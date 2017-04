Kettős robbanás a szentpétervári metróban, halottak, sérültek

Két robbanás is történ hétfőn a szentpétervári metró állomásain, az orosz hírügynökségek eddig 10 halálos áldozatról és sok sérültről számoltak be.

Utoljára frissítve: 2017. április 3. 15:44

2017. április 3. 15:28

Két robbanás is történt Szentpétervár két különböző metróállomásán – jelentették hétfőn az orosz hírportálok. A sérültek között gyermekek is vannak, korábban már ismeretlen csomag miatt lezárták az egyik metrómegállót. Az egyik robbanás egy metróvagonban történt, eddig tíz halálos áldozatról számolt be a Kommersant orosz hírportál.

Magyar sérültről eddig nincs tudomásunk.

A Szentpétervári Főkonzulátus ügyeleti telefonszáma: külföldről: +7-812-999-0082 , helyben: 8-812-999-0082

15.23 Fel nem robbant pokolgépet találtak a szentpétervári metró egy harmadik állomásán hétfőn, miután a földalattin robbanás történt - értesült az Interfax hírügynökség. A fel nem robbant pokolgépet a Ploscsagy Voszsztanyija metróállomáson találták.

15:13 – Már mindenkit sikeresen kiszállítottak a robbanás helyszínéről – közölték a terrorellenes alakulatok, ezzel megcáfolva a korábbi feltevést, mi szerint két detonáció történt.

14:50 Legfrissebb értesülések szerint már 50 sérültet ápolnak – írta a Kommersant.

14:48 - Vlagyimir Putyin ma látogatott el Szentpétervárra. A vezető alapos vizsgálat indítását ígérte: “Figyelembe vesszük az összes indítékot, beleértve a terrorizmust is” – nyilatkozott.

14:45 – A Reuters egyik beszámolójában a támadás egyik szemtanúja azt mondta, hogy nyolc mentőautót látott a Sennaya metróállomás közelében, és a helyi televíziós műsorban is az állomás bejárata előtti helyzet képeit mutatják.

14:42 Vlagyimir Putyin, orosz elnök részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, és kijelentette, hogy a bűnüldöző szervek és különleges osztagok azon vannak, hogy minél hamarabb azonosítsák a robbanás okát, és elkapják a felelősöket.

14:39 – A kettős robbantásnak immár tíz halottja van.

14:26 – A Veterán “Alpha” egység vezetője, Sergej Goncsarov elmondása szerint a metrós robbantásokat támadásként kezelik.

14:22 – A helyszínre megérkezett a nyomozócsoport. Helyi beszámolók szerint a büntetőeljáráshoz gyűjtik az információkat.

14:21 – Már nyolc metróállomást lezártak a kék metró vonalán.

Jelenleg folyik az emberek mentése, hatalmas a füst a metró körül – írta a Regnum orosz hírportál. A metró vezetősége elmondta, hogy a vagonban egy házi készítésű robbanószerkezetet találtak. Az Interfax hírügynökség is úgy tudja, hogy egy megtöltött robbanószerkezet okozta a detonációt. A másik metrómegállói robbanásról egyelőre még nem érkeztek pontos információk.

