Öngyilkos merénylő robbantott, nőtt az áldozatok száma

Részvétnyilvánítások

A Fontanka elnevezésű szentpétervári hírportál hétfő éjjeli értesülése szerint 14-re nőtt a Szentpéterváron elkövetett metrórobbantás halálos áldozatainak száma.

Utoljára frissítve: 2017. április 3. 23:27

2017. április 3. 22:30

A szentpétervári metróban hétfőn történt robbantást előzetes adatok szerint öngyilkos merénylő követte el - jelentette az Interfax orosz hírügynökség a rendvédelmi szervek egyik meg nem nevezett tisztségviselőjére hivatkozva.

"Az egyik verzió szerint a robbanószerkezetet a szentpétervári metróban egy öngyilkos merénylő hozta működésbe. Előzetes információk szerint egy 23 éves, Közép-Ázsiából származó férfi volt" - tette hozzá az illetékes. A forrás szerint a férfi kapcsolatban állt Oroszországban betiltott szélsőséges iszlamista csoportokkal. A terrorista feltételezhetően a hátizsákjában vitte be a robbanószerkezetet a metróba.



Mint az illetékes kifejtette, a helyszínen talált maradványok azt a verziót támasztják alá, hogy a robbantást öngyilkos merénylő követte el, de végleges megállapításokat csak DNS-szakértői vizsgálatot követően lehet tenni.



Elmondása szerint az a fekete ruhás férfi, akit a metró biztonsági kamerájának felvételei rögzítettek és akit korábban a nap folyamán a támadás gyanúsítottjaként jelöltek meg a hatóságok, időközben jelentkezett a rendőrségen és ártatlannak vallotta magát.



Az észak-oroszországi metropoliszban délután egy metrószerelvényen ismeretlen tettesek pokolgépet robbantottak. A szövetségi Nyomozó Bizottság (SZK) által terrorcselekménynek nyilvánított támadásnak hivatalos források késő esti közlése szerint tizenegy halálos áldozata és csaknem félszáz sebesültje volt.



A Fontanka hírportál úgy tudja, hogy a szentpétervári rendőrség a bevásárlóközpontokban, pályaudvarokon és a város más forgalmas pontjain szigorított ellenőrzésnek veti alá a "nem szláv külsejű" személyeket. A Fontanka magyarázatul hozzáfűzte, hogy az egyik, a merénylettel összefüggésbe hozható személy - akinek képét a metró biztonsági kamerája rögzítette -, jellegzetes muszlim öltözetet és szakállt viselt.



A helyszínelés és a hatóságok más biztonsági intézkedéseinek végeztével késő este újra teljes hosszában megnyitották a közlekedés előtt a szentpétervári metró három vonalát. Az öt vonalból további kettő egyelőre csak egyes szakaszokon járható a metróvállalat közleménye szerint. A helyszíni beszámolók szerint egyelőre nagyon kevesen vállalkoztak az utazásra.

Az Európai Unió és a NATO is részvétét fejezte ki az áldozatok rokonainak

Több uniós vezető, illetve a NATO és az Európa Tanács főtitkára is részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak a hétfői szentpétervári robbantás után.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke közleményt adott ki, amelyben azt írta, mélységesen lesújtották és elszomorították a történtek, és hangsúlyozta, semmi sem igazolhatja az ilyen barbár tetteket.



"Sajnos nem először szenvednek el hasonló tragédiát ennek a gyönyörű városnak a lakosai" - fogalmazott.



Az Európai Unió részéről mások mellett Donald Tusk, az Európai Tanács és Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke, valamint Federica Mogherini kül- és biztonságpolitikai főképviselő is részvétét fejezte ki. Utóbbi leszögezte, hogy az EU "a lehető leghatározottabban elítéli az erőszak minden formáját", és gyors felépülést kívánt a sebesülteknek.



Később Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is együttérzését fejezte ki az események miatt.



A történtekre Thorbjorn Jagland, az Európa Tanács főtitkára is reagált, azt írva, hogy lesújtották a történtek, és részvétéről biztosította Oroszországot.



Robbantás történt hétfőn a szentpétervári metrón, a detonációban tíz ember életét vesztette, több tucatnyian megsebesültek. Az orosz szövetségi Nyomozó Bizottság terrorcselekménynek minősítette a történteket, de megjegyezte, hogy más lehetséges verziókat is mérlegel. Elkövetőként eddig egyetlen szervezet sem jelentkezett.

Az amerikai elnök "szörnyűséges dolognak" nevezte a terrrocselekményt

Donald Trump amerikai elnök "szörnyűséges dolognak" nevezte a hétfői szentpétervári robbantást.

Az elnök véleményét akkor kérdezték újságírók a tíz ember életét követelő szentpétervári robbantásról, amikor a Fehér Házban fogadta Abdel-Fattáh esz-Sziszi egyiptomi elnököt.



Donald Trump így fogalmazott a jelenlévő újságíróknak: "A világon mindenütt ez történik, szörnyűséges dolog".



Az elnök ugyanakkor a továbbiakban nem kívánta kívánta kommentálni a történteket.

Orbán Viktor levélben fejezte ki részvétét Vlagyimir Putyinnak

Orbán Viktor miniszterelnök levélben fejezte ki részvétét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a szentpétervári metróban történt robbantásos merényletek áldozatai miatt - közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője az MTI-vel hétfő este.

"Az ilyen erőszakos és felfoghatatlan támadások nagy fájdalmat okoznak minden nemzet számára, ugyanakkor nem csökkentik, nem csökkenthetik közös elkötelezettségünket a terrorizmus elleni küzdelem terén" - áll a levélben.



A kormányfő biztosította az orosz elnököt Magyarország és a magyar kormány támogatásáról "ezekben a nehéz órákban".



"Honfitársaimmal osztozunk az áldozatok családtagjainak fájdalmában, és mielőbbi gyógyulást kívánunk a sérülteknek" - zárta levelét Orbán Viktor.

Részvétét fejezte ki Áder János Vlagyimir Putyinnak

Részvétét fejezte ki Áder János köztársasági elnök Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a szentpétervári metróban történt robbanás miatt.

A Köztársasági Elnöki Hivatal által az MTI-hez eljuttatott hétfői levelében Áder János azt írta, a tragédia kapcsán az egész magyar nép nevében őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki Vlagyimir Putyinnak és az Oroszországi Föderáció polgárainak.



Áder János azt írta, "szívből együtt érzünk a sebesültekkel is, akiknek mielőbbi teljes felgyógyulást kívánunk".

MTI