Azonnal, de azonnal?!

MSZP: Mit gondolt elnök úr? KDNP: Mikor indulhat el az e-egészségügyi szolgáltatási rendszer Magyarországon? Jobbik: A Fidesz az arrogancia szinonimája! LMP: Miért csinálják ezt? Fidesz: Állítsuk meg a migránsbizniszt!

2017. április 7. 11:07

Párbajhoz hasonlatos az azonnali kérdések órája: csupa szín, csupa legenda! A felszólalóknak Cicero az ügyvédek világából ajánlott mintát: „A támadás és védelem első lépése, hogy tagadja a tényeket; ha ez nem lehetséges, akkor vond kétségbe a minősítést; ha ez sem működik, vitasd a cselekmény indítékát, hivatkozz rendkívüli körülmények fennforgására; ha ez sem válik be, jelentsd ki: sanda politika munkálkodik, koncepciós per az egész.”

Megtörtént! A nemzet megmentőjeként dicsérték, magasztalták önmagukat és ócsárolták a ”másként gondolkodókat”. Híven a hagyományokhoz hangos bekiabálások, zajok kísérték. A siker egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta a szószólóját! Legutóbbi szónoklataikból szolidan stilizálva - hangzavarokat, bekiabálásokat udvariasan jelezve – tallótunk.

Mit gondolt elnök úr?

Dr. SZAKÁCS LÁSZLÓ, (MSZP):- Elnök Úr! Készültem, megnéztem a legutóbbi jegyzőkönyvet. Arról van szó, hogy ön azt mondta: „Magyarországon a jegybank megbuktatásán keresztül akarták megbuktatni a magyar kormányt is, és erre katonai és titkosszolgálati forgatókönyv is készült, méghozzá egy NATO-szövetséges államnak a magyarországi nagykövetségén.” Amikor megkérdeztük, hogy mire gondolt, először ön egy Magyar Narancs-cikket idézett. Utána azt mondta, hogy az én képviselőtársam tudta azt egyedül, hogy ez az Amerikai Egyesült Államok, majd eggyel később már azt tudta ön, hogy Kósa Lajos is tudta, és tőle idézett, és ön bízik az ő szavaiban. Olvassa vissza nyugodtan a jegyzőkönyvet, benne van! Lázár János is válaszolt nekünk ezekre a kérdésekre, majd legvégül azt mondta nekem, hogy végül is ezt mindenki tudta, csak én nem.

- Ennyiféle választ tudott adni nagyjából-egészében fél óra leforgása alatt egy olyan ügyben, amely, úgy gondolom, Magyarországon fontos kérdés. Ugyanis ha a jegybankelnök beszél, és ezért nagy az ön felelőssége, akkor azt azért kell hogy nagyon fegyelmezetten tegye, mert arra mozdul a gazdaság, mozdul az árfolyam. Úgy gondolom, hogy sokkal megfontoltabban kell beszélni!

- Melyik az igaz, elnök úr?

- Mire gondolt a négy közül? (Taps az MSZP padsoraiban.)

***

Dr. MATOLCSY GYÖRGY, (Magyar Nemzeti Bank elnöke): - Képviselő Úr! Ön megismételt egy kérdést, amelyre nagyon sokan egybehangzóan válaszoltak, és a válasz igen volt. Igen, Magyarországon egy külföldi szövetségesünk a budapesti nagykövetségen és annak akkori ügyvivőjén keresztül politikai befolyásolási tevékenységet végzett. Ezt nagyon sokan, nagyon sokan így látták, és nagyon sokan hangot is adtak ennek. Ön ezt a kérdést megismételte, és erre ez a válasz: igen! A válasz: igen, megtörtént! De, képviselő úr, tudja, most már öntől nem kérdéseket várunk, hanem válaszokat. Hiszen én elmondtam azt, amit ön egyébként tévesen idézett, mert nem a Magyar Nemzeti Bank megbuktatásán keresztül próbálták megbuktatni a kormányt, hanem igenis a Magyar Nemzeti Bankon keresztül. Ez még súlyosabb. Tehát ön ugyan rosszul idézte az én szavaimat, de nem ez az igazi gond. (Dr. Harangozó Tamás: Fussál neki még egyszer!)

- Az igazi gond az, képviselő úr, hogy ön továbbra is ugyanazt a kérdést teszi fel, amire már válaszoltunk sokan egybehangzóan. , de ön nem válaszol a mi kérdéseinkre. (Derültség az MSZP soraiban. ‑ Dr. Varga László: De ő kérdez. El van tévedve, elnök úr!)

- Képviselő Úr! Amikor én elmondtam ezt a bizonyos beszédemet, akkor ön és eszme- és pályatársa párttársa azonnal úgy gondolták, hogy az Amerikai Egyesült Államokról van szó. Miből gondolta, képviselő úr? A szövegben nem szerepelt sem ország, sem bármilyen olyan fogódzó, fogantyú, kulcs, ami erre a következtetésre vezetett volna! Tudott-e ön korábban akkor erről a befolyásolási kísérletről? Tudott-e a többi akcióról, Róna Péter akciójáról? Tudott-e a bankpánik négyórás kísérletéről a következő évben? Nos, ilyen kérdésekre szeretnénk öntől válaszokat kapni! (Derültség az MSZP soraiban. ‑ Szilágyi György: Nem te kérdezel!)

***

Dr. SZAKÁCS LÁSZLÓ: - Mi tesszük fel a kérdéseket, elnök úr, és önnek kell válaszolni azért, mert ez a szabály! Ha már itt tartunk, akkor legyen kedves azt is elmondani, hogy melyik négy városban tartott négy órán keresztül a bankpánik, mikor volt ez, mert a legutóbb, amikor itt a pulpituson beszélt, akkor még azt mondta, hogy abban az évben volt, nem a következőben, most meg azt mondta, hogy a következő évben volt. Szóval, itt a helyzet az, hogy összevissza beszél! (Halász János: Egyelőre te beszélsz összevissza!),

- Elnök Úr! Nagyon nehéz abból a hazugságspirálból most már kikeveredni, amibe belekeveredett! Úgy gondolom, jobb lenne, ha fegyelmezetten beszélne, vagy ha ez nem sikerül, hogy fegyelmezetten és aggálytalanul el tudjon valamit mondani, akkor egy olyan embernek, aki a magyar monetáris politikáért felelős, a gazdaságpolitikára pedig komoly ráhatása van, le kell mondania! (Taps az MSZP padsoraiban. ‑ Közbekiáltás ugyanott: Úgy van!)

***

Dr. MATOLCSY GYÖRGY: - Képviselő Úr! (Derültség az ellenzéki padsorokban. ‑ Dr. Varga László: Mi van ilyenkor?) Tudott-e ön arról hogy Róna Péter, mert ön nem áll törvény felett, tehát önnek fel lehet tenni kérdéseket, vádjával indult a Magyar Nemzeti Bank ellen 2014. augusztus közepén egy támadás, hogy miért vett hegedűt a Magyar Nemzeti Bank? Tudja-e, hogy ott két hónapig minden ellenzéki sajtóorgánum és minden ellenzéki párt, legalábbis a baloldali pártok, ezt ismételgették? Tud-e arról, hogy vett a Magyar Nemzeti Bank hegedűt? Ott volt-e Róna Péterrel a megbeszélésen, amikor ezt kitalálták? Ott volt-e azon a megbeszélésen, képviselő úr, amikor az internetadóval kapcsolatos tüntetéssel foglalkoztak? (Szabó Sándor: Milyen gyógyszert szed, elnök úr? Nekem is ilyen kell!) Tudott-e a brókerbotrányokról előzetesen, képviselő úr? (Taps a kormánypártok soraiban. ‑ Dr. Harangozó Tamás: Vissza! Vissza!)

Mikor indulhat el az e-egészségügyi szolgáltatási rendszer Magyarországon?

Dr. VEJKEY IMRE, (KDNP): - Államtitkár Úr! Nem is olyan régen, 2015 decemberében szavazott a Tisztelt Ház arról a törvényjavaslatról, amely több más egészségügyi és egészségbiztosítási téma mellett megteremtette a lehetőségét a nemzeti egészségügyi informatikai, azaz az e-health-rendszer legfontosabb részének, az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térnek, azaz az EESZT-nek.

- Az új rendszerben nem lesz szükség papírokra, tehát a betegeknek nem kell majd magukkal vinniük dossziéban a korábbi leleteiket, és az orvosi dokumentáció sem veszhet el, mert azok a kormányzati felhőben mindig elérhetők és megtalálhatók lesznek. A felhőalapú elektronikus rendszerben az egészségügyi intézmények, az orvosok, a gyógyszerészek számítógépen keresztül megismerhetik a betegek korábbi adatait, vizsgálataikat, leleteiket és egészségügyi dokumentumaikat. A felhőalapú elektronikus rendszer továbbá összeköti az ellátórendszer mindhárom szintjét, valamint a háttérintézményeket, így az egészségügy összes szereplőjének adatait fogja tartalmazni. Fontos, hogy a beteg megtilthassa az egészségével és ellátásával kapcsolatos központi tárolást, és a digitális önrendelkezés során meghatározhassa, hogy ki mikor milyen esetben látja az orvosi dokumentációkat. A betegeknek az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér könnyebbséget, nagyobb biztonságot és gyorsabb felgyógyulási lehetőséget kínál.

- Államtitkár Úr! Tudomásunk szerint a közfinanszírozott egészségügyi intézmények jelentős része rendelkezik már a szükséges informatikai kapacitással. Éppen ezért kérdezem:

- Mikor indulhat el az e-egészségügyi szolgáltatási rendszer Magyarországon? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

Dr. RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Ma már szinte minden ügyünket tudjuk mobiltelefonon vagy számítógépen keresztül intézni. (Dúró Dóra közbeszól.) Egyre inkább elterjedt ez, és a banki ügyeiket is szerintem sokan már évek óta számítógépen keresztül intézik. Éppen ezért döntött úgy a kormányzat, hogy az egészségügy területén is ugyanezt a technikai fokot, felhasználói fokot el kell érjük. Ezért hoztuk létre az e-health-rendszert, amelyben, ahogy a képviselő úr is mondta, egy kormányzati tárolókapacitással egy felhőben mindenfajta egészségügyi adat, lelet, diagnózis, korábbi vizsgálati eredmény vagy beavatkozás láthatóvá válik. Ennek elindult idén márciusban az éves próbaüzeme 11 kórházban, 22 háziorvosnál és 36 patikában.

- Az előző években már ennek az infrastruktúráját is igyekeztünk megteremteni, hiszen a korábbi évek támogatásai nyomán már jelen pillanatban is a kórházak 69 százaléka, a háziorvosok 72 százaléka és a gyógyszertárak 85 százaléka képes lenne a csatlakozásra, ha a technikai feltételeket nézem. Ennek az alapja egyébként az volt, hogy az ÁEK egy 7,2 milliárd forintos informatikai fejlesztést hajtott végre 191 közfinanszírozott egészségügyi intézményben. Ez 10 ezer informatikai eszköz rendelkezésre bocsátását jelentette, és a következő években is ennek a rendszernek a fenntartásához 1,2 milliárd forinttal járul hozzá a kormányzat. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

Dr. VEJKEY IMRE: - Államtitkár Úr! Megtisztelő válaszát köszönöm. Mint általában az elektronikus rendszerek esetén, főleg, ha felhőalapú elektronikus rendszerről beszélünk, felmerülhet még egy kérdés, a biztonság kérdése. Én bízom abban, hogy a rendszer magas biztonsági szintnek felel meg, azonban nemcsak az adatok általános biztonsága fontos, hanem a betegek adatkezeléséről való joga is, azaz egy kezelőorvos csak a szakterülete szerint rá tartozó adatokhoz férhessen hozzá. Bízom abban, hogy a rendszer ezeknek a kívánalmaknak is tökéletesen eleget fog tenni. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

Dr. RÉTVÁRI BENCE: - Képviselő Úr! Ez mindenkiben felmerül, éppen ezért az adatvédelmi szabályok legmesszebbmenő betartásával építettük föl ezt a rendszert. Több párhuzamos védelmi megoldás szolgálja, hogy semmifajta illegális adatbetörési kísérlet ne valósulhasson meg. Kizárólag a kezelőorvos és nyilván maga a beteg tudja látni ezeket az adatokat. A gyógyszertárban a patikus is csak annyi adatot lát, amennyi a gyógyszer kiváltásához szükséges.

- Semmifajta jogosulatlan felhasználó nem érheti el ezt a rendszert! Azt hiszem, hogy valóban XXI. századi informatikai feltételeket fogunk tudni biztosítani idén ősztől, amikor ez minden közfinanszírozott intézményben indul, jövő ősztől pedig minden egészségügyi intézményben is, közfinanszírozottban, nem közfinanszírozottban egyaránt ez a rendszer fog életbe lépni. (Taps a kormánypártok soraiban.)

A Fidesz az arrogancia szinonimája!

MAGYAR ZOLTÁN, (Jobbik): - Államtitkár Úr! „Ezt ne csináld a jövőben, legalábbis, ha nem akarsz ebből problémát!” ‑ így szólt Czerván György államtitkár úr fenyegetőzése, amit ifjabb Bozsik József irányába tett. Ez egy eléggé zsarolásszagú telefonbeszélgetés, ami napvilágot is látott, és újabb ékes példája annak, hogy a Fidesz hogyan is kezeli ezeket a helyzeteket. Pedig ifjabb Bozsik Józsefnek semmi más bűne nem volt, mint hogy szakmai alapon kritizálta azokat a nagy lovasberuházásokat, és itt kiemelten mondhatom Szilvásvárad példáját, amelyek bizony szakmai szempontból kifogásolhatóak.

- Képviselő Úr! A fogathajtók szövetségi kapitánya, legalábbis akkor még az volt, mindenképpen felvetett olyan ügyeket is, amelyek minden bizonnyal kényesek lehetnek a beruházóra nézve, illetve magára a beruházásra, de semmiképpen nem politikai irányúak voltak, szakmai síkon maradtak, őt mégis megbüntették, és ma már nem lehet a fogathajtók szövetségi kapitánya. Miközben ez a fedett lovarda „teljesen véletlenül” ismét Mészáros Lőrinc cége által építtetett.

- Talán ismeri, államtitkár úr, azt a problémát is, hogy egy fűtetlen nézőtérről beszélünk, ami azért Európa középén 2016-ban mégiscsak aggályos, amikor állítólag a lovassportot akarják ezzel népszerűsíteni. Remélem, nem az játszott közre, hogy az izsáki vadászházban használják ugyanezt a fűtést magáncélokra, és nem véletlen az sem, hogy ez esetben az izsáki polgármester a lovas szövetség alelnöke még mindig. Tehát adódik a kérdés:

- Miért Mészáros Lőrincnek kellett ezt építeni?

- Miért lett ez is „véletlenül” 1,6 milliárd forinttal több, mint ahogy eredetileg megálmodták a beruházást?

- És ez a komplexum a lovasszakma szerint miért alkalmatlan a feladata ellátására?

- Egyáltalán, a nagy lovas fejlesztési ígéretekből miért csak az valósult meg, hogy szétlopják a beruházásokat? (Taps a Jobbik soraiban.)

***

Dr. NAGY ISTVÁN, (Földművelésügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselőtársam! Hadd utasítsam vissza azokat a vádakat, amelyeket megfogalmazott! Miről is van szó? Arról van szó, hogy a magyar kormány soha nem látott mértékben támogatja a lovassportot, olyan beruházásokat, olyan fejlesztéseket valósít meg, amelyekre nem volt példa hosszú-hosszú évtizedek óta. A lovastársadalom teljes egyetértésével Szilvásváradra kerül egy beruházás, hiszen mégiscsak a lipicai a nemzeti büszkeségeink egyike. Készül egy terv, amelyet elfogadnak, amelyet jóváhagynak, jelentkezik rá egy beruházó, és megvalósítja ezt a tervet. Azt hiszem, ez a dolog így teljességgel rendben van, hiszen ha ez a nemzetközi szabvány, ez az előírás, akkor ezt így csinálják. Mindazt az apró hibát, amit még a szavatossági idő lejárta előtt meg kell valósítani, ki kell javítani, természetesen megvalósítják.

- Képviselő Úr! A lovasok mind a szakmájuk iránt a legelhivatottabbak, nagyon kvalifikált, szenvedélyes szakemberei ennek az ágazatnak. Akkor, amikor két ember egymással erről beszélget, a szakma iránti aggódásukat fejezik ki, és nem történt semmi más, hiszen a kormánynak nincs beleszólása abba, hogy ki éppen a lovas szövetség elnöke vagy ki sem, az nem rajtunk múlik, hanem azon a közgyűlésen, ahol megszavazzák vagy nem szavazzák meg ezt az urat. Én egy másik kérdést tennék fel, kedves képviselőtársam, amin érdemes lenne gondolkodnunk, mégpedig azon, hogy vajon ki vette fel a hangfelvételt, kinek volt érdekében nyilvánosságra hozni, miért történik mindez? (Dúró Dóra: Az igazság kiderüljön, mindannyiunk érdeke, hogy mire megy a közpénz!) Ez szerintem egészen komoly aggályokat vagy komoly kérdéseket vet fel! Amikor azt mondja ön, hogy nem politikai történetről van szó, akkor mégis kinek az érdeke és miért történik mindez? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

MAGYAR ZOLTÁN: - Képviselő Úr! Fordítva ülünk azon a lovon! Itt nem az a kérdés, hogy ki vette fel a beszélgetést és miért látott napvilágot, hanem hogy miért lehetséges az, hogy a magyar kormány államtitkára zsarol egy szövetségi elnököt. (Dúró Dóra: Úgy van!) Hogyan lehetséges az, hogy ezek után még az államtitkár úr a helyén maradhatott? (Lázár János: A legjobb államtitkár! ‑ Közbekiáltás a Jobbik soraiból: Ki a legrosszabb?)

- Képviselő Úr! Szakmai vitáról beszél, szakmai elfogultságról. Ebben a telefonbeszélgetésben azt is beismeri, hogy nem érti a lovasszakmát, nem is érdekli a lovasszakma, ő pusztán abban érdekelt, hogy kussoljon ifjabb Bozsik József, mert önöknek az az érdeke, hogy csak olyan emberek kerülhessenek ilyen pozícióba, akik teljes mértékben osztják az önök álláspontját, még akkor is, ha Mészáros Lőrinc egy szakmailag alkalmatlan beruházást vitt véghez 1,6 milliárd forinttal drágábbért. Ez itt a probléma! És remélem, hogy ennek következményei lesznek, hiszen az kizárt dolog, az nem lehet normális Európa közepén, hogy egy egyébként köztiszteletben álló, a szakma által elfogadott embert csak azért csinálnak ki, mert szakmailag mert kritizálni egy beruházást. (Taps a Jobbik soraiban.)

***

Dr. NAGY ISTVÁN: - Szeretném mondani önnek, hogy a Földművelésügyi Minisztérium legkiválóbb államtitkáráról beszélünk! Szakmai higgadtságról és hozzáértésről tesz tanúsítványt államtitkár úr nap mint nap a munkája során. Ha államtitkár úr zsarolt volna, akkor ez a telefonbeszélgetés nem ilyen lett volna! (Felzúdulás a Jobbik soraiban. ‑ Az elnök csenget.) Ahogy ő ezt elmondta, ahogy ezt kifejezte, az teljes mértékben a szakmai aggódásáról tanúskodik, pontosan azért, hogy minél jobban lehessen használni a magyar lovastársadalomnak. (Dr. Szél Bernadett: Válaszoljon a kérdésre, a kioktatást köszönjük!)

- Egyébként felhívom képviselőtársam figyelmét arra, hogy soha még kormány ennyit nem költött beruházásokra! (Zaj a Jobbik soraiban.) Megkezdett beruházásról van szó, lépésről lépésre tesszük ezeket a beruházásokat. Azt hiszem, az egész lovastársadalom köszönettel tartozik a magyar kormánynak azért, hogy a fejlesztéseket és a beruházásokat ily fokon, ilyen mértékben és ilyen minőségben meg tudjuk tenni! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Miért csinálják ezt?

IKOTITY ISTVÁN, (LMP): - Miniszter Úr! A Fidesz felpörgette a kultúrkampfot, nekimentek a CEU-nak a korábbi propagandaszólamokkal, és a külsőellenség-keresést kormányzati cselekvéssel is igazolni akarják. De vajon felmérték-e ennek a következményeit? Felmérték-e azt, hogy mivel jár Magyarország egyik legsikeresebb, nemzetközi szinten elismert egyetemének az ellehetetlenítése? Számolnak-e azzal a szégyennel, a nemzetközi megítélésünk romlásával számolnak-e? Számolnak-e a versenyképességünk csökkenésével? (Dr. Rétvári Bence: A CEU-nak köszönhető Magyarország versenyképessége?) Számolnak-e azzal, ami jó példa, máris a napokban előjött, hogy román politikusok kedvet kapnak ugyanilyen indokok alapján bezáratni romániai magyar egyetemeket? Számolnak-e azzal, hogy magyar kutatóknak korlátozza a lehetőségét, ha esetleg ez az egyetem majd odébbáll, és máshol keres otthont magának? Bizony a CEU könyvtára egy olyan könyvtár, ami nagyon keresett, és ami ott megtalálható, az máshol Magyarországon nem.

- Miniszter Úr! A CEU melletti kiállás nem ideológiák melletti kiállásról szól! Az LMP ugyanezt megtenné, ha a Pázmány vagy a Károli Egyetemet érné ilyen támadás. Gyakorlatilag nincs olyan szereplője jelenleg a magyar nyilvánosságnak, szakmai, tudományos közéletnek, felsőoktatási szférának, aki ne ítélné el a kormány ezen lépését!

- Miniszter Úr! A Fidesz-KDNP, úgy érezzük, most mindenkivel szembemegy! Sikerült újra megosztani az országot, ahelyett, hogy ha van is probléma egy külföldi egyetemmel, akkor azt konstruktív párbeszéd keretein belül igyekeznének, próbálnák rendezni. Nem a középutat, nem a közös nevezőt keresik, hanem erőből nyomnak át mindent!

- Miniszter Úr, miért csinálják ezt?

- Tényleg fontosabb a kormánypropaganda alátámasztása, mint a felsőoktatás egyik legsikeresebb intézményének a működése? (Taps az ellenzéki padsorokban.)

***

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Képviselőtársam! Úgy gondolom, hogy az LMP is része azoknak a politikai megszólalóknak, akik politikai hisztériakeltésre használják föl az ügyet ahelyett, hogy az egyszerű tényekről beszélnénk. Ön is pontosan tudja, hogy 2017-ben a Magyarországon tevékenységet folytató külföldi egyetemek működési engedélye lejár. Teljesen normális dolog az, hogy az elmúlt két esztendőben a kormány ezeknek az egyetemeknek a működését részletesen megvizsgálta. Jelzem: a vizsgálat során jó néhány egyetem a kormányzat, pontosabban az Oktatási Hivatal kérdéseit még csak meg sem válaszolta. Az is teljesen világossá vált, hogy vannak közöttük olyan felsőoktatási intézménynek nevezett szervezetek, akik nem végeznek valós felsőoktatási tevékenységet. Ezért javasolta azt az oktatási államtitkárság, hogy a felsőoktatási törvény módosításával ebben a világban próbáljunk egy átlátható, számonkérhető és egy teljesen világos rendszert létrehozni!

- Képviselő Úr! Egyszerű föltételt javasolt az oktatási kormányzat, amelyről a parlament vitázni fog. Az egyik, hogy a külföldi egyetem mögött a magyar állam és a származási hely szerint illetékes ország megállapodása legyen. Ne mondja nekem, képviselő úr, hogy ön, aki ennek az Országgyűlésnek felelős tagja, kifogásolja azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormánya megállapodjon Magyarországgal az egyébként három amerikai egyetem magyarországi működését illetően.

- Képviselő Úr! A másik dolog, hogy az Amerikai Egyesült Államok által elismert tevékenységet folytasson a külföldi egyetem. Azt gondolom, ez is az átláthatóság elvárható kritériuma, és az, hogy Amerikában folytasson tényleges felsőoktatási tevékenységet vagy annak jellegét biztosítsa, szerintem ez sem olyan feltétel, amit ne tudna teljesíteni bárki is. Jelzem, a 28 külföldi egyetemből egy magát elkötelezett liberálisnak valló amerikai felsőoktatási intézmény ment át a vizsgálaton. Ha mi ideológiai harcot folytatnánk, akkor hogy lehet az, hogy ez az amerikai liberális egyetem átment volna ezen a vizsgálaton? (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

IKOTITY ISTVÁN: - Miniszter Úr! Azt, hogy itt egy személyre szabott jogalkotás folyik, azt gondolom, magukon kívül mindenki látja. Tehát hozhatnám itt a példákat az elmúlt hetekből, akár a vörös csillag kapcsán, ahol nagyon hasonló helyzet állt elő. Azt gondolom, és ezzel nem vagyok egyedül, hogy itt is valami hasonlóról van szó. Elég csak megemlíteni, amit ön fölhozott, az államközi szerződések szükségességét. Nyilván látjuk, hogy az Andrássy Egyetem kapcsán, ahol ez megvan, talán pont ezért került bele ez.

- Miniszter Úr! Azt ön bizonyára tudja nálam sokkal jobban, hogy az Egyesült Államokban szövetségi államok szintjén nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel. És ha teszem azt, tényleg az lenne a szándékuk, hogy ezt teljesen tisztává tegyék, akkor miért nem találják meg azt a módját? Hiszen rendelkeznek mindenféle diplomáciai rendszerekkel, hogy ezt úgy tegyék meg, hogy ne az egész világ ugorjon erre hirtelen, rengeteg Nobel-díjas tudóssal és annyi minden mással. Erre válaszoljon, legyen szíves! (Fodor Gábor tapsol.)

***

LÁZÁR JÁNOS: - Bár nyilvánvalóan a liberális sajtó által provinciálisnak titulált világnézetem és értékrendem van, azt gondolom, nem az egész világ az, aki ebben az ügyben megszólalt. Illetve nagyon remélem, hogy nem ez az egész világ, úgyhogy ne essen túlzásokba képviselő úr! Másrészről pedig felhívnám a figyelmét arra, hogy az EU 27 tagországára nem vonatkozik a szabályozás, így a román példa teljesen sántít. Romániával mint európai uniós taggal teljesen más viszony rendezi a felsőoktatás kérdéseit. Azt már csak megjegyzem, hogy a Romániában működő magyar képzést is folytató egyetemek Romániában állami elismerésben, sőt állami alapításban működő egyetemek.

- Képviselő Úr! Ami az egyéni törvényhozást illeti: 28 vizsgált egyetemből 27 nem felelt meg az átláthatóság, az elszámoltathatóság alapvető kritériumának. Ön azt feltételezi, hogy ha a CEU a világ egyik legjobb egyeteme, akkor ezeket az alapvető feltételeket nem tudja teljesíteni? Ne becsülje ennyire alá Soros Györgyöt és az egyetemén tanítókat! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Állítsuk meg a migránsbizniszt!

ÁGH PÉTER, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Az elmúlt hetek eseményeire figyelemmel kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az emberek véleményt nyilvánítsanak azokban a kérdésekben, amelyek súlyosan sértik, illetve érintik nemzeti szuverenitásunkat. Ezért üdvözöljük a most induló nemzeti konzultációt. Fel kell készülnünk arra, hogy nagy küzdelem vár ránk! Ezeket csak akkor tudjuk sikerrel megvívni, ha magunk mögött tudjuk az emberek támogatását.

- Az egyik ilyen küzdelemre a migrációs politikánkkal kapcsolatban számíthatunk. A Soros-támogatásokból működő migránspárti szervezetek minden eszközzel próbálnak lejáratni minket és arra kényszeríteni, hogy adjuk fel határvédelmi intézkedéseinket. Tetten érhető ez például a jogi határzár szigorításával kapcsolatos kérdésekben, illetve kritikákban.

- Mindemellett pedig sajnálatos módon úgy tűnik, hogy egy jól szervezett migránsbiznisz is zajlik! Az Európai Bíróság bangladesiek kapcsán hozott ítélete ezt egyértelműen megmutatta. A Helsinki Bizottságnak 2,7 millió forintot kellene fizetni, és még a bangladesiek 6 millióját is elvennék, pedig senki nem tudja, hol vannak most. Jogilag és erkölcsileg is felháborítónak tartjuk ezt az ítéletet, ezért arra kérjük a kormányt, hogy ne fizessen a Helsinki Bizottságnak. Itt szeretném kiemelni: a migránsbizniszben ez csak az első lépés lehet. Ugyanis, ha a Soros-szervezetek minden ügyben támadni fogják Magyarországot, akkor összesenjében 40-50 milliárd forintot is kiperelhetnek a magyar kormányból. Mindez persze Soros zsebébe vándorolna!

- Államtitkár Úr! Elfogadhatatlan, hogy rajtunk nyerészkedjenek! Világos ugyanis, hogy ez történik.

- Ugye, egyetért azzal, hogy ezt a bírságot nem szabad kifizetni, és arra kérjük a kormányt, minden tegyen meg ennek érdekében?

- Ugye mindent megtesznek annak érdekében, hogy megvédjük nemzeti szuverenitásunkat és ki tudjunk állni annak érdekében, hogy megvédjük a magyar emberek biztonságát? (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

***

Dr. VÖLNER PÁL, (Igazságügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! 2015-ben valóban korábban nem látott méretű migrációs hullám öntötte el Európát, és megvalósult az a képtelen koalíció, hogy az európai csúcsvezetők, az embercsempészek és az úgynevezett jogvédő szervezetek ezt maximálisan támogatták. Valamennyien emlékszünk arra az ellenszélre, amelyben fel kellett vonultatnunk a határra a honvédséget és a rendőrséget, ki kellett építenünk a műszaki határzárat, és ki kellett építenünk azt a jogi határzárvédelmet, ami azóta is védi Magyarország és Európa határait.

- A képviselő úr által idézett eset is 2015 őszére nyúlik vissza, amikor az úgynevezett tranzitzónában feltartóztatásra került az a két, bangladesinek mondott személy, az Iliasz Iliasz és Ali Ahmed nevű egyének, akik aztán a lefolytatott hatósági eljárás és bírósági döntés alapján nem kapták meg a menekültstátuszt, és Szerbia felé távoztak a tranzitzónából. Becsatlakozott a folyamatba a Helsinki Bizottság, amely meghatalmazást kért az egyénektől, és beperelte Magyarországot a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság előtt, utaltam az úgynevezett jogvédő szervezetek tevékenységére. Ennek a pernek az eredményeként a strasbourgi bíróság meghozta azt a fals döntést, ahol a tényeket teljesen figyelmen kívül hagyva elmarasztalta Magyarországot.

- Szeretném megnyugtatni a frakció tagjait és az ülésteremben ülőket: természetesen felülvizsgálattal fordulunk a Nagykamara felé! Magyarország nem fogadja el ezt a döntést, nem kíván fizetni az úgynevezett jogvédőknek és azoknak a személyeknek, akik nincsenek is meg, és ki tudja, hol landolna a pénzünk!

***

ÁGH PÉTER: - Államtitkár Úr! Az ön által elmondottakból is világosan látszik, hogy a migránspárti szervezeteknek egyértelmű céljuk az, hogy a magyar biztonsági intézkedéseket megtörjék! Ennek érdekében, ha kell, hazugságokat is terjesztenek! Ne felejtsük el, nemrégiben történt, a nemzetközi sajtót is bejárta az, hogy olyan dolgokkal vádolták a határon szolgáló magyar rendőröket, amelyek egyértelműen, aláássák az igazmondás kritériumát! Ezekről a vádakról természetesen kiderült, hogy alaptalan rágalmak, és azt gondolom, ennek kapcsán is meg kell köszönnünk minden, a határon szolgáló rendőrnek, katonának a munkáját, áldozatos szerepvállalását!

- Magyarországnak a támadások ellenére is védenie kell az európai határokat! Ez kötelességünk, és nem engedhetünk semmiféle nyomásgyakorlásnak! Erre kérjük a kormányt a jövőben is!

- Még egyszer szeretném hangsúlyozni: a Soros-féle magánbizniszhez nem asszisztálhat Magyarország! Az ítéletet meg kell fellebbezni, hiszen nemcsak jogilag abszurd, de erkölcsileg is felháborító!

***

Dr. VÖLNER PÁL: - Képviselő Úr! Utalt arra, hogy ténybeli alapokat nélkülöző állításokat hangoztatnak ezek a szervezetek, illetve vádak érik a határon szolgálatot teljesítő rendőreinket, akik a legnagyobb szakszerűséggel és a kormány jogi, anyagi támogatását élvezve végzik feladatukat. Valóban felháborítóak például az ítéletnek azok a momentumai, amikor arra utalnak a bangladesi esetben, hogy Szerbia nem lenne biztonságos ország. Holott tudjuk, hogy az Unióval kötött megállapodás alapján még Törökország is annek minősíthető. Vagy azok a kifogások, hogy írástudatlan személyek wifihozzáférése korlátozott volt. Kérdezem, akik a nevüket sem tudták aláírni, vajon hogy igazodnak el a világháló különböző nyelvein? De folytathatnám a sort. A lényeg az, hogy ezeket természetesen a fellebbezés során mind szóvá fogjuk tenni! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

