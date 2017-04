Az iszlám lesz a legnagyobb vallás

Két évtized múlva már több gyerek születik muszlimnak, mint kereszténynek, 2075-re pedig az iszlám lesz a világ legnagyobb vallása – derül ki a Pew Research Center elemzéséből. Közben Európában milliókkal több keresztény hal meg, mint amennyi születik.

2017. április 6. 23:37

A vallási hovatartozás nélküli emberek is kevesebben lesznek a Föld népességét tekintve a hanyatló születési rátájuknak köszönhetően, illetve a keresztény és muzulmán születések növekedésének köszönhetően.

Az elemzés szerint a harmadik világbeli, tehát a dél-amerikai, afrikai és ázsiai népesség folyamatosan növekszik majd, miközben az európai keresztény lakosság egyre öregedik.

2010 és 2015 között a világon született csecsemők körülbelül 31 százaléka volt mohamedán vallású, ami jóval meghaladja a muszlimok teljes népesség körében kivett 24 százalékát. Ugyanebben az időszakban az újszülöttek 33 százaléka született kereszténynek, miközben a Föld népességének 31 százalékát teszik ki.

Az elemzés szerint ez pár évtizeden belül megváltozik majd, ugyanis a muszlimok átlagéletkora viszonylag fiatalnak mondható, ehhez pedig nagy termékenység is párosul. 2030 és 2035 között várhatóan 225 millió gyerek születik mohamedánnak, mialatt kereszténynek csak 224 millió. 2055 és 2060 között pedig már 232 millió a 226 millióhoz lesz az arány – az iszlám javára.

Mindeközben az európai keresztények halálozási rátája messze túlszárnyalja a születésekét. Németországban például 2010 és 2015 között 1,4 millióval több keresztény halt meg, mint amennyi született. A Pew szerint ez a tendencia a következő évtizedekben is folytatódik, de nem csak a németeknél, hanem számos másik európai országnál is.

Fekete-Afrikában halt meg az elmúlt években a keresztények 37 százaléka, annak ellenére, hogy az ottani hívők viszonylag fiatalok és termékenyek.

A vallás nélküli emberek teszik ki a világ népességének 16 százalékát jelenleg, ennek ellenére mindössze az újszülöttek 10 százalékát hozzák a világra. 2055 és 2060 az összes bébit tekintve 9 százalék születik majd vallás nélküli nőnek, miközben muszlimnak 36, kereszténynek 35 százalék.

A vallási hovatartozás nélküli emberek jellemzően olyan helyen élnek, ahol a társadalom öregedik, ehhez pedig az alacsony termékenység is társul, ilyen helyek például: Kína, Japán, Európa és Észak-Amerika. Összehasonlításképpen, azokban a fejlődő országokban, ahol az egyes vallásoknak sok követője is van, jellemzően gyorsabban is nő a népesség. A Pew elemzése szerint mind a muzulmán, mind a keresztény népesség növekedése a szubszaharai régiónak lesz köszönhető leginkább.

2015-ben a Föld 7,3 milliárdos lakosságának 31 százaléka volt keresztény, 24 muzulmán, 16 vallás nélküli, 15 hindu és 7 százalék pedig buddhista.

hirado.hu - The Guardian