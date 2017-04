Parlamenti zivatar - legújabb törvényeink!

Látványos tüntetés köszöntötte az Országgyűlés keddi napját. Szapulták a kormányt, a törvényhozást és mindenki mást, de legfőképpen: „Állítsuk meg Orbánt!” Sok száz oldalnyi javaslatot lapozgatva kellett dönteni. Harsogtak a T. Háton belül is mellette és ellene. Voltak akik örömmel, s voltak akik bánattal fogadták, s voltak akik el sem olvasták, az iránymutató emberükre figyelve nyomkodták az ”igen”, ”nem” vagy a ”tartózkodom” gombját.

2017. április 5. 10:22

„A Fidesznek mennie kell!” rituális felhívásokkal ezernél több demonstráló élőlánccal tiltakozott az oktatási törvénymódosítása miatt. A felszólalók többször is arra kérték Áder János köztársasági elnököt, éljen politikai vagy alkotmányos jogával, és vétózza meg a törvényt. Ütemesen bíztatták: "Ne írd alá János! Ne írd alá János!"

A szónokok szerint, miután az országgyűlési képviselők ezt nem vették figyelembe, valójában nem őket képviselik. Hangoztatták: az érintettek nélkül meghozott döntések antidemokratikusak. "Semmit rólunk, nélkülünk!" - skandálták. "Ezt nem hagyjuk szó nélkül, ezért vagyunk itt!" - tették hozzá.

A szónokolók szerint az Országgyűlés döntése nemcsak a CEU-ról, hanem a jogállamiság jelenéről és jövőjéről is szól, és a döntés súlyos károkat okoz Magyarországnak és a magyar társadalomnak. Hozzátették: az egyetemi autonómia évszázados érték. Úgy fogalmaztak: a nemzeti konzultációnak valójában arról kellene szólnia, hogyan "állítsuk meg Orbánt!"

A Parlament előtt, az ott sátorozókkal együtt az Országgyűlés döntését hazaárulásnak nevezték. Felolvasták a törvénymódosítást megszavazó képviselők névsorát, amit füttyszó kísért.

A demonstrálók megpróbálták kitűzni a Parlamentre az uniós és a magyar zászlót, de az épület lépcsőjén felsorakozó rendőrök ezt megakadályozták. Dulakodás alakult ki, amelynél jelen volt Demszky Gábor volt főpolgármester is. Biztatásként Kunhalmi Ágnes szocialista képviselő is megjelent a Parlament egyik ablakában, ahonnan kilógatta az uniós lobogót. Végül egy demonstráló is feljutott a Parlament lépcsőjének tetején lévő oroszlánszoborhoz és kitűzte a két zászlót.

Tüntetés nélkül, de nem csendben!

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról.

Magyarország kiemelt kultúrpolitikai célja az Európai Unión kívüli ún. harmadik országokkal folytatott oktatási együttműködés, amelynek eszköze lehet az Európai Unión kívüli külföldi felsőoktatási intézmények, harmadik országok állampolgárainak mint oktatóknak szabályozott magyarországi működése.

A javaslat egységes elvek mentén, törvényi szinten kívánja szabályozni a felsőoktatási intézmények elnevezésére vonatkozó feltételeket, különös tekintettel arra, hogy az elnevezés különbözősége az idegen nyelvű változat esetén is biztosított legyen. Az Európai Unión kívüli külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működése akkor lehet optimális, ha arról a származási ország és Magyarország kormánya is tudomással bír, és mindkét kormány támogatását fejezi ki az adott intézmény és képzései új helyszínen történő működése kapcsán. A módosított szabályozás szerint ennek megfelelően Magyarország területén külföldi felsőoktatási intézmény akkor folytathat oklevelet adó képzési tevékenységet, ha magyarországi működésének elvi támogatásáról szóló nemzetközi szerződés kötelező hatályát a szerződő felek elismerték, azaz a két ország kormánya kölcsönösen elkötelezi magát a külföldi felsőoktatási intézmény működésének engedélyezése és támogatása mellett. Fontos rögzíteni, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a magyar jog szerinti oklevél kiállítására nem jogosult.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 138 igen szavazattal, 38 nem (MSZ, LMP+ függetlenek) kíséretében, tartózkodások nélkül elfogadta. A Jobbik nem szavazott.

A nemzetközi magánjogról.

A törvényjavaslat célja a nemzetközi magánjog uniós, illetve nemzetközi megállapodások által le nem fedett aspektusainak egységes, korszerű, egyértelmű és ugyanakkor rugalmas szabályokba foglalása. Általános jelleggel kimondja, hogy a törvény szabályait csak az olyan jogviszonyokra kell alkalmazni, amelyekre az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy nemzetközi megállapodás hatálya nem terjed ki. Kidolgozását alapos elméleti kutatómunka, valamint a gyakorlati tapasztalatok összegyűjtése, illetve értékelése előzte meg, amely során beazonosításra került, hogy melyik területeken és milyen irányvonalak mentén szükséges modernizálni a hazai nemzetközi magánjogi szabályozást. Megalkotói szem előtt tartották a legújabb tudományos eredményeket és a jogterületen kibontakozó nemzetközi tendenciákat. A szakértői munkát széleskörű szakmai egyeztetés egészítette ki. A kodifikációs munka során a legfrissebb nemzetközi tapasztalatok is beépítésre kerültek, különös tekintettel a kérdéskört szabályozó cseh, a lengyel, a belga, illetve a svájci kódexekre.

A KDNP képviselőcsoportjának jogtudós vezérszónoka cseppet sem titkoltan üdvözölte az új nemzetközi magánjogi kódexről szóló fölöttébb időszerű törvényjavaslatot.

Dr. VEJKEY IMRE: - Képviselőtársaim! A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet évtizedek óta képezi a magánjogi jogviszonyokkal kapcsolatos kollíziós és eljárásjogi kérdések hazai elbírálásának az alapját, amely megfelelt az elmúlt évtizedek nemzetközi magánjogi elvárásainak. Napjainkra azonban erőteljes változások mentek végbe úgy a gazdasági élet, mint a társadalmi, politikai élet területén. Az európai uniós, majd schengeni csatlakozásunkkal, a munkaerő és a tőke szabad áramlása által rendkívül megnőtt hazánkban a határon átnyúló személy- és vagyoni forgalom, s ebből kifolyólag kiemelten emelkedett a nemzetközi vonatkozású jogviszonyok száma, amely ügyek jellege a korábbinál lényegesen sokszínűbb lett.

- A helyzetet komplikálja, hogy ezen eseményekkel egyidejűleg az Európai Unió az amszterdami szerződéssel eszközölt módosítása alapján az Európai Közösséget létrehozó szerződés 65. cikkében megjelölt területeken rendeletek útján egységesítette a tagállamok ez irányú belső jogrendjét, amely által jelentősen szűkül a nemzeti jogalkotók mozgástere. Mindezekre tekintettel fontos, hogy a magyar parlament éljen a még fennmaradt jogalkotási hatáskörével! Időközben számos multilaterális, nemzetközi egyezményhez is csatlakoztunk, amelynek a magyar jogrendbe illesztése és épülése szintén átrajzolja a belső jogunk képét. A nemzetközi, valamint az uniós jog által ily módon átszőtt hazai szabályozás olyan komplex jogi problémákat generált, amelyek gyakran a mindennapi jogalkotás számára komoly kihívásokat jelentettek. A mostani, a nemzetközi magánjogról szóló törvényjavaslat a jogalkotás körüli bizonytalanságok feloldását kívánja szolgálni. A nemzetközi magánjogi kódex felülvizsgálatának igényét vetíti elő a közelmúltban életbe lépett új polgári törvénykönyv és az ugyan még hatályba nem lépett, de a Tisztelt Ház által már elfogadott új polgári perrendtartásról szóló törvény is.

- Hölgyeim és Uraim! Az új nemzetközi magánjogi kódex célja, hogy az uniós, illetve a nemzetközi megállapodások által le nem fedett nemzetközi magánjogi viszonyokat egységes, korszerű és egyértelmű joganyagba foglalja. A törvényjavaslat ezért általános jelleggel kimondja, hogy a törvény szabályait csak az olyan jogviszonyokra kell alkalmazni, amelyekre az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy nemzetközi megállapodás hatálya nem terjed ki. Ránk hárul tehát annak a feladata, hogy a nemzetközi magánjogi szabályozást olyan irányba fejlesszük, hogy az az uniós joggal való harmonikus és átlátható egységet alkossa meg. A törvényjavaslat ezért az úgynevezett kapcsolódó elvek mentén határozza meg, hogy a nemzetközi elemmel bíró magánjogi természetű jogviszonyokban a több szóba jöhető állam joga közül melyik állam jogát kell alkalmazni. Rendelkezik továbbá arról, hogy a magyar bíróságok vagy hatóságok mely joghatósági okok alapján és milyen eljárási szabályok alapján járjanak el, továbbá megállapítja a külföldön hozott határozatok hazai elismerésének és végrehajtásának feltételeit.

- A javaslat külön rendelkezést szentel a közrendnek, kimondva, hogy a jogszabály által kijelölt külföldi jogot mellőzni kell, ha annak eredménye nyilvánvalóan és súlyosan sértené a magyar jogrendszer alapvető érdekeit és Magyarország alkotmányos alapelveit. A javaslatba foglalt úgynevezett általános kitérítő klauzula alapján pedig az eljáró bíróság vagy hatóság kivételesen mellőzheti a jogszabály által kijelölt jog alkalmazását, feltéve, hogy az adott ügy körülményei egy másik joggal nyilvánvalóan szorosabb kapcsolatot mutatnak. Ez a megoldás lehetővé teszi az ügyek egyesítését és rugalmasabb kezelését, előmozdítva az igazságosabb és méltányosabb döntést.

- Képviselőtársaim! Az úgynevezett személyes jog fogalma központi szerepet tölt be a természetes személyek jogviszonyaira alkalmazandó jog meghatározása kapcsán. A javaslat szerinti koncepció e vonatkozásban megtartja a jelenlegi lépcsőzetes rendszert, így a személyes jog meghatározása továbbra is elsődlegesen az állampolgárság alapján történik, amennyiben pedig egy személy több állampolgársággal is rendelkezik, és az egyik közüle a magyar, úgy a személyes joga a magyar lesz. Mindez a határon túl élő, magyar állampolgárságot visszaszerzett személyek tekintetében fokozott jelentőséggel fog bírni!

Változnak a cselekvőképesség korlátozásával járó gondnoksággal kapcsolatos szabályok is, figyelemmel hazánknak a felnőttek nemzetközi védelméről szóló, Hágában 2000. január 13-án kelt egyezményhez való tervezett csatlakozására. A javaslat a kódex egyes, mára már túlhaladottnak tekinthető rendelkezéseit viszont nem veszi át.

- Hölgyeim és Uraim! Kérem támogassák az új nemzetközi magánjogi kódexről szóló fölöttébb időszerű törvényjavaslatot. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 146 igen szavazattal, 16 nem (MSZP. LMP+ függetlenek), és 22 tartózkodás (MSZP) kíséretében elfogadta.

Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról.

A törvényjavaslat gyors megalkotását a jogbiztonság indokolja. Erősíti a büntetőeljárás garanciális szabályait, elfogadásával biztosítható lesz az alkotmányos követelményeknek egyér­telmű megjelenítése és teljes körű megfelelése. Főként a büntető eljárásjog, kisebb részben pedig a büntetés-végrehajtási jog rendelkezéseit módosítja.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 123 igen szavazattal, 38 nem (MSZP, LMP+ függetlenek), és 23 tartózkodás (Jobbik) kíséretében elfogadta.

Az EU-LAC NemzetköziAlapítvány létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

Az EU–LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló megállapodást 2016. október 25-26-i Santo Domingó-i találkozón fogadták el. Magyarország képviseletében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter írta alá. A megállapodás a kormány 2015 márciusában meghirdetett „déli nyitás” politikájának keretei közé illeszkedik. A két régió közötti együttműködés erősítése révén az EU tagállamai és a CELAC országai közötti együttműködés is szorosabbra fonódik, ily módon előmozdítva Magyarországnak a latin-amerikai térség országaival fennálló kapcsolatainak fejlesztését.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 183 igen szavazattal, ellenszavazók és tartózkodások nélkül elfogadta.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti Gazdasági Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről.

A megállapodás az Európai Unió és a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség országai közötti kereskedelmi kapcsolatok szabályozására irányul. A vámlebontás és a szabályozási együttműködés kedvezőbb feltételeket teremt az Európai Unió tagállamai, valamint az afrikai partnerek, Botswana, a Dél-afrikai Köztársaság, Lesotho, Mozambik, Namíbia és Szváziföld vállalkozásai számára az áru- és szolgáltatáskereskedelem területén.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 183 igen szavazattal, ellenszavazók és tartózkodások nélkül elfogadta.

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához ("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról.

A kormányprogramban megfogalmazottak szerint hazánk támogatja az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának kiteljesedését, és aktív részt kíván vállalni az Európai Unió válságkezelő műveleteiben, nem csupán az európai kontinensen, hanem – szolidaritásunk kifejezéseként – korlátozott számban más földrészen is. Az „EUTM Somalia” műveletben történő további magyar katonai részvétel megfelel e törekvéseknek.

Az parlament Honvédelmi bizottsága a beszámolót megtárgyalta és azt elfogadásra ajánlotta.

Az Országgyűlés 161 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 23 tartózkodás (Jobbik) kíséretében elfogadta.

