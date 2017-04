Jani a zivatarban

2017. április 5. 00:05

A CEU elleni törvény szimbolikus történet, azt igazolja, hogy a Fidesz nem kiművelt emberfők sokaságában érdekelt, mondta az ATV A nap híre című műsorában Szél Bernadett. Az LMP társelnöke szerint a felsőoktatási törvény módosítása az állatorvosi ló tipikus esete, ami megmutatja a Fidesz igazi arcát.

A CEU elleni törvénnyel a kormány „mindenki” ellen fordult: a tanárok, a diákok, a tanszabadság ellen, tette hozzá Szél.

Az LMP álláspontja szerint a javaslat boszorkányüldözés a CEU, a tanszabadság és a kritikai gondolkodás ellen.



Szél a parlamentben azt mondta, a Fidesz-KDNP nem hivatkozhat az előjogok megszüntetésére, mert ők vezették be a "személyre szabott törvényhozás rendszerét". „A legsötétebb komcsi időket hozza vissza a Fidesz azzal, hogy bezárat egy egyetemet" - fogalmazott a képviselő, aki szerint a Fidesz egy "vörös vonalat" lépett át az előterjesztéssel.

Szél szerint Orbán Viktor miniszterelnök úgy viselkedik, mint egy „puffancs, sértődött zsebdiktátor”, aki a „Janit játssza nemzetközi terepen is", hiszen előzetes megállapodást akar kötni Donald Trump amerikai elnökkel, majd New York állammal is, "hadd lássa mindenki az egész világon, hogy ki a Jani".

atv.hu