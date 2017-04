Europa Nostra-díjat kap Kallós Zoltán

A kulturális örökségvédelem terén legrangosabbnak számító uniós elismeréssel, Európa Nostra-díjjal tüntetik ki Kallós Zoltán erdélyi magyar néprajzkutatót, népzenegyűjtőt.

2017. április 5. 14:14

Az Európai Bizottság és az Europa Nostra szerdán közzétett döntéséről a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) számolt be hírlevelében. A kulturális örökségvédelem terén végzett kutatásaik, figyelemfelkeltő és értékmentő munkájuk, tudatosító és oktatói tevékenységük elismeréseként 18 országból 29 díjazottat tüntettek ki. A több mint kétszáz jelölt közül egy független, szakértőkből álló bírálóbizottság választotta ki a nyerteseket. A kétszeres Kossuth-díjas néprajztudóst Sógor Csaba európai parlamenti képviselő jelölte az uniós kitüntetésre.



"Ma - amikor Európának több társadalmi problémával is szembe kell néznie - a kultúrának létfontosságú szerepe van abban, hogy segítsen felhívni a figyelmet a közös történelmünkre és értékeinkre, illetve elősegítse a tolerancia, a közös megértés és a társadalmi kohézió fejlődését" - idézte a hírlevél Navracsics Tibort, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosát.



Plácido Domingo világhírű operaénekes, az Europa Nostra-díj bizottságának elnöke köszönet mondott az idei díjazottaknak rendkívüli tehetségükért, elkötelezettségükért és nagylelkűségükért, rámutatva, hogy az utóbbi másfél évtizedben immár 450 örökségvédő kapta meg az Europa Nostra-díjat.



Kallós Zoltán egyike a 20. század legkiemelkedőbb és legsikeresebb magyar népzenegyűjtőinek.



"Kallós Zoltán arra áldozta az életét, hogy megmentse és tovább örökítse a Kárpát-medencében élő különböző népcsoportok, közösségek kultúráját - elszántsága és lankadatlan munkája révén ezt az egész világ számára láthatóvá tette. Kallós Zoltánt a nehéz idők, embert próbáló politikai körülmények sem tántorították el. Bátor munkája több mint méltóvá teszi őt erre a díjra" - mutatott rá a zsűri.



Az RMDSZ közleménye felhívta a figyelmet, hogy szerdán online szavazás is indult, amelyen a közönség támogathatja a nyertes projekteket, és dönthet arról, hogy ki kapja a Közönségdíjat. A szavazóknak lehetőségük van arra, hogy megnyerjenek egy kétszemélyes utazást Finnországba, így meghívott vendégei lehetnek a díjátadó ceremóniának, amelyet május 15-én, Turku városában rendeznek meg.

MTI