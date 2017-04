Lecsapott Amerika Szíriában

Az Egyesült Államok masszív rakétatámadást intézett manőverező robotrepülőgépekkel péntek hajnalban a szíriai Homsz egyik légibázisa ellen, megtorlásul a keddi feltételezett vegyifegyver-támadásért, amelynek elkövetésével a damaszkuszi rezsimet vádolják - közölték amerikai tisztségviselők.

Utoljára frissítve: 2017. április 7. 09:37

2017. április 7. 08:52

Donald Trump amerikai elnök a floridai rezidenciáján rövid beszédben jelentette be döntését a szíriai célpontok elleni támadásokról. Megismételte, hogy mélyen megrendítette őt a szíriai Idlíb tartományban végrehajtott gáztámadás, és leszögezte, hogy szerinte a korábbi évek erőfeszítései Bassár el-Aszad szíriai elnök álláspontjának, viselkedésének megváltoztatására immár végleg kudarcot vallottak.



Trump elnök diktátornak nevezte Aszadot, és hangsúlyozta álláspontját, miszerint a szíriai elnök rendelte el az idlíbi gáztámadást, melynek során halálos ideggázzal öltek meg ártatlan embereket, köztük gyermekeket, kisbabákat.



Trump hozzátette: "Nem lehet vita tárgya, hogy Szíria tiltott vegyi fegyvereket vetett be, s ezzel megsértette a vegyi fegyverek betiltásáról rendelkező nemzetközi egyezményt, továbbá figyelmen kívül hagyta az ENSZ Biztonsági Tanácsának sürgetését is".



Az amerikai elnök a rövid beszédben felszólította a civilizált nemzeteket, hogy vessenek véget a vérontásnak és a mészárlásnak Szíriában. Egyúttal hangsúlyozta: az Egyesült Államok "létfontosságú nemzetbiztonsági érdeke", hogy megelőzze és elrettentse a halálos vegyi fegyverek elterjedését és használatát.



Az amerikai légicsapásokról először - még Trump elnök beszéde előtt - az NBC televízió adott hírt. Az első információk szerint a Tomahawk manőverező robotrepülőgépek az amerikai haditengerészetnek a Földközi-tenger keleti térségében állomásozó rombolóhajóiról indultak, és a szíriai Homsz közelében lévő légibázisra mértek csapást.



A CNN hírtelevízió szerint az Egyesült Államok több mint 50 Tomahawkot indított, szíriai légibázisok, kifutópályák, üzemanyagállomások ellen. A CNN arról is tudósított, hogy Washington több országot előre értesített a várható légicsapásokról, a Pentagon - az amerikai védelmi minisztérium - pedig bejelentette, hogy az Egyesült Államok informálta az orosz haderőt is. A légicsapások egyébként nem érintettek olyan térséget a homszi légibázison, ahol orosz haderő állomásozik.



Donald Trump beszéde után nyilatkozott Rex Tillerson külügyminiszter és Herbert McMaster nemzetbiztonsági főtanácsadó is.



Tillerson, aki szintén Floridában tartózkodik és részt vesz a Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatandó tárgyalásokon, közölte: az Egyesült Államok csaknem teljes bizonyossággal tudja, hogy az idlíbi vegyifegyver-támadáskor szaringázt vetettek be.



A megtorló légicsapásokat a miniszter "arányosaknak" minősítette. Majd ismét felvetette Oroszország felelősségét, azt állítva, hogy Moszkva nem ellenőrizte a 2013-ban Szíriával a vegyifegyver-készletének megsemmisítéséről kötött megállapodás végrehajtását. Tillerson szerint Moszkva "vagy cinkos, vagy alkalmatlan egy egyezmény végrehajtására".



Hozzátette: Moszkvát ugyan előzetesen tájékoztatták a mostani légicsapásokról, de nem kérték a beleegyezését.



Az amerikai diplomácia irányítója hangsúlyozta: a légicsapások elrendelése is bizonyítja, hogy Trump elnök felkészült a döntő cselekvésre, ha választ kell adni gyűlöletes akciókra.



Herbert McMaster nemzetbiztonsági főtanácsadó arról tájékoztatott, hogy az idlíbi gáztámadásra adandó válaszcsapáshoz három opciót vázoltak fel az elnöknek, aki különösen két változatot tartott megfelelőnek, s a döntést végül csütörtökön hozta meg.





A Pentagon szóvivője bejelentette: az amerikai haderő 59 Tomahawk robotrepülőgépet indított, és az első jelzések szerint repülőgépek, hangárok, üzemanyag-, és logisztikai raktárak, továbbá légvédelmi rendszerek és radarok megsemmisítésével sikerült csökkenteni a damaszkuszi kormány képességét újabb vegyifegyver-támadások indítására.

Tárgyalnának az oroszok

Az oroszok az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli összehívását kezdeményezték a légicsapások után.

Halottak is vannak

Talal Barrazi homszi kormányzó szerint öten haltak meg, valamint heten megsebesültek az amerikai támadásban, és civil áldozatok is vannak egy közeli településen. Az OSDH viszont úgy tudja, négy ember, köztük a légierő egy dandártábornoka halt meg.

Még időben léphettek

A szíriai hadsereg még a homszi légi támaszpont elleni amerikai rakétatámadás előtt biztonságba helyezte az ott állomásozó harci gépeinek többségét – jelentette pénteken az al-Madzsadin libanoni televízió. A híradás szerint a tévé saját forrásaiból szerzett erről tudomást.

Még nem reagáltak az oroszok

A moszkvai vezetés hivatalosan egyelőre nem reagált az amerikai légicsapásra, amely – hangsúlyozzák orosz hírügynökségek – az első volt az öt éve kezdődött szíriai konfliktus óta.

Pontosak voltak

Az amerikai rakétacsapások szinte teljesen romba döntötték Szíriában a hadsereg Homsz tartományban lévő légibázisát a Fox News közlése szerint.

A londoni székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) értesülése szerint a repülőteret szinte teljesen lerombolták, a felszállópálya, az üzemanyagraktár és egy légvédelmi létesítmény is megsemmisült.

Minden megváltozhat

Az amerikai légitámadással a szíriai válság új szakaszába lépett – jelentette ki Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1-en. Szerinte a beavatkozás módosította az erőviszonyokat. Azt is mondta: nem lehet tudni, hogy a konfliktus miatt hányan indultak el külföldre.

Putyin: Az amerikai légicsapás agresszió

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint a Szíria elleni amerikai légitámadás agresszió, kárt okoz az orosz-amerikai kapcsolatoknak és a terrorizmus elleni közös harcnak egyaránt - közölte pénteken Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

“Putyin elnök a Szíria elleni amerikai légicsapásokat agressziónak tartja egy szuverén állam ellen, a nemzetközi jog megsértésének, amelyet ráadásul mondvacsinált ürüggyel hajtottak végre” – mondta Peszkov. Hozzátette, hogy a szíriai hadseregnek nincsenek vegyifegyver-készletei, amelyek megsemmisítésének tényét a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet is megerősítette.

“A legfontosabb Putyin véleménye szerint, hogy ez a lépés nem visz bennünket közelebb a végső célhoz a nemzetközi terrorizmussal vívott harcban, hanem ellenkezőleg, komoly akadályt jelent abban, hogy nemzetközi koalíciót hozzunk létre, és hogy hatékonyan szembeszálljunk ezzel a világméretű fenyegetéssel” – mondta a szóvivő.

Emlékeztette rá, hogy Donald Trump amerikai elnök választási kampányában a terrorizmus elleni harcot az egyik fő céljaként nevezte meg.



Dmitrij Szablin, a szövetségi tanács (az orosz parlament felsőháza) védelmi bizottságának tagja "saját forrásaira hivatkozva közölte, hogy nincs orosz sérültje az amerikai támadásnak.



Konsztantyin Koszacsov, a felsőház külügyi bizottságának elnöke az amerikai támadás után kétségét fejezte ki egy orosz-amerikai terrorellenes szövetség létrehozásának lehetőségével kapcsolatban. Igor Morozov, aki a Koszacsov vezette testületnek a tagja, úgy vélekedett, hogy a Szíriában történtek Jugoszlávia bombázására, az iraki intervencióra, Líbia szétrombolására és a többi olyan esetre emlékeztetnek, amikor az Egyesült Államok semmi vette a nemzetközi jogot.



"A 21. században az Egyesült Államok minden elnökének megvolt a maga háborúja a Közel-Keleten, olykor kettő is. Ha Trump bemegy Szíriába, akkor egy sorba áll Bushsal és Obamával" - írta Alekszej Puskov, az orosz parlamenti felsőház tájékoztatási bizottságának elnöke péntekre virradóra, egy órával az amerikai rakétacsapás előtt Twitter-bejegyzésében.

Kettős mércét emlegetnek

A Szíria elleni amerikai légicsapással a Washington beleesett “a politikai kettős mérce bűnébe” – jelentette ki az orosz alsóház védelmi bizottságának helyettes vezetője

Jurij Svitkin szerint az Egyesült Államok az Iszlám Állam fegyveres csoportot használja fel eszközként saját geopolitikai céljainak elérésére.

Alekszej Puskov, az orosz felsőház információpolitikai bizottságának elnöke röviddel a légicsapás előtt közzétett Twitter-bejegyzésében arra figyelmeztette Donald Trump amerikai elnököt, hogy amennyiben katonai hadműveletet indít Szíria ellen, azzal “egy szövetségbe kerül Bushsal és Obamával”.

Eközben folyamatosan érkeznek a nemzetközi reakciók az amerikai rakétatámadásra:

Marco Rubio floridai szenátor üdvözölte a döntést, nyilatkozatban közölte, reméli, hogy ennek hatására csökken a civilek ellen irányuló atrocitások száma az országban – írja a Guardian.

Izrael miniszterelnöke, Benjamin Netanjahu azt mondta: Izrael teljes mértékben támogatja az amerikai elnök döntését.

Később a Downing Street szóvivője is közölte, hogy a brit kormány támogatja az amerikai akciót, amely megítélésük szerint megfelelő válaszlépés volt.

Malcolm Turnbull ausztrál miniszterelnök is úgy nyilatkozott, hogy „határozottan támogatja” az amerikai döntést, mely „arányos és célzott” válasz a szíriai rezsim „sokkoló háborús bűncselekményére”.

A török miniszterelnök-helyettes közölte, hogy támogatja az USA döntését. Egyben kifejezte arra vonatkozó reményét, hogy a művelet hozzájárul a szíriai béke megteremtéséhez.

Az iráni külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy határozottan elutasítanak minden ehhez hasonló egyoldalú lépést.

Viktor Ozerov, a Orosz Szövetségi Tanács védelmi bizottságának vezetője a BBC tudósítása szerint azt mondta, ez egy ENSZ-tagállam ellen irányuló agresszióként tekinthető, és Oroszország az ENSZ BT ülésének összehívását kezdeményezheti.

Az orosz külügyminisztérium eközben bejelentette, hogy hamarosan nyilatkozatot tesznek a rakétatámadással kapcsolatban.

MTI