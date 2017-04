A kormány egyetért a versenyképességi tanáccsal

A Nemzeti Versenyképességi Tanács (NVT) alakuló ülésén megjelölt hat területet a gazdasági kabinet és a kormány is megtárgyalta, és jóváhagyta, hogy ezekkel kapcsolatban törvénymódosítási javaslatokkal élhessenek, ennek az előkészítése zajlik most – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter csütörtökön, sajtótájékoztatón, a tanács ülése után.

2017. április 6. 13:58

A miniszter bízik abban, hogy még áprilisban be tudják nyújtani a módosítási javaslatokat. Arról is beszámolt, hogy a második ülésén a munkaerőpiac versenyképességét vizsgálták.

A testület tagjai az alakuló ülésen hat területen láttak lehetőséget arra, hogy már rövid távon a versenyképességet érdemben javító döntések szülessenek.

Ezek a cégalapítás, az építési engedélyek, a villamoshálózati kapcsolódás, a kistulajdonosok védelme, az adófizetés és a fizetésképtelenség rendezésének kérdése. Varga Mihály szerint a tárcákon múlik, hogy milyen gyorsan lesz a javaslatokból jogszabály.

A csütörtöki ülésen azt vizsgálták a tanács tagjai, hol vannak még tartalékok a munkaerőpiacon. A munkaerő-mobilitást, a képzési támogatások rendszerét, az adófizetést és a járulékokat érintő kérdések kerültek szóba.

A miniszter szerint nem lehet megelégedni a jelenlegi 67 százalékos foglalkoztatottsági szinttel, a 4,4 millió munkavállalóval. Itt még van tartalék, hasonló népességű országokban félmillióval többen dolgoznak– mondta.

Kifejtette, lehetőséget látnak arra, hogy az idősek, a fiatalok és a nők alkalmazásánál olyan új elemeket vezessenek be, amelyek növelik a foglalkoztatást. A részmunkaidőtől a nyugdíjasokra vonatkozó munkaügyi szabályokig terjedően lesznek kezdeményezések. A munkanélküliek, közfoglalkoztatottak körében is látnak még lehetőséget a foglalkoztatás bővítésére. Hamarosan itt is lesznek jogalkotási kezdeményezések – tette hozzá.

Hernádi Zsolt, a tanács tagja, a Mol elnök-vezérigazgatója a tájékoztatón azt mondta, amiket most „leszakítanak, alacsonyan lógó gyümölcsök”, nem érintenek komplex társadalmi, gazdasági rendszereket. A tanács azokkal a kérdésekkel is foglalkozni akar majd, amelyekkel sokkal hosszabb távú hatásokat lehet elérni. A munkaerő képzésével, képzettségével, oktatásával kapcsolatos kérdések, az intézményrendszer működése és hatékonysága, a nyugdíj és az egészségügy terveik szerint mind a tanács elé kerülnek – mondta.

Az üzletember kifejtette: a kormány maradéktalanul elfogadta az alakuló ülésen megfogalmazottakat, és utasította az illetékes minisztereket, hogy a jogalkotási programba ezeket építsék be, és a lehető leghamarabb jogszabály-változások legyenek belőlük.

Beszélt arról is, hogy a versenyképesség regionálisan és Európában is probléma; „nem elég önmagunkhoz, a régióhoz és Európához képest felzárkózni, tudomásul kell venni, hogy van egy globális verseny is” – hangsúlyozta.

Varga Mihály kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a Fidesz-frakció kérte a reklámadóról szóló javaslat levételét a napirendről.

Az adó mértéke 5,3 százalék helyett az idei év egészére 5,25 százalékra csökkent volna az év hét hónapjára 9 százalékos mértékkel. A témát két héten belül megvitatják az érintett szakbizottságban, azután kerül sor a parlamenti tárgyalására.

Ha a képviselők többsége más kulcsot javasol, azt fogadják majd el – mondta.

MTI