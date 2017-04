Szigorítás után tüntetés

A parlament elfogadta a felsőoktatási törvény módosítását. A jövőben akkor működhet oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha tevékenységének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik.

2017. április 4. 23:24

A külföldi egyetemek működési feltételeinek szigorításáról szóló előterjesztést 123 kormánypárti igen szavazattal fogadta el az Országgyűlés. Összesen 38-an, az MSZP, az LMP és hét független képviselő szavazott nemmel, míg – Gyurcsány Ferenc pártjához hasonlóan – a jobbikos képviselők nem nyomtak gombot. Előzőleg a Jobbik frakcióvezetője közösségi oldalán közölte: Soros György a magyarság ellenségének nevezhető, mégsem szavazzák meg a módosítást. Volner János szerint nem akarják, hogy a külhoni magyar felsőoktatást emiatt hátrány érje.

A változás alapján ha az egyetem székhelye egy föderatív államban van, és ott a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére nem a központi kormányzat jogosult, akkor a központi kormánnyal létrejött előzetes megállapodáson kell alapulnia az oklevél kiadásához szükséges nemzetközi szerződésnek. Ezek megkötésére a törvény kihirdetése után fél évig van idő.

A külföldi felsőoktatási intézménynek a székhely szerinti országban működő, államilag elismert felsőoktatási intézménynek kell lennie. Az itt folytatni kívánt képzésnek és oklevélnek államilag elismert felsőfokú fokozatot adó képzésnek kell minősülnie. A feltételeket nem teljesítő intézmények már 2018. január 1-jétől nem vehetnek fel elsőéves hallgatókat.

A kormány szerint az új szabályok betarthatók, jogokat biztosítanak és nem előjogokat

– A külföldi egyetemek ügyében javasolt törvénymódosítás Magyarország, a magyarok érdekeit szolgálja, az új szabályok betarthatók, jogokat biztosítanak és nem előjogokat – mondta az emberi erőforrások minisztere a javaslat expozéjában. Balog Zoltán kijelentette: Magyarországnak érdeke, hogy minél több autonóm, nemzetközileg elismert, a magyar tudástőkét elősegítő felsőoktatási intézménye legyen, az viszont nem érdeke, hogy olyan nemzetközi befolyásolási kísérleteknek engedjen teret, amelyekkel törvényesen választott kormányt vagy elnököt akarnának ellehetetleníteni.

Soros György szervezetei ilyen álcivil ügynökszervezetek; „elszántak vagyunk abban, hogy ezt a tevékenységet minden törvényes eszközzel megakadályozzuk” – szögezte le. Hangsúlyozta: míg a Közép-európai Egyetem államilag elismert, magyar jog szerint működő magánegyetem, addig a vele közös fenntartásban létező Central European University (CEU) olyan külföldi felsőoktatási intézmény, amely csak Budapesten működik.

Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője tájékoztatóján elmondta: a törvénymódosítás, amellyel a magyar felsőoktatást és a diákokat akarják megvédeni, nem érinti a Közép-európai Egyetem oktatási programját, a Central Euro­pean University viszont nem végez oktatási-kutatási tevékenységet.

Az MSZP-frakció bejelentette: azt kérik Áder János köztársasági elnöktől, ne írja alá a felsőoktatási törvény módosítását. Az LMP az Alkotmánybírósághoz fordul, és a többi ellenzéki párt támogatását kérte a beadványához. – A DK elindítja hétfőn bejelentett népszavazási kezdeményezését annak érdekében, hogy megakadályozzák a CEU megszüntetését – közölte Vadai Ágnes, a párt alelnöke.

A CEU a felsőoktatási törvény módosításának alkotmányos felülvizsgálatára kéri Áder János köztársasági elnököt – közölte az egyetem elnök-rektora, akit az intézmény sajtótájékoztatóján online kapcsoltak Washingtonból. Michael Ignatieff csalódását fejezte ki a törvénymódosítás miatt, amelyet megfogalmazása szerint egy hét alatt, minden vita nélkül áterőszakoltak az Országgyűlésen. Megerősítette: a CEU minden körülmények között folytatja jelenlegi működését és programjait, elsődleges tervük, hogy Budapesten maradhassanak. Elmondta: jogi lépéseket tesznek.

Liviu Matei rektorhelyettes azt mondta: a Közép-európai Egyetem nem tud működni a CEU nélkül, nem áll szándékukban szétválni. Arra, hogy az Egyesült Államokban folytat-e bármilyen tevékenységet a CEU, Enyedi Zsolt rektorhelyettes elmondta: az egyetem kifejezetten arra jött létre, hogy ebben a térségben működjön, programjaikat itt működtetik, azért, mert itt van értelme működtetni őket.

Közben a Hvg.hu-n közzétett írásában Braun Róbert, az MSZP volt országgyűlésiképviselő-jelöltje, Gyurcsány Ferenc egykori stratégiai főtanácsadója fenntarthatatlannak nevezte a Soros György által alapított egyetemet.

Palkovics László oktatási államtitkár az Inforádióban közölte: a kormány oktatási együttműködést kezdeményez az Egyesült Államokkal, aminek célja, hogy a magyar felsőoktatás jobban ki tudja használni az amerikai kapcsolatait. Jelezte: a megállapodásnak hat hónapon belül létre kell jönnie, és a tárgyalást az emberi erőforrások minisztere fogja megkezdeni az amerikai oktatási szaktárcával.

Palkovics László oktatási államtitkár este az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta: a felsőoktatási törvény módosítása nem érinti a Közép-európai Egyetemet (KEE), de a CEU működése a kezdetek óta kérdéseket vetett fel. Palkovics László ugyanakkor veszteségként értékelné, ha a CEU elhagyná Magyarországot.



A törvénymódosítás miatt több ezer demonstráló élőlánccal tiltakozott a CEU épületénél, Budapesten. A felszólalók, köztük diákok, többször is arra kérték Áder János köztársasági elnököt, éljen politikai vagy alkotmányos jogával, és vétózza meg a törvényt.



Elhangzott az is, hogy eddig mintegy 30 ezren írták alá a CEU melletti petíciót. Hozzátették, úgy látják, hogy az érintettek nélkül meghozott döntések antidemokratikusak.





A demonstráció hivatalosan is bejelentett befejezése után a tömeg egy része átvonult a Parlament elé, ahol folytatták a tiltakozást. A rendezvényen felolvasták a törvénymódosítást megszavazó képviselők névsorát, amit füttyszó kísért.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság kedd esti közleményében azt írta: a Kossuth téren "nyugalom van", és "a demonstráció megőrizte békés jellegét", rendőri intézkedés nem történt.



A CEU a törvénymódosítás alkotmányos felülvizsgálatára kérte az államfőt. A CEU vezetője, akit az intézmény budapesti sajtótájékoztatóján online kapcsoltak Washingtonból, abszurdnak nevezte azt az elvárást, hogy a jövőbeni működés érdekében föderatív kormányzati megállapodást kellene kötni, és - mint mondta - nem érti, hogy a magyar kormány miért nem ismeri az Egyesült Államok alkotmányát.



Michael Ignatieff elnök-rektor csalódását fejezte ki a törvénymódosítás miatt, amelyet megfogalmazása szerint egy hét alatt, "minden vita nélkül áterőszakoltak az Országgyűlésen". Kijelentette: a CEU folytatja jelenlegi működését és programjait minden körülmények között, a diplomáik kétségbe vonása ellenére.



Külföldön is - például Erdélyben, Csehországban, Németországban és az Európai Parlamentben - többen szót emeltek a CEU védelmében. Frank-Walter Steinmeier német államfő az Európai Parlament plenáris ülésén azt mondta: Európa nem hallgathat, amikor a civil társadalom, illetve maga a tudomány elől veszik el a levegőt, ahogy az történik éppen Budapesten a Közép-európai Egyetemmel. Maria Vassilakou bécsi főpolgármester-helyettes pedig bejelentette: Budapest helyett az osztrák főváros lehetne a CEU székhelye. Szót emelt a CEU mellett New York egykori kormányzója, George Pataki is.



Altusz Kristóf, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára bekérette szerdára a budapesti amerikai és német nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét a bírálatok miatt. A tárca közölte: Magyarországon minden felsőoktatási intézménynek be kell tartania a rá vonatkozó szabályokat.



"A ma elfogadott jogszabály kizárólag erre irányul" - fogalmaztak.



A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának munkatársai a doktoranduszokkal együtt nyílt levelet fogalmaztak meg a törvény módosításával kapcsolatban, elutasítva minden olyan törekvést, amely "az egyetemi autonómiát korlátozza". Ehhez csatlakozva az intézmény rektora, Csanádi Judit felszólította Áder Jánost, hogy ne írja alá a törvénymódosítást.



Ugyanezt kérte az államfőtől a Pedagógusok Szakszervezete is. A szervezet állásfoglalása szerint összeegyeztethetetlen a jogállami kritériumokkal az az eljárás, amelynek keretei között minden egyeztetés nélkül a kormány törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésnek, amely azt érdemi tárgyalás nélkül egyetlen nap alatt elfogadja.

ORFK: nyugalom van a Kossuth téren

Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az Országgyűlés által ma elfogadott és a Soros György által támogatott egyetemet, a CEU-t érintő törvénymódosítás ellen tiltakozó megmozdulás Kossuth téri folytatása során rendőri intézkedésre, kiemelésre nem került sor.

A Central European University (CEU) nevű felsőoktatási intézménynél tartott hivatalosan bejelentett demonstrációt követően a résztvevők egy része átvonult a parlament előtti Kossuth térre, ahol tovább folytatták a törvénymódosítás elleni tiltakozást.

A távirati iroda tudósítása szerint a tiltakozók egy csoportja megpróbálta kitűzni a Parlamentre az uniós és a magyar zászlót, de az épület lépcsőjén felsorakozó rendőrök ezt megakadályozták, ekkor dulakodás alakult ki, amelynél jelen volt Demszky Gábor korábbi budapesti főpolgármester is.

A rendőrség közlése szerint a demonstráció megőrizte békés jellegét, rendőri intézkedésre nem került sor.

Az MTI arról is beszámolt, hogy Kunhalmi Ágnes szocialista képviselő a demonstráció közben megjelent a Parlament egyik ablakában, ahonnan kilógatta az uniós lobogót.

