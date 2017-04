Megduplázódott a cukorbetegek száma

Nem csak az elmúlt alig több mint tíz évre lehet igaz, hogy duplázódott a cukorbetegséggel orvoshoz fordulók aránya, hanem várhatóan a következő időszakról is elmondható majd ugyanez. Becslések szerint a diabétesz hamarosan már minden ötödik embert érinthet Magyarországon. Az egyes páciensek kezelésének hatékonysága azonban nőne, az ára pedig csökkenne. Még jobb lenne, ha a megevett élelmiszer mennyisége csökkenne, és ez nem csak az alapból egészségtelennek tartott táplálékokra vonatkozik.

Igazi szezonja van a cukorbetegségnek, sőt az érintettek rendkívül magas száma ellenére, még előttünk a csúcs. A következő években minden bizonnyal továbbra is nagy ütemben terjed majd a diabétesz a magyar társadalomban – véli Kempler Péter, a Magyar Diabetes Társaság elnöke.

Egyik sem biztató

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2003 és 2015 között duplázódott a cukorbetegséggel orvoshoz fordulók aránya. Míg a vizsgált időszak kezdőévében a 19 évnél idősebbek 6,27 százaléka, 2015-ben már a korcsoport 12,43 százaléka volt diabéteszes.

Kempler Péter szerint ezek az adatok némileg eltérnek az országos egészségbiztosítási számoktól, de utóbbiak sem adnak okot a bizakodásra. Eszerint is körülbelül 70 százalékos volt az emelkedés a 2000-es évek elejétől a mostani évtized közepéig. A 2001-2014-es periódusban mért nagy növekedés eredményeként ma több mint 770 ezer ember szed gyógyszert, illetve inzulint cukorbetegség miatt.

Még annál is több

Mint a Semmelweis Egyetem professzora hangsúlyozta, ez az adat korántsem egyezik a diabéteszesek valódi számával. Sokan vannak ugyanis, akiknél már megjelent a betegség, de egyelőre elég, ha diétáznak, gyógyszert egyelőre nem kell szedniük. Azok száma pedig szintén nagyon jelentős lehet, akikről senki nem tudja, hogy diabéteszesek, ők maguk sem, mert még nem mentek szűrésre, érzékelhető tüneteket, illetve szövődményeket pedig eddig nem adott a betegségük.

Összességében tehát elmondható, hogy nagyjából minden tizedik magyar érintett, míg 1980-ban, az első magyarországi felméréskor még csak 2 százalékos arányt mértek – tette hozzá.

Még nincs vége

Az I. Sz. Belgyógyászati Klinika professzora szerint itt minden bizonnyal nem áll meg a folyamat, sőt, félő, hogy a cukorbetegek száma újra duplázódhat, ami azt jelenti, hogy a következő évtized során újabb egymillió magyar beteg lenne, vagyis minden ötödik embert elérne a cukorbetegség.

Ez már hatalmas tömeg, ám nem ez az egyetlen kór, amely egyszerre millióknak nehezíti az életét, magasvérnyomás-betegségben az újabb adatok szerint már 3,5-4 millió ember szenved – mondta az egyetemi tanár. Kempler Péter hozzátette, a módszerek és gyógyszerek fejlődésével az egyes páciensek kezelésének hatékonysága azonban nőhet, az ára pedig csökkenhet a jövőben. Nem mondható el azonban ugyanez a viszonylag nehezen előállítható inzulinról, amely valószínű, továbbra is drága marad.

Jóból is megárt a sok

A betegszám növekedésének magyarázataként a Diabetes Társaság elnöke azt mondta, fontos tényező, hogy egyre jobb a diagnosztika, vagyis könnyebb észrevenni, ha valaki érintett. Az is a kiemelt, és egyben örvendetes okok közé tartozik, hogy az cukorbetegek egyre tovább élnek.

Az már kevésbé pozitív, hogy a diabétesz tömeges terjedésnek különösen kedveznek korunk helytelen táplálkozási szokásai, és a mozgáshiányos életmód. Füzesi Brigitta, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének (CEOSZ) elnöke hangsúlyozta, nem csak arról van szó, hogy tömegek fogyasztanak rendszeresen rossz minőségű, ám szénhidrát- és kalóriadús ételeket.

Legalább ekkora probléma, hogy az emberek egyszerűen többet esznek, mint amennyire szükségük van, és ez nem csak a szakértők által ellenjavallt élelmiszeripari termékek esetében érvényes. Hiába korszerű, és egészséges egy étel, ha a magát tudatósnak vélő fogyasztó kétszer annyit eszik belőle, mint indokolt lenne – hívta fel a figyelmet.

Majd a chipsadó is segíthet

Füzesi Brigitta szerint a megoldások egyike tehát a mértékletes táplálkozás és a rendszeres testmozgás. Ezen kívül, ha rövid távon még kevéssé is érezhető a hatásuk, de perspektivikusan mindenképp előnyösek egyes állami intézkedések, mint a chipsadó vagy a kötelező tornaórák bevezetése.

Ugyancsak jótékony hatással lehet az emberek egészségére – és a CEOSZ elnöke szerint talán ez a legfontosabb –, hogy a társadalom, és nem csak a betegek, minél inkább legyenek tisztában a problémával. Ebben a diabéteszesek hozzátartozóit is váró betegegyesületek programjai, valamint a sajtó is sokat segíthet.

Jól képzett betegek kellenek

A tudatosság erősítésével a egészségesek esetében megelőzhetővé válik a diabétesz, a betegeknél pedig hatékonyabb lehet a kezelés, vagyis elkerülhető, illetve lassítható az egyébként nagyon súlyos – akár vaksággal vagy lábamputációval járó – szövődmények kialakulása – tette hozzá.

A szövetség vezetője azt is hangsúlyozta, a kezelés sikere 60 százalékban a betegen múlik, azon, hogy mennyire tudatos, illetve együttműködő – figyel-e a helyes táplálkozásra, méri-e rendszeresen vércukorszintjét, pontosan adagolja-e magának a gyógyszert vagy az inzulint. Hatékony kezelés csak „jól képzett” beteggel képzelhető el – fogalmazott a CEOSZ elnöke.

A gyerekkori cukorbetegség elfogadása szakemberek szerint még mindig nehézkes

Bár a gyermekkori cukorbetegség gyógyíthatatlan, krónikus állapot, az ebben szenvedők megfelelő kezelés mellett is teljes életet élhetnek, de az ilyen gyerekek oktatási rendszerbe jutása még mindig nehézkes - derült ki a témában tartott keddi budapesti sajtótájékoztatón.

Velkey György, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke azt mondta, egyik missziójuk, hogy megszólítsák a társadalmat, nyílt és világos párbeszédre törekedve az orvosok, a szülők és a pedagógusok között.



Hozzátette, a gondozóhálózat rendelkezésre áll, de sok múlik a gyermek környezetén, a befogadó közegen is.



A Bethesda Gyermekkórház főigazgatója szerint korszerűsíteni kell az 1-es típusú cukorbetegségről alkotott felfogást mind a kezelőorvosok, mind a gyerekek szülei, a pedagógusok és mások körében. A szakemberek igyekeznek elérni az óvoda- és iskolapedagógusokat is, hogy próbáljanak változtatni a sok esetben a gyermeket a betegsége okán a közösségből kirekesztő magatartásukon, mert szemléletváltásra van szükség - emelte ki.



Kocsisné Gál Csilla, a Szurikáta Alapítvány kuratóriumi elnöke arról beszélt, még mindig sok óvoda és iskola zárkózik el az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő gyerekek nevelésbe vételétől. Találkoztak olyan esettel, amikor felvették ugyan a gyereket az óvodába, de olyan kikötéseket tett az intézmény, amely végül lehetetlenné tette a gyerek közösségben maradását.



A kuratóriumi elnök hangsúlyozta, a gyermekkori diabétesz kezelhető, de nagy odafigyelést igénylő állapot, a pedagógusnak minden esetben jelen kell lennie, ami valóban többletmunkával jár.



Hozzátette, hogy a szórás nagy: van olyan intézmény, amely szívesen vesz fel diabéteszes gyermeket, de jelentős azok száma is, ahol elzárkóznak a beteg gyermek óvodába, iskolába történő felvételétől, holott egy 2015-től hatályos törvény szerint kötelező a hároméves - köztük a cukorbeteg - gyermek felvétele az oktató-nevelő intézménybe.



Kocsisné Gál Csilla elmondta, az alapítványhoz heti 2-3 alkalommal érkezik jelzés szülőktől arról, hogy valamely intézmény elzárkózik a beteg gyermek felvételétől, ami igazán a kistelepüléseken élőknek okoz nehézséget. Ennek oka szerinte a tudáshiány, az együttműködés hiánya és a rugalmatlanság.



Magyarországon az elmúlt harminc évben megháromszorozódott a 1-es típusú cukorbetegséggel diagnosztizált gyerekek száma. A '80-as évek végén minden százezer magyar gyerek közül hét lett diabéteszes, ma ez a szám húsz körül van, és míg a betegség régebben a 10-14 éves korosztályt érintette, ma már hatéves kor alatt is jelentkezhet.



H. Nagy Katalin, a Békés megyei gondozóközpont vezetőjének véleménye szerint is komoly társadalmi edukációra van szükség, hiszen a betegség korszerű kezelése lehetővé teszi, hogy a gyermek korának megfelelő közösségbe járjon és teljes életet éljen. Azonban a pedagógusok nem kapnak megfelelő segítséget ahhoz, hogyan kell egy ilyen gyermekre odafigyelni - vélte. E szempontok közé sorolta, hogy a gyermek ehet óra közben is, vagy ha rosszul van, csak kísérettel mehet(ne) az iskolaorvosi rendelőbe.



Tóth-Heyn Péter, a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika igazgatóhelyettese elmondta, a betegség kezelésében az utóbbi években számos új technológia elérhető. Okos vérnyomásmérők, inzulinpumpák és a bőr alá beültethető cukormérő szenzorok kerültek piacra. Míg utóbbi nem vagy csak egyedi támogatásban érhető el, az inzulinpumpát támogatja a társadalombiztosítás.



A tünetek felismerésének fontosság kiemelve elmondta, ha a gyerek extrém sokat iszik, sokat pisil, a fokozott étvágy mellett fogyás tapasztalható, vagy fáradt, gyenge, akkor érdemes a cukorbetegségre gondolni és szakember segítségét kérni. A gyógyszeres kezelés mellett elengedhetetlen a megfelelő diéta betartása is.



Abban az esetben, ha az oktató-nevelő intézmény elzárkózik a beteg gyermek felvételétől, érdemes a szülőknek az önkormányzathoz fordulni. Ezen kívül lehetőség van az oktatási jogok biztosához, az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz vagy az alapvető jogok biztosához fordulni.

