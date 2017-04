Lázár: továbbra is politikai hisztériakeltés zajlik

Az új felsőoktatási törvény nem korlátozza a tanszabadságot, az egyetemi autonómiát, a kutatás szabadságát - mondta Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján a Kormányinfón.

Mindenki legyen nyugodt és őrizze meg a hidegvérét. Mi minden véleményt megértünk, de továbbra is politikai hisztériakeltés zajlik – mondta a miniszter a felsőoktatási törvény szigorításával összefüggésben. Hozzátette: Magyarországon a törvény előtt mindenki egyenlő és a törvények betartására kérünk mindenkit – nyilatkozta.

Az új felsőoktatási törvény nem korlátozza a tanszabadságot, az egyetemi autonómiát, a kutatás szabadságát – mondta. Ezért készek vagyunk válaszolni Brüsszelnek, Berlinnek és Washingtonnak is – szögezte le Lázár János.

Lázár János arról is beszélt, hogya Central European University alapítója, Soros György és hálózata komoly nyomás alá helyezte Brüsszelt és Washingtont is és lobbitevékenység zajlik Magyarországgal szemben, de ezektől a szerveződésektől is megvédjük az országot – hangsúlyozta.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a magyar kormánynak Soros Györggyel van baja, de ennek nincs köze a CEU-hoz, az ott tanulókhoz és tanítókhoz.

“A kormány megállítani akarja bevándorlást, Soros György pedig megszervezni”

Lázár János azt mondta: a magyar származású amerikai üzletembernek a bevándorlással kapcsolatban kifejtett véleménye miatt van vita, de a két ügyet külön kell kezelni. Amit Soros György az illegális bevándorlással kapcsolatban tett az elmúlt években, az Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit sérti. Nem tűrhetjük, hogy valaki bevándorlókat szervezzen a határhoz és kényszerhelyzetbe hozzon bennünket – fogalmazott.

A miniszter kiemelte: a kormány megállítani akarja bevándorlást, Soros György pedig megszervezni. Nem tartható az sem, hogy a “Soros-féle szervezetek” a magyar állammal perbe szállnak és a határ megnyitására akarják kényszeríteni – jelentette ki.

Eddig nem látott viták lehetnek Brüsszellel

Lázár János jelezte: május 10-én tartják a kvótapert az Európai Unió Bíróságán, ahová Magyarország fordult – Szlovákiával együtt -, hogy megakadályozza a kvótadöntés kötelező jellegét.

A következő hetekben arra kell készülni, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság Magyarországot nyomás alá fogja helyezni és ennek már jelei is vannak. „Mindenképpen el akarják érni, hogy Magyarország vegyen részt az illegális bevándorlók szétosztásában” – mondta Lázár János.

A vita kétes kimenetelű

A miniszter szerint májusban eddig nem látott viták lesznek Brüsszellel, mert mindenképpen ránk akarják kényszeríteni a menekültek befogadását. „Ez súlyos és komoly kockázat” – emelte ki.

Lázár János szerint Brüsszelben ebbe a kérdésbe “mindent bele fognak kavarni”, a nemzeti konzultációt és az CEU ügyét is. Azt is mondta, hogy a vita kétes kimenetelű.

Célkitűzések

A 2018-as költségvetési tervezetről is beszélt Lázár János. A kormány célja 2018-ban az államadósság további csökkentése, 2,4 százalékos hiány és 4 százalék fölötti növekedés.

A kormány célkitűzései között szerepel a teljes foglalkoztatás elérése, a családok támogatása, valamint harmadik pillérként minden magyar biztonságát szeretnék garantálni.

E-számlák

A miniszter arról is beszélt, hogy már idén megkezdi az e-számlák bevezetését a kormány, amit egy év türelmi idővel kívánnak bevezetni. Ehhez kezdetben önkéntes lesz a csatlakozás – tette hozzá a miniszter.

BKV-sztrájkról

Lázár János a BKV-sztrájkkal kapcsolatban elmondta: nem fogjuk a fővárost magára hagyni és szeretnénk a BKV-dolgozóknak segíteni. „Mi a párbeszédben vagyunk érdekeltek” – emelte ki.

Az az érdekünk, hogy ne legyen elhúzódó a sztrájk, mert ez senkinek nem jó. A hozzáállásunk nyitott, de a pénzügyi lehetőségeket látni szeretnénk.

A tömegközlekedés kiemelt jelentőségű ügy, ezért kiemelt figyelmet is fordítunk rá – mondta.

Pető Intézetről

A Pető Intézettel kapcsolatban Lázár János közölte: eszünk ágában sincs tönkretenni a Pethő Intézetet, sőt inkább fejleszteni szeretnénk.

Mégsem kell engedélyeztetni a háztartási célú kutakat

A kormány döntése alapján hatályon kívül helyezik azokat a rendeleteket, amelyek szerint fennmaradási engedélyt kellene kérni a háztartási célú kutakra.

Lázár János hangsúlyozta: a kormány döntése szerint a 2016. január 1-jén hatályos állapotot kell visszaállítani, így a tavaly született rendeleteket hatályon kívül kell helyezni. Senkit nem kényszerítenek arra, hogy a több évtizede használt kutat újra engedélyeztesse több százezer forintért – közölte.

