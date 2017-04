Azonosíthatók a fideszes vezetők megfigyelői

Titkosszolgálati adatok kiszivárogtatása megbocsáthatatlan bűn.

2017. április 7. 11:44

A titkosszolgálat felhasználása politikai célra a nemzetbiztonság gyengítését jelenti. A szolgálatok nem használhatók pártpolitikai célokra, így a Gyurcsány-kormány idején sem figyelhették volna meg politikai indíttatásból a kormánypártok politikai ellenfeleit. Még ma is azonosíthatók azok, akik a megfigyeléseket végezték.

– Alapvetően nem nemzetbiztonsági kérdés, hanem államtitoksértés, hogy a Gyurcsány-érában gyűjtött titkos­szolgálati információkkal készülnek jelenlegi kormánytagokat befolyásolni – jelentette ki Földi László, a hírszerzés volt műveleti igazgatója a Kossuth rádió 180 perc című műsorában. Szerdán írtunk arról, hogy információink szerint egy jól körülhatárolható, volt titkosszolgálati vezetők köré verbuvált csoport a nemzetközi sajtóban szellőztethet meg olyan információkat, amelyeket még főként Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején gyűjtöttek a cég megbízható munkatársai fideszes felső vezetőkről és azok családtagjairól. Földi László hangsúlyozta: a titkosszolgálatoknak pártsemlegesen kell dolgozniuk, a mindenkori kormányhoz kell lojálisnak lenniük, de az ország érdekében tevékenykednek. Nem szolgálhatnak ki pártérdeket. A titkosszolgálat minden adatot, információt operatív módon szerez meg, így nem használhatók fel közvetlenül a bíróságon bizonyítékként. Ám minden adat, amit kiszivárogtatnak, alkalmas arra, hogy botrányt keltsen, hogy általuk a bulvársajtón keresztül lejárassanak politikusokat. Ezen információk valóságalapját nem lehet ellenőrizni, a titkosszolgálat nem tárhatja fel a tényeket, amelyek államtitkot képeznek.

Szakértők szerint a törvényes adatgyűjtéseknek nyoma van az egykori Nemzetbiztonsági Hivatal irattárában

– Ha egy titkosszolgálat arra vetemedik, hogy kiszivárogtat információkat, az a halálával egyenlő. A titkos­szolgálat felhasználása politikai célra a nemzetbiztonság gyengítését jelenti – hangsúlyozta Földi László. A szakértő arra, hogy a titkosszolgálati információkat a külföldi sajtóban tervezik felhasználni, úgy reagált: azt kellene tudomásul venni, hogy aki egy titkosszolgálat étkezdéjéből egy étlapnál magasabb rendű információs papírral távozik, azt az ajtóban likvidálni kellene. „Hiszen mi módon tudom megakadályozni azt, hogy az a szervezet, amelynek az országot kellene védenie, önfeledten napi politikai érdekeket szolgáljon ki?” – tette fel a kérdést az ezredes.

Horváth József, a polgári, majd a katonai elhárítás egykori főigazgató-helyettese az Echo TV-ben a hazai politikusi megfigyelésekről leszögezte, azért követtek el nagy hibát, akik ezt a munkát végezték, mert a nemzet biztonságát veszélyeztették. A Laborc Sándor volt NBH-főigazgató laptopján talált „Ovi” és „Bajusz” fedőnevű dossziékkal kapcsolatban kifejtette: a szakma alapjait sértik már a fedőnevek is, a célszemélyre utaló fedőnevet ugyanis soha nem adnak, ha betartják a szakma szabályait, ám hogy ez mégis így történt, jelzi, hogy az alapvető szabályokkal ellentétesen működött az adatgyűjtés a fideszes vezetőkről és családtagjaikról. A tábornok szerint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a volt Nemzetbiztonsági Hivatal irattáraiban visszakereshetők, hogy az adott munkát – a megfigyeléseket – személy szerint kik végezték, és a törvények szerint ­dolgoztak-e vagy sem. Mint mondta, ha törvényesen tették, amit tettek, akkor annak is nyomának kell lennie a nyilvántartásokban, hogy „Rasi”, azaz a miniszterelnök lánya telefonszámának ki kérte le a híváslistáját. Horváth József a műsorvezető kérdésére azt nem tudta kizárni, hogy a megfigyelők némelyike ma is a titkosszolgálat tagja.

magyaridok.hu