szerint a Kúria a döntését a régi Mt. 3. § (5) bekezdésének - miszerint a munkavállaló munkaviszonya alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné - kiterjesztő értelmezésével hozta, ezzel pedig az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésének megsértésével korlátozta a véleménynyilvánítás szabadságához való jogát. A Kúria döntése az előbbiek mellett sérti Alaptörvény 28. cikkében foglaltakat is. (Indítvány:_anonim..pdf.)



I. Közérdekű adat kiadása, Paksi Atomerőmű.

A Szekszárdi Törvényszék 13.Pf.20.706/2014/6. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó országgyűlési képviselő által sérelmezett ítélet elrendelte 13 környezeti hatástanulmányként azonosított dokumentum kiadását, azonban a kereset azon részét, amely a Paksi Atomerő új blokk létesítésével kapcsolatos elutasította.

Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett döntés sérti az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében foglalt közérdekű adatok megismeréséhez való jogát. (Indítvány.pdf.)



II. Közérdekű adat kiadása.

A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.129/2015/6. számú ítélet és a Fővárosi Törvényszék 34.P.24.547/2014/4. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó adatigényléssel fordult a Kúriához azon előtte folyamatban levő polgári peres eljárások listájának vonatkozásában, amelyek legalább hét éve tartanak. Kérelmében kérte minden ilyen per ügyszámának kiadását, továbbá azon peres eljárásokban, amelyekben a felperes és alperes jogi személy, a peres felek nevének, és a keresetlevelek beadási időpontjának kiadását.A Kúria elnöke arról tájékoztatta, hogy a jelenleg használt informatikai rendszerrel nincs módjuk legyűjteni az általa kért adatokat. Az indítványozó a bírósághoz fordult, amely a keresetét első,- és másodfokon elutasította.

Az indítványozó álláspontja a bíróság döntése sérti az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése szerinti közérdekű adatok megismeréséhez való jogát, és a XXVIII. cikk szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát. (Indítvány.pdf.)



III. Közérdekű adat kiadása

A Kúria Pfv.IV.21.976/2014/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó adatigényléssel fordult a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz az előtte folyamatban levő polgári peres eljárások vonatkozásában, amelyek legalább négy éve tartanak, és mind a felperesek, mind pedig az alperesek jogi személyek voltak. Konkrét adatigénylése a felek pontos elnevezésére és az ügyszámokra, valamint a keresetlevél bíróságra való megérkezésének dátumára terjedt ki. Kérte továbbá a bíróság előtt folyamatban levő azon polgári peres eljárások listáját is, amelyben a peres felek nem jogi személyek voltak, és az eljárás szintén legalább négy éve tartott. A bíróság elnöke által írt válasz a kért adatok közül a legalább négy éve tartó ügyek ügyszámát és a keresetlevél bírósági érkezésének dátumát tartalmazta mind a jogi személy, mind a természetes személy felek vonatkozásában. A levél szerint a kért ügyek felperesei, illetve alperesei nevének kiadása nem lehetséges.

Az indítványozó a bírósághoz fordult. Az elsőfokú bíróság keresetének helyt adva kötelezte az alperest a kért adatok kiadására és perköltség megfizetésére. A másodfokú bíróság az ítéletet megváltoztatta és keresetét elutasította. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság döntése sérti az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése szerinti közérdekű adatok megismeréséhez való jogát, és a XXVIII. cikk szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát. (Indítvány.pdf.)

Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának tárgyalandó témái.

Indokolás hiánya felülvizsgálati eljárásban.

A Kúria Pfv.I.20.616/2016/2. számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó - az ingatlan kiürítése iránt indított per alperese - az alapeljárásban hozott jogerős döntéssel szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, amelyet a Kúria elutasított azzal az indokolással, hogy a felülvizsgálati indítvány nem tartalmazta a Pp. 272. § (2) bekezdése szerint kötelező jogszabálysértésre történő hivatkozást.

Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria végzése sérti a jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz fűződő alapjogát, mert felülvizsgálati kérelméből egyértelműen kiderült, miért támadja sérelmesnek és jogszabálysértőnek a jogerős döntést, a kérelemhez mellékelt beadványokban azokat részletesen kifejtette, a Kúria tehát abban a helyzetben volt, hogy pontosan meg tudta volna állapítani a kérelem okait és azok részletes indokolását. Álláspontja szerint a Kúria tévesen értelmezte a Pp. rendelkezését, és kérelme érdemi vizsgálatának mellőzésével megsértette a jogorvoslathoz fűződő jogát. Azzal pedig, hogy a kérelem mellékleteit a Kúria nem vette figyelembe, jóllehet arra és az abban megfogalmazott okfejtésre az indítványozó kifejezetten utalt, megsértette a tisztességes eljáráshoz fűződő jogát is. ( Indítvány:_anonim.pdf.)



Rágalmazás.

A Fővárosi Törvényszék 27.Bpkf.7203/2016/2. számú végzés és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 1.Bpk.20.125/2016/4. számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó - feljelentő - munkaviszonyát felmondással megszüntették. Álláspontja szerint a felmondás tartalma a rágalmazás törvényi tényállását valósítja meg, így feljelentést tett. A bíróság a magánvádas büntetőügyben az eljárást megszüntette, végzését a másodfokú bíróság helybenhagyta.

Az indítványozó állítja: a támadott döntés sérti az emberi méltósághoz való jogot, a jogtalan támadás elhárításához való jogot, a jó hírnévhez való jogot, a véleménynyilvánításhoz való jogot, a törvény előtti egyenlőséget, a munkavállalók jogait, a tisztességes hatósági eljáráshoz és a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot. ( Indítvány:_anonimizált.pdf.)

Fővárosi és megyei kormányhivatal állományába átkerült köztisztviselő illetménye.

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 7/A. § (3) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó bíró álláspontja szerint a 2015. április 15-től hatályos támadott jogszabályi rendelkezés (7/A. § (3) bekezdés) értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatal állományába átkerülő köztisztviselő az (1) bekezdésben meghatározott illetményre - ide nem értve a fegyelmi büntetés miatti illetménycsökkentést - az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi XXXII. törvény (törvény) hatálybalépése hónapjának utolsó napjáig jogosult, kivéve, ha a Kttv. alapján a besorolás szerinti illetménye - a törvény hatálybalépését követően bekövetkező ok miatt - meghaladja az (1) bekezdés szerinti illetmény összegét.

Az indítványozó szerint a támadott jogszabályi rendelkezés végrehajtása következtében a felperes 2015. május 1-től hatályos illetménycsökkenése szerzett jog elvonásának minősül, ezért a támadott rendelkezés sérti a jogbiztonság követelményét és a tulajdonhoz való jogot..

Megváltozott munkaképességűek ellátása.

A Kúria Mfv.III.10.065/2016/6. számú ítélet és a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.M.216/2015/5. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.

Az indítványozó előadta: III. csoportú rokkantsági nyugdíjban részesült, és kérte állapotának komplex felülvizsgálatát. Az illetékes hatóság megállapította, hogy egészségi állapotának mértéke 60%, foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyta azzal, hogy az indítványozó egészségi állapotának mértéke 57%, B1 minősítési csoportba tartozik. A bíróság a hatóság döntését hatályon kívül helyezte, és új eljárásra kötelezte a hatóságot. A bíróság ítéletében megállapította, hogy az indítványozó egészségi állapota 57%-os és B2 minősítési csoportba tartozik. A bíróság rögzítette, hogy az új eljárás során az indítványozó részére az 57%-os egészségi állapota és B2 minősítési kategóriája alapján rokkantsági ellátást kell megállapítania azzal, hogy a felülvizsgálata állapotváltozás esetén szükséges. A bíróság az új eljárásban eszerint járt el.

Az indítványozó szerint az állapotjavulás tényét a bíróságnak, a hatóságnak igazságügyi szakértő bevonásával kellett volna tisztáznia. Ennek hiánya miatt sérült az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való joga, és a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való joga is. (Indítvány.pdf.)



Pótmagánvádló.

A Budapest Környéki Törvényszék 14.Bf.227/2016/2. számú végzés és a Gödöllői Járásbíróság 5.B.48/2016/2. számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.



A járásbíróságra hamis vád bűntettének gyanúja miatt az indítványozó pótmagánvádlóként vádindítványt nyújtott be, de a járásbíróság a büntetőeljárást megszüntette. A végzés indokolása szerint a sértetti vádindítvány nem tekinthető törvényesnek, mivel a hamis vád bűncselekménye természetes személy esetében csupán származékos pozíciót eredményez, nem közvetlen érdeksérelmet. Az indítványozó jogorvoslattal élt a törvényszéken, amely a járásbíróság döntését helybenhagyta, mivel indokolása szerint a hamis vád bűntettének nincs passzív alanya.

Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntések sértik a jogegyenlőség elvét, a diszkrimináció tilalmába ütköznek és sértik a tisztességes bírósági eljárás elvét is. (Indítvány: anonimizált.pdf.)



I. Szabálysértési ügy, képviselőház, demonstráció.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Szk.19.861/2015/30. számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata

Az indítványozó előadja: az illetékes szabálysértési hatóság jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértésében marasztalta el, amely ellen kifogást nyújtott be. A bíróság a szabálysértési határozatot hatályában fenntartotta.

Az indítványozó állítja: az eljáró szabálysértési hatóság és a bíróság megsértette az Alaptörvény IX. cikke szerinti véleménynyilvánítás szabadságát, a II. cikke szerinti emberi méltóság sérthetetlenségét, a XV. cikk szerinti törvény előtti egyenlőség elvét, továbbá a XXVIII. cikk szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát. (Ind.kieg.pdf.)



II. Szabálysértési ügy, képviselőház, demonstráció.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Szk.19.861/2015/30. számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó előadja: az illetékes szabálysértési hatóság jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértésében marasztalta el, amely ellen kifogást nyújtott be. A bíróság a szabálysértési határozatot hatályában fenntartotta.

Az indítványozó szerint az eljáró szabálysértési hatóság és a bíróság megsértette az Alaptörvény IX. cikke szerinti véleménynyilvánítás szabadságát, a II. cikke szerinti emberi méltóság sérthetetlenségét, a XV. cikk szerinti törvény előtti egyenlőség elvét, továbbá a XXVIII. cikk szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát is. (Indítvány.pdf.)



III. Szabálysértési ügy, képviselőház, demonstráció.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Szk.19.861/2015/30. számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó előadja: az illetékes szabálysértési hatóság jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértésében marasztalta el, amely ellen kifogást nyújtott be. A bíróság a szabálysértési határozatot hatályában fenntartotta.

Az indítványozó szerint az eljáró szabálysértési hatóság és a bíróság megsértette az Alaptörvény IX. cikke szerinti véleménynyilvánítás szabadságát, a II. cikke szerinti emberi méltóság sérthetetlenségét, a XV. cikk szerinti törvény előtti egyenlőség elvét, továbbá a XXVIII. cikk szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát. (Indítvány.pdf.)



IV. Szabálysértési ügy, képviselőház, demonstráció.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Szk.19.861/2015/30. számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó szerint a támadott bírói döntés, továbbá a hatósági eljárás alapjául szolgáló házelnöki rendelkezés sérti a véleménynyilvánítás szabadságát, a jogorvoslathoz való jogát, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogát és az emberi méltósághoz való jogát.

Az indítványozó állítja: A bíróság általi elmarasztalására a Szabs.tv. 216. § (1) bekezdése alapján került sor, amely jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességét az Alkotmánybíróság 31/2015. (XI.18.) AB határozatában megállapította, ezért a támadott határozat sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát. A bíróság nem tett eleget indokolási kötelezettségének, továbbá a döntése iratellenes.

Az indítványozó állítja: azzal, hogy a rendőrség jogszerűtlen intézkedésével a szabad véleménynyilvánításhoz való jogának gyakorlásában megakadályozta és ezt az eljárt bíróság jogszerűnek minősítette, továbbá az ártatlanságát igazoló bizonyítékok hiányában is megállapította a felelősségét, megsértette a szabad véleménynyilvánításhoz és az emberi méltósághoz való jogát. (Indítvány.pdf.)



V. Szabálysértési ügy, képviselőház, demonstráció.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Szk.19.861/2015/30. számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványozó a Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Szk.19.861/2015/30. számú végzése, továbbá az Országház és az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatalának elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás, valamint az Országgyűlési Őrség e feladatkörével összefüggő tevékenysége részletes szabályairól szóló 9/2013. számú házelnöki rendelkezés 12. § (1) bekezdés f) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, továbbá a támadott bírói döntés végrehajtásának felfüggesztését kérte az Alkotmánybíróságtól.

Álláspontja szerint a támadott bírói döntés, továbbá a hatósági eljárás alapjául szolgáló házelnöki rendelkezés sérti a véleménynyilvánítás szabadságát, a jogorvoslathoz való jogát, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogát.

Állítja: a bíróság általi elmarasztalására a Szabs.tv. 216. § (1) bekezdése alapján került sor, amely jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességét az Alkotmánybíróság 31/2015. (XI.18.) AB határozatában megállapította, ezért a támadott határozat sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát.

Az eljárt bíróság nem tett eleget indokolási kötelezettségének sem, továbbá a döntése is iratellenes. Azzal pedig, hogy a rendőrség jogszerűtlen intézkedésével a szabad véleménynyilvánításhoz való jogának gyakorlásában megakadályozta és ezt az eljárt bíróság jogszerűnek minősítette, továbbá az ártatlanságát igazoló bizonyítékok hiányában is megállapította a felelősségét, megsértette a szabad véleménynyilvánításhoz és az emberi méltósághoz való jogát. (Indítvány.pdf.)



VI. Szabálysértési ügy, képviselőház, demonstráció.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Szk.19.861/2015/30. számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata..

Az indítványozó álláspontja szerint a támadott bírói döntés, továbbá a hatósági eljárás alapjául szolgáló házelnöki rendelkezés sérti a véleménynyilvánítás szabadságát, a jogorvoslathoz való jogát, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogát.Az eljárt bíróság nem tett eleget indokolási kötelezettségének sem, továbbá döntése is iratellenes. Azzal pedig, hogy a rendőrség jogszerűtlen intézkedésével a szabad véleménynyilvánításhoz való jogának gyakorlásában megakadályozta és ezt az eljárt bíróság jogszerűnek minősítette, továbbá az ártatlanságát igazoló bizonyítékok hiányában is megállapította a felelősségét, megsértette a szabad véleménynyilvánításhoz és az emberi méltósághoz való jogát. (Indítvány.pdf.)



VII. Szabálysértési ügy, képviselőház, demonstráció.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Szk.19.861/2015/30. számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata..

Az indítványozók álláspontja szerint a felrótt szabálysértés törvényi tényállásának alkalmazása sérti a jogbiztonság követelményét, mivel az Alkotmánybíróság 31/2015 (XI.18.) AB határozatában az elkövetési magatartás pontosítására szólította fel az Országgyűlést.

Az eljárt bíróság, illetve a szabálysértési hatóság döntése sérti a véleménynyilvánítás szabadságát, az emberi méltóságukat, a törvény előtti egyenlőség elvét és a tisztességes eljáráshoz való jogukat, mivel a bíróság döntése iratellenes. A házelnöki rendelkezés támadott pontja pedig azért sérti a szabad véleménynyilvánításhoz való jogukat, mert mérlegelési kötelezettség nélkül biztosít lehetőséget arra, hogy az Országgyűlési őrség korlátozza a hivatkozott alaptörvényben biztosított joguk gyakorlását. (Indítvány.pdf.)



VIII. Szabálysértési ügy, képviselőház, demonstráció.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Szk.19.861/2015/30. számú végzés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata..

Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Szk.19.861/2015/30. számú végzése, továbbá az Abtv. 26. §-a alapján az Országház és az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatalának elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás, valamint az Országgyűlési Őrség e feladatkörével összefüggő tevékenysége részletes szabályairól szóló 9/2013. számú házelnöki rendelkezés (a továbbiakban: házelnöki rendelkezés) 12. § (1) bekezdés f) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, továbbá a támadott bírói döntés végrehajtásának felfüggesztését kérte az Alkotmánybíróságtól.

Az indítványozó álláspontja szerint a felrótt szabálysértés törvényi tényállásának alkalmazása sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát, mivel az Alkotmánybíróság 31/2015 (XI.18.) AB határozatában az elkövetési magatartás pontosítására szólította fel az Országgyűlést.

Az indítványozó álláspontja szerint az eljárt bíróság, illetve a szabálysértési hatóság döntése sérti a vélemény-nyilvánítás szabadságát, az emberi méltóságukat, a törvény előtti egyenlőség elvét és a tisztességes eljáráshoz való jogukat, mivel a bíróság döntése iratellenes.

Az indítványozó szerint a házelnöki rendelkezés 12. § (1) bekezdés f) pontja sérti a vélemény-nyilvánítás szabadságát, és ellentétes a gyülekezési jogról szóló 1989. évi II. törvénnyel. (Indítvány:_anonim.pdf.)

Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának tárgyalandó témái.

Elbirtoklás.

A Kúria Pfv.I.20.988/2015/8. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata..

Az indítványozó - aki a panasz alapjául szolgáló per II. rendű alperese - a felesége - az érintett per I. rendű alperese - által kötött, ingatlanra vonatkozó, az indítványozó állítása szerint érvénytelen csereszerződés miatt került birtokon kívül. Az ingatlan - köztes csere- és átruházási szerződések után - az érintett per I. és II. rendű felperesei tulajdonába került, a nagyszülők javára kötött holtig tartó haszonélvezeti joggal. A felperesek tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmét a Földhivatal elutasította, ezért keresetet nyújtottak be a perbeli ingatlan személyenként 1/2 tulajdoni hányadának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése céljából. A keresetnek az első-és másodfokon eljárt bíróság - az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzés tekintetében - helyt adott, a felülvizsgálati eljárásban a Kúria a másodfokú ítéletet hatályában fenntartotta.

Az indítványozó állítja: az ítélettel sérült az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való joga azzal, hogy a felperesek tulajdonszerzését elbirtoklás címén állapította meg, jóllehet a felperesek az ingatlan tulajdonjogának megszerzésekor kiskorúak voltak, így tudatukat nem foghatta át a sajátként való birtoklás. Nézete szerint az elbirtoklás tudatos magatartást kíván, amire a cselekvőképtelen felperesek nyilvánvalóan nem voltak képesek. Továbbá, az érintett ingatlant nem is sajátjukként birtokolták, mivel a birtoklást a haszonélvező nagyszülők valósították meg. A felperesek nagykorúvá válásától számított elbirtoklási idő pedig nem elegendő a tulajdonszerzéshez. Az indítványozó szerint sérült a tisztességes eljáráshoz való joga is azáltal, hogy a bíróságok nem tették lehetővé számára, hogy álláspontját előadja, szóbeli meghallgatásának mellőzésével a bíróság súlyos eljárási hibát vétett, sérült a közvetlenség elve, az ítélet tényállását pedig a valóság hiányos feltárásával hozta meg. (Indítvány:_anonim.pdf.)



Menekült ügy, kiutasítás, hozzátartozói érintettség.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26. K.31.463/2016/15. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

Az indítványban támadott bírói döntés felperesének menedékkérelmét a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal mind a menekültkénti, mind az oltalmazotti elismerés tekintetében elutasította és megállapította, hogy a visszaküldés tilalma nem áll fent, így a felperes humanitárius célból kiadott tartózkodási engedélyét visszavonta. A felperes a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát kérte, a bíróság a keresetét elutasította. Az alkotmányjogi panaszt a felperes 20 éve Magyarországon élő felesége és kiskorú, Magyarországon született, de nem magyar állampolgár gyermeke nyújtotta be arra hivatkozva, hogy az eljáró bíróság a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény alapelveire és rendelkezéseire [különösen a 4. § (1) bekezdésére] tekintet nélkül, a tények és a jogi szempontok teljes körű vizsgálatát mellőzve hozott olyan ítéletet, amely az indítványozók Alaptörvényben biztosított jogait sértik.

Az indítványozók állítják: A bírósági döntés következményeként vagy szétszakad a család, vagy idegen helyre kellene távozniuk, ami az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdése szerinti magán- és családi élet és az otthon tiszteletéhez fűződő joguk, a XV. cikk (5) bekezdése szerinti egyenjogúsági klauzula, a gyermekek és a szülők jogait rögzítő XVI. cikk (1)-(2) bekezdése és a III. cikk (1) bekezdése szerinti embertelen, megalázó bánásmód tilalma sérelméhez vezet. Érvelésük szerint elsősorban a kiskorú alapjogainak sérelmével járna a család szétszakítása vagy a magyarországi kapcsolatrendszeréből, környezetéből, nyelvi és kulturális közegéből való kiemelése. Indokolásukat alkotmánybírósági határozatokkal is alátámasztják. (Indítvány: anonim.pdf.)

