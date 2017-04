"Milliméterenként lesz levágva a f@szuk, és élvezni fogjuk"

Simicska Lajos oligarcha és fia, Simicska Ádám napok óta gyakorlatilag őrjöng, amiért állítólag fotósokat láttak a házuknál.

2017. április 3. 18:23

A paparazzik jelenlétére egyelőre semmilyen bizonyítékot nem mutattak be Simicskáék, így az sem kizárt, hogy médiahekkről van szó. Ennek ellenére az ifjabb Simicska egyre alpáribb stílusban üzenget. Simicska Ádám hétfőn a Jobbikhoz közeli bulvárlapban, a Zsúrpubiban az állítólagos fotósok nemi szervének a levágásával fenyegetőzött, amit szavai szerint ő még élvezne is. Alighanem egy szadista fiatalemberrel állunk szemben, aki egyébként a „polgári” Magyar Nemzet ügyvezető igazgatója. Simicskáék új kedvence, Vona Gábor is megszólalt a „szeletelés” ügyében.

A magyar közélet mélységeit ostromolja a Simicska-család, amely napok óta azzal a történettel „turnézik” a hazai médiában, hogy a paparazzik zargatják őket. „A paparazzik nem hagyják a családomat kilépni a házuk ajtaján. Abba kéne ezt hagyni!” – írta vasárnapi FB-posztjában Simicska Ádám. A hvg.hu elérte Simicska Lajost is, aki többek között azt nyilatkozta: Ezek engem nem tudnak megfélemlíteni, nem hagyom magam, nem tudnak elkergetni, ez az én hazám, én meg megyek tovább azon az úton, amit elhatároztam. Ez egy büdös bűnöző banda, amelynek el kell takarodnia.

Simicska Lajos (aki egyébként ebben az interjúban a Jobbiknak is szerelmet vallott) kedvenc szófordulatát, a „gecit” ezúttal nem használta, pedig az oligarcha jobbkeze, Csintalan Sándor volt MSZP-s politikus korábban az ATV-ben már elmagyarázta a közvéleménynek, hogy a „geci” szó igazából nem is gáz, az csak „egy nyelvi eszköz” a figyelemfelhíváshoz. Úgy tűnik, az oligarcha fia, Simicska Ádám is szereti a „nyelvi eszközöket”: a Magyar Nemzet című „polgári” napilap társügyvezetője hétfő délelőtt nyilatkozott a Zsúrpubi című Jobbik közeli bulvárlapnak, és ebben sikerült leereszkednie a simicskista közéleti reterát legmélyebb bugyraiba.Gusztustalan és aljas dolog, amikor az ember családját támadják politikai okok miatt. Sok mindent el tudunk képzelni, mi férhet bele a politikába és mi nem, azonban egy biztos: ez már nem az, ami belefér. Ezekért a dolgokért előbb-utóbb mindenkinek fizetnie kell, ha mást nem, akkor milliméterenként lesz levágva a f@szuk, és ennek minden másodpercét majd az adott pillanatban élvezni fogjuk.

A jelek szerint betegesen szadista fiatalember arra nem adott magyarázatot, miért nem készített ő is egy képet a családját állítólag fotózó paparazzikról, hogy bizonyítsa állítását. És arra sem, hogy miért érdemel kínzást egy lesifotós. Arra viszont kitért, hogy a „f@szlevágás” élvezete dacára ő és a családja is alapvetően béketűrő, csak már betelt a pohár. Szerinte ugyanis nem játék az öccsét meg a húgát „fotózgatni”. Majd a végére még beillesztett egy kis konzervativozást és keresztényezést is: így dolgozik a magát konzervatív, családbarát kormánynak mondó maffia. Mindenkinek üzenem, hogy a mi családunk teljesen rendben van, nem nálunk kell szaglászni, máshol biztosan több lenne a szaftos téma, nekünk biztosan nem kell coming out-olni. Ezt mindenki értse, ahogyan érteni akarja. Innen is üdvözöllek Viktor, ha már ti vagytok az állítólagos keresztény erkölcs felkent bajnokai!

Összegezve: miközben az állítólagos paparazzikra semmilyen bizonyíték, a 180 fokos fordulatot vett „polgári” Magyar Nemzet társügyvezetője az állítólagos paparazzik nemi szervét szeretné levagdalni, és mindezt valamilyen beteges szadizmus folytán még élvezné is. Színvonalas megnyilvánulását sikerült összehoznia a kereszténységgel és Orbán Viktorral is. Gratulálunk!

Vasárnap egyébként már megírtuk, hogy Simicska Ádám egy másik internetes bejegyzésében apjának azt az üzenetét tolmácsolta Győri Tibornak, a Modern Media Group (MMG) egyik tulajdonosának, hogy „ezért kibelezlek titeket”. A kibelezés másik érintettje feltehetőleg Habony Árpád, az MMG másik tulajdonosa.

Vonát nem érdekli

A Jobbik elnökét hétfőn megszólaltatta a 24.hu a botrányos Simicska Ádám-nyilatkozatról. Vona Gábor azt felelte: semmi közöm az ilyenhez, nem érdekel, hogyan szeletelik egymás micsodáját.

Arra a kérdésre, hogy a kapnak-e a kampányban Simicska dossziéiból, amelyekkel tele van állítólag az oligarcha fiókja, Vona először azt felelte, „Nem hiszem, hogy kapnánk tőle ilyet”, majd másodszorra azt, „Nem kapunk tőle ilyet”.

