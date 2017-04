Botka László és a szegedi szocialisták esete a szólásszabadsággal

A szegedi szocialisták kezdik elveszíteni józan ítélőképességüket – legalábbis külső szemlélő számára ezt mutatták meg az elmúlt hét eseményei.

2017. április 3. 15:05

Vitakultúra szocialista módra

Szerdán a szegedi MSZP szervezésében aláírásgyűjtésbe kezdtek a városban Botka László, a szocialisták miniszterelnök-jelölt-jelöltje mellett (a szegedi polgármester hivatalosan még nem pártja kormányfőjelöltje, mert ahhoz egyelőre hiányzik a kongresszusi felhatalmazás). A kezdeményezés nagy dérrel-dúrral beharangozott indító eseményére négy-öt szocialista szimpatizáns jelent meg a tarjáni Víztorony téren. Ott voltak ugyanakkor – két-háromszor annyian – a kormánypárti tiltakozók is, köztük néhány fideszes és kereszténydemokrata önkormányzati képviselővel és egy molinóval, melyen arra hívták fel a figyelmet, hogy Botka László annak idején mindenben támogatta a most általa nemkívánatos személynek nevezett Gyurcsány Ferencet és kormányának intézkedéseit.

Az aláírásgyűjtés helyszínén sajtótájékoztatót tartó szocialista Szabó Sándor azt kérte az ott megjelent Nógrádi Tibor Fidesz-elnöktől, hogy várja még, amíg elmondja, ami akar, és csak azután nyilatkozzon ő is a médiának. A kormánypárti politikus udvariasan végig is várta a szocialisták rendezvényét, majd amikor ő kezdett beszélni, a szocialista Mészáros Tamás MSZP-irodavezető és önkormányzati képviselő közbekiabálásokkal zavarta azt, majd vehemensen és nagy hangon kérték ki maguknak, hogy a jobboldal a helyszínen merészeli „megzavarni” a szocialisták rendezvényét (még ha ilyesmi nem is történt). Majd zárásként fogadni sem voltak hajlandóak a tiltakozás kulturált módját választó jobboldali képviselők és aktivisták köszönését.

Börtönbe a tiltakozókkal!

Két napra rá, a pénteki közgyűlésen – amint arról a SZEGEDma.hu elsőként beszámolt – bilincsben vitték el a rendőrök a SZEVIÉP-károsultakért demonstráló Szabó Bálint jogászt. A közgyűlési ülésterembe az önkormányzati közterület-felügyelők be sem engedték. A karzatra még felmehetett, de ott is körbevették a polgármesteri hivatal „biztonsági szolgálatának” tagjai, és távozásra próbálták bírni. A televíziós kamerák kereszttüzében természetesen fizikailag nem mertek föllépni ellene, ezért kihívták a rendőrséget. Végül több rendőr bilincsben vezette el Szabó Bálintot. Ahogyan ő kommentálta távozóban az ülésről: „Polgármester úr, másodszor vitetsz el a szegedi rendőrökkel…”

Mondhatnánk, ez a baloldali vitakultúra – Szegeden. A híres „Botka-modell”, aminek sikere sokak szerint a recept a baloldali „demokraták” országlásához. De mit is jelent ez valójában? Ők elvárják, hogy elmondhassák a véleményüket, de máséra már nem kíváncsiak? Ennél többről van szó. Nemcsak nem kíváncsiak, hanem igyekeznek a másik véleményét bármilyen lehetséges eszközzel elhallgattatni. Ha csak közbekiabálni tudnak, úgy, ha bilincsbe verhetik, úgy.

Kettős mérce a szegedi városházán

Öt éve még ennél is tovább mentek, amikor a Fidesz–KDNP-s képviselőket kb. 15 baloldali, a városháza előtt forralt boroztatott, leitatott aktivista egy közgyűlés után a folyosón körbevette, lökdöste, és a „fel lesztek akasztva” még a legenyhébb „jókívánság” volt feléjük. Akkor a városházi biztonsági szolgálat tétlen maradt, így nézték volna végig, bármi történjék is.

Az alábbi videón jól látszik, amikor Haág Zalánt, a KDNP szegedi elnöke próbál a baloldaliakkal párbeszédet folytatni – de ordítás, anyázás és lökdösés a válasz. Hasonló módon inzultálták a többi kormánypárti helyi képviselőt is. A videón feltűnik a baloldali hőzöngőket „rendezgető” – a minap a csendes jobboldali tiltakozókon megsértődő Mészáros Tamás és a torkaszakadtából ordító Szénási Róbert, akik azóta mindketten az MSZP önkormányzati képviselői.

A kérdés, hogy valóban erre a vérbeli baloldali politikai kultúrára van-e szüksége Magyarországnak?

