Hogyan aggódjunk a CEU-ért?

2017. április 4. 22:12

Manapság nagyon sok ember aggódik, ki ezért, ki azért, ki amazért. Az utóbbi években divatba jött az aggódás, aggodalom sárga színe tölti ki hétköznapjainkat, ünnepnapjainkat és a másnapot. Aggódni kell, aggódni jó, aggódni öröm! No de vajon tudunk-e helyesen aggódni? Betartjuk-e az aggódás írott és íratlan szabályait? Aggodalmaink tartalmilag és formailag mennyire felelnek meg a bánatos brüsszeli szabványnak, mennyire igazodnak a fejlett világ mentális normáihoz?

No és vajon helyes-e, ha verpeléti muskotállyal tompítjuk aggodalmainkat afelett, ha a kormány szabályos akkreditációra és sportszerű ténykedésre próbálja rákényszeríteni a Magyarországon működő külföldi egyetemeket?

Brit tudósok legújabb kutatása szerint mi, magyarok nem mindig tudunk helyesen aggódni. Ennek legfőbb oka az, hogy a Honfoglalás óta eltelt ezer év alatt sem voltunk képesek elsajátítani az aggodalom helyes metódusait, formai elemeit, fejtartását, testtartását, valamint szertartásszerű kézmozdulatait.

A gerinc tengelyétől számított 45 fokban előrehajló nyakon mélán himbálódzó, tenyérrel fülnél lazán megtámasztott fejünk búbjának geometriai pályája hibásan keresztezi a vádli és az alkar vonalával jellemzett síkot és ez sajnálatos módon szabálytalannak minősül az Európai Parlament legújabb állásfoglalása szerint, nem fejezi ki hitelesen a búval baszott bánatot.

Itt, a Kárpát-medencében még nagyon hosszú út áll előttünk, ha fel akarunk zárkózni a helyesen aggódó Nyugathoz. A szabályos aggodalom gyakorlásához szükséges gigászi tudásanyag elsajátítása felfoghatatlan teherként nehezedik ránk, végtelen magas sziklaként tornyosul felettünk.

Egy partra vetett bálna miatt ma már bárki könnyedén aggódhat, egy partra vetett cet azonnal könnyeket csal a bánatos szemekbe, ez ma már nem kunszt. No de vajon be tudjuk-e illeszteni hétköznapi aggodalmaink sorába egy dollármilliárdokkal kitömött külföldi egyetem jövője miatt érzett félelmeinket? Attól tartok, ez most még csak egy vágy állom.

Igyekezzünk, tanuljunk, képezzük magunkat, mert már nincs sok időnk! Félő, hogy mire Nyugat-Európát betemeti az aggodalom, mi ott állunk majd felette röhögve és az elég hülyén nézne ki!

Tóth Tamás

gondola