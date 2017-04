Megkezdődött az ellenőrzés a schengeni külső határokon

Pénteken már mindenki okmányait ellenőrzik a schengeni külső határok többségén egy uniós rendelet nyomán. A magyar határokon az első órákban csak néhol okozott hosszabb várakozást az új szabályozás - tapasztalták az MTI tudósítói.

2017. április 7. 10:59

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálatának közleménye szerint egy péntektől hatályos európai uniós rendelet nyomán már nemcsak a harmadik ország állampolgárainak, hanem az Európai Unió valamennyi tagállamának, valamint Norvégiának, Izlandnak, Liechtensteinnek és Svájcnak az állampolgárainak úti okmányait is ellenőrizni kell a számítógépes adatbázisokban.



Ilyen ellenőrzésre kell számítani a magyar-horvát, a magyar-ukrán és a magyar-szerb határátkelőhelyeken mind belépéskor, mind kilépéskor. A magyar-román határon a Magyarországról kilépő utasokat csak szúrópróbaszerűen ellenőrzik, azonban befelé valamennyi utas esetében az új ellenőrzést kell alkalmazni.



A letenyei autópálya-határátkelőn azt tapasztalta az MTI munkatársa, hogy kilépéskor az úti okmányokat először a magyar rendőrök ellenőrizték a számítógépeken, majd az okmányokat átadták a horvát kollégáiknak, akik szintén elvégezték az ellenőrzést. Torlódás nem alakult ki, mert gyér volt a forgalom.



A magyar-horvát határ somogyi határátkelőhelyein nem okozott különösebb fennakadást, torlódást a szigorított határellenőrzés pénteken. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság az MTI érdeklődésére azt írta: "a végrehajtott tesztek alapján", nő a szabad mozgás uniós jogával rendelkezők ellenőrzésére fordított idő, de az átlagos növekedés a személy-, autóbusz- és tehergépjármű forgalomban 8-8, vasúti forgalomban 40 másodperc, amely a jelenlegi forgalmi viszonyok között kezelhető.



A Mohács mellett található Udvar-dubosevicai közúti határátkelőnél Horvátországból Magyarországra péntek reggel fél óra alatt öt személyautó és négy tehergépjármű lépett be. A határátkelő közelében az MTI tudósítója azt tapasztalta, a személyautók átlagos ellenőrzési ideje az utasok számától függően 1-7 percig tart, a kamionok esetében ez hosszabb időt is igénybe vehet. A gyérebb forgalmú belépő oldalon 3-4, az élénkebb kilépő oldalon pedig átlagosan 7-10 személyautó várakozott.



Csongrád megyében a röszkei határátkelőhelyeken a péntek délelőttnek megfelelő a forgalom. A helyszínen az MTI tudósítója azt látta: a röszkei közúti átkelőn a kilépő oldalon várakozás nélkül léphetik át a határt az autósok, befelé is csupán néhány perces sorban állásra kényszerülnek az utazók. Az autópálya-határátkelőhelyen kilépő irányban három sáv működik - ebből egy a vámkezelésre váróké -, a belépő forgalmat két sávban vizsgálják át a határrendészek és a pénzügyőrök, mindkét irányban mintegy félórás a várakozás.



A rendőrség honlapján azt írta: Románia felé a Csanádpalota-Nagylak autópálya-határátkelőhelyen kifelé a személyautóknak és a buszoknak fél, a kamionoknak három órát kell várakozniuk, a belépő oldalon az autósok fél-, a buszok egyórás sorra számíthatnak.



Békés megyében a magyar-román határon három határátkelő van, a megyei rendőr-főkapitányság tájékoztatása, valamint a police.hu oldal határinfo szolgáltatásának tájékoztatása szerint egyik átkelőn sem alakult ki hosszabb várakozási idő.



Az MTI tudósítójának helyszíni tapasztalatai szerint a Gyula-varsándi határátkelőhelyen a Magyarországról kilépő oldalon öt teherszállító járműnek közel húsz percet kellett várakoznia a kilépésre. A sofőrök közül néhányan kiszálltak a kamionokból, de hangoskodás, méltatlankodás nem volt.



A személyforgalom a kilépő oldalon gyorsabban zajlott, három személyautó és egy biciklis öt perc alatt jutott át a határon. Befelé ugyanennyi idő alatt engedtek be három személyautót. A csomagtartót mind ki-, mind belépésnél megnézték, ahogyan az okmányokat is ellenőrizték ki- és belépésnél is. Magyarországra való belépésre reggel nyolc órakor legalább 15 kamion várakozott.



A záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen péntek reggel még nem volt tapasztalható nagyobb forgalomnövekedés a szigorított határellenőrzés miatt. A belépő és kilépő oldalon sem alakult ki komolyabb autósor és a kamionoknak fenntartott sávokon sem torlódtak a teherautók. A kilépésre jelentkező autók sora öt-hat járműből állt. Az MTI tudósítójának a helyszínen az autósok azt mondták, nem hallottak a szigorításról, ugyanakkor megjegyezték: Záhonynál mindig szigorú volt az ellenőrzés, eddig is mindent megnéztek.



Az MTI által megkérdezett autósok többsége még nem hallott az erre vonatkozó európai uniós rendeletről.



Egy kárpátaljai férfi, aki átlagosan két-három naponta jár át Magyarországra, egyetértett a szabályozás szigorításával, mivel véleménye szerint ezzel a módszerrel jobban kiszűrhetőek azok, akik "tilosban járnak", vagy a rendőrség keresi őket. Egy másik autós a várakozási idő növekedésére számít Záhonynál, elmondása szerint az okmányok hosszabb ideig tartó ellenőrzése miatt valószínűleg megnő majd a várakozási idő, ami elsősorban az amúgy is csúcsidőnek számító délutáni órákban és hétvégén okozhat torlódásokat a határállomáson.



Az ORFK közleményében azt írta: a rendőrség felkészült az európai uniós rendeletben meghatározott új, kötelező ellenőrzés végrehajtására. Ugyanakkor azt kérik, hogy aki Magyarországról a schengeni térségen kívülre kíván utazni vagy onnan akar beutazni, az ne a megszokott időben, hanem - a várhatóan hosszabb ellenőrzési idővel számolva - korábban induljon el, az ellenőrzési helyhez közeledve készítse elő a szükséges okmányokat (az útlevelet, a személyi igazolványt, a vezetői engedélyt, a forgalmi engedélyt), s időben győződjön meg okmányai érvényességéről.

Kilépő autósok úti okmányait ellenőrzik a letenyei magyar-horvát határátkelőnél 2017. április 7-én. MTI Fotó: Varga György

MTI