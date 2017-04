Tudósok a Trump-hisztériában

Nem politikailag korrekt beszédekre, hanem nyitott szakmai diskurzusra van szükség.

2017. április 6. 00:03

Amerikában a tudósok egy része beszállt a Trump-kormányzattal szembeni hisztériába. Úgy látszik, erősödik az a nemkívánatos tendencia, amely szerint a tudomány magas szintű képviselői ideológiai alapon hajlamosak a liberális globalista politikai irányzat szolgálóleányává válni. Bukott politikai csoportok azon mesterkednek, hogy a tudományt uralmi szekereik elé fogják. Hazánk sem kivétel ez alól.

A tudósokra nem jellemző, hogy utcára vonuljanak, de a hírek szerint április 22-én, a Föld napján „Felvonulás a tudományért” jelszóval mégiscsak demonstrációt szerveznek amerikai kutatók. Már a rendezvény címe is félrevezető provokáció, azt a hamis látszatot kelti, mintha veszélyben lenne Amerikában a tudomány függetlensége. Azonban ennek a rendkívüli vehemenciával készülő felvonulásnak az őszinteségét és hitelességét megkérdőjelezi, hogy George W. Bush elnöksége alatt, amikor a kormány tisztségviselői számos esetben felülbírálták a veszélyeztetett fajokkal foglalkozó tudósok állásfoglalását, vagy amikor az Obama-kormányzat idején nem tájékoztatták kellőképpen és hitelesen a világot a 2010-es mexikói-öbölbeli BP-olajszivárgás okozta károkról, egyetlen tudós sem vonult az utcára tiltakozni.

Most azonban ellenállhatatlan késztetést éreznek arra, hogy a Trump-kormányzatnak a klímaváltozást érintő tervezett intézkedései ellen az utcán tiltakozzanak. A bukott amerikai kormányzatot támogató hálózatnak „köszönhetően” más országokban is legalább száz helyszínen szerveznek szimpátiatüntetést.

A világmédia szándékosan egyoldalúan közvetíti a klímaváltozás és a levegő szén-dioxid-tartalma közötti összefüggéssel kapcsolatos tudományos nézeteket. A Trump-kormányzattal szemben az e témában indított médiatámadás során még csak meg sem említik azt a nem kis hírértékkel bíró eseményt, amely szerint dr. Richard Lindzen légkörkutató professor emeritus (Massachusetts Institute of Technology) petíciót juttatott el Trump elnökhöz azzal a kéréssel, hogy lépjen ki az ENSZ klímavédelmi megállapodásból, amint ezt kampánya során is ígérte.

A petíciót néhány hét alatt a világ minden tájáról több mint háromszáz jelentős tudós és magasan képzett szakember írta alá, több kapcsolódó szakterület jeles képviselőiként, köztük magyarok is. Azóta is mindennap újabbak csatlakoznak az aláírásukkal. A petíció lényege szerint a klímaváltozást a levegő szén-dio­xid-tartalma gyakorlatilag nem befolyásolja, hiba a klímaváltozást egyetlen kiváltó oknak, a szén-dioxid-emissziónak tulajdonítani. Miskolczi Ferenc magyar származású professzor, a NASA volt klímakutatója szintén azt a nézetet vallja, hogy a szén-dioxid-kibocsátás és a klímaváltozás között nincs összefüggés. Főnökei megtiltották kutatási eredményeinek közzétételét, ezért inkább kilépett.

Érdemes szemléltetésül az egyébként rövid petícióból egy összefüggő részletet szó szerint megismerni: „Mi megkeressük az amerikai és más kormányokat az álláspontjuk, illetve egy túlhaladottnak tekinthető nemzetközi megállapodás megváltoztatására, amely a jelentéktelen üvegházhatású gázok közül elsődlegesen a szén-dioxid csökkentésére irányul, szigorú előírásokat vonva maga után. 2009 óta az USA és más kormányok a globális klímavédelemmel kapcsolatban olyan intézkedéseket hajtottak végre, amelyek tudományosan nem igazolhatók, de már most is komoly szociális és gazdasági károkat okoznak és fognak okozni – anélkül, hogy a környezet számára bármilyen előnnyel járnának.

A hagyományos környezetszennyezők effektív, megfizethető kontrollját támogatjuk, de a szén-dioxid nem környezetszennyező. Ellenkezőleg, sok világos és egyértelmű bizonyíték van arra, hogy az atmoszféra növekvő szén-dioxid-tartalma a környezet számára előnyös, javítja a mezőgazdasági hozamokat, a növények jobban fejlődnek, minden élet táplálé­kául szolgálva. Életelixír és nem méreg.”

Nem feladatom eldönteni, hogy melyik nézet bír részben vagy egészben abszolút természettudományos objektivitással. Az azonban vitán felüli, hogy modern demokráciákban az utcai demonstrációkon tudományos kérdéseknek nincs helye. A tudományos kérdéseket a tudomány műhelyeiben, egyetemeken és akadémiákon kell és lehet politikamentesen, tárgyilagosan megvitatni.

Azonban azt tapasztaljuk, hogy globalista világunkban a politika mindenhová behatol, a globalista politika és a tudományosság teljesen összefonódik. Sőt a finanszírozásra szomjas szakmai civil szervezetek is egyre inkább politikai igények kiszolgálóivá válnak, nem egy esetben a globális politikai háttérhatalom hozza őket létre saját politikájának alátámasztására. Láthatóan a globalista politika megpróbálja uralma alá hajtani a tudományt is. Ha a tudomány erőtlenné válik a politikával szemben, akkor védtelenné válik az erőszakkal és a manipulációval szemben, vagyis megadja magát a globális hatalomnak.

Például a Paks II fejlesztésnek adott uniós zöld jelzés óta hirtelen megszaporodtak a tudományosnak mondott rendezvények, amelyeknek célja valójában nem más, mint szándékos hisztériakeltés és ennek nyomán az olcsó politikai haszonszerzés. Tipikus esete ennek az Energiaforradalom vagy Paks? Mivel világítunk 20 év múlva? című, már a címében is megosztó közelmúltbeli rendezvény, névleg a Millennium Intézet, valójában a balliberálisok tudományos köntösbe bújtatott pártpolitikai konferenciája. A balliberális médiaipar közben többségi véleménynek állítja be a kockázatos tévhiteket ordítozók hangját.

A Trump-kormányzattal szembeni klímahisztériában csak remélni lehet, hogy magyar tudósok nem csatlakoznak ehhez utcai demonstrációkkal. Nem véletlenül vetem föl ezt a kérdést, mert meglepődve olvastam az MTA honlapján Trump és a tudomány címmel egy olyan szerencsétlen tartalommal összeállított lapszemlét, amely tengerentúli fórumok írásait idézve, akarva-akaratlanul, de az amerikai elnököt igyekszik lejáratni.

Álláspontom szerint nemcsak hogy nem elegáns, de végtelenül becstelen dolog is olyan egyoldalú politikai tartalmú híreket közzétenni a testület honlapján, amelyben a hivatkozott tudományos tények ráadásul még vitathatók is. Hiszen ahogyan fentebb is utaltam rá, sok hiteles és elismert tudós vitatja a szén-dioxid klímaváltozásra gyakorolt hatását. A pártatlan és elfogulatlan tájékoztatást szolgálta volna, ha az a bizonyos petíció is olvasható lenne az MTA honlapján. Azonban nem olvasható, még csak utalás sem történik rá.

A tudomány részéről az emberiség fennmaradása érdekében nem politikailag korrekt beszédekre, hanem egymás nézeteire nyitott szakmai párbeszédekre van szükség. A valóság ugyanis nem akar a globalista tudományos dogmák véleményhatalmi terrorjának ketrecében illedelmesen megmaradni. Az e véleménydiktatúra elleni lázadások egyre szélesebb körben tapasztalhatók. Nem a tudomány szabadsága ellen, hanem éppen a tudomány szabadságának visszaszerzéséért folyik a globális küzdelem, amelyben Donald Trump megválasztása sorsfordító tényező.

Petrin László

A szerző jogász

