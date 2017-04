Megoldódhat a BKV munkavállalók fizetése

Tarlós István szerint a béremelésre vonatkozóan elutasíthatatlan ajánlatott kaptak BKV-s érdekképviseletek.

2017. április 7. 14:41

A főpolgármester péntek budapesti sajtótájékoztatóján közölte: a BKV menedzsmentje a főváros támogatásával "elutasíthatatlannak tűnő" ajánlatot tett a BKV munkavállalóinak nyolcvan százalékát képviselő két szakszervezeti szövetségnek. Ha az érdekképviseletek ezt elfogadják, akkor a béremelési probléma egyelőre megoldódni látszik - tette hozzá.



Tarlós István azt mondta, hogy az idei évre vonatkozó béremelési ajánlat nagyobb mértékű annál, amit az állami cégek dolgozói kapnak erre az évre.



A béremelésnek megvan a fedezete - jelentette ki. Hozzátette: ez még nem a kormánnyal folytatott megbeszélés "lezárásaként értelmezhető", hanem a főváros és a BKV saját forrásait átcsoportosítva "izzadják ki ezt az emelést".



A főpolgármester úgy fogalmazott: "a BKV-nál megvannak az elfogadásnak az alaki és tartalmi kritériumai", és - mondta - meglepő, valamint a város és a BKV dolgozóinak érdekei ellen lenne, ha egy ilyen ajánlatot elutasítanának.



Tarlós István megjegyezte azt is, tudatában vannak annak, hogy - miként az állam esetében - jövőre és két év múlva a béremelés folytatásával foglalkozni kell.



Elmondta azt is, hogy nem elsősorban a sztrájk elkerülése érdekében igyekeztek megegyezni, hanem azért, mert nem tartja igazságosnak azt, ami az állami, illetve az önkormányzati szektor cégeivel történik. Nem tartható hosszútávon az, hogy vannak elsőszámú meg másodszámú köztisztviselők, közalkalmazottak - jelentette ki Tarlós István.



Közölte, a pontos összeget várhatóan napokon belül bejelenti majd a BKV elnök-vezérigazgatója, Bolla Tibor. A BKV vezetője a sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva utóbb közölte: még pénteken eljuttatják írásban az ajánlatot az érdekképviseleteknek, és szerinte jövő hét elejére kiderül, hogy elfogadják-e.



Arról, hogy a Fővárosi Közgyűlés szerdán döntött a római-parti védmű nyomvonaláról, Tarlós István azt mondta, lelkiismereti döntés született. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elkészült öt tanulmány közül egy sem volt, amelyik a Nánási úti-Királyok útjai nyomvonalat támogatta volna. A budapesti árvízvédelmi helyzet "amúgy sem rózsás", az új mértékadó árvízszintnek való megfeleléshez "rengeteg pénzre" van szükség, és ezt a főváros egymaga képtelen kigazdálkodni. Az ügyben a Miniszterelnökséget meg is kereste - mondta. Közölte, a Római-parti védmű megépítésén túl a becslések szerint körülbelül 50-60 milliárd forintra lenne még szükség.



Tarlós István emlékeztetett arra is, hogy szerdán a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, nem rendeli el a budapesti olimpiai rendezésről szóló népszavazást, mivel a referendummal elérni kívánt cél már teljes mértékben megvalósult. A testület egyszerűen állás foglalt "valamiről, amiről úgy is (...) a Kúria fog dönteni" - fogalmazott.



A kerületi közterület-felügyeletek és térfigyelő kamerás büntetésekről szólva Tarlós István azt hangsúlyozta, hogy szabályosnak és egységesnek kell lennie a működésnek. A Belügyminisztérium mellett a kerületi polgármesterekkel is lesz az ügyben egyeztetés. Várhatóan "egy-két hónapba beletelik mire ebből esetleg jogszabályváltozás vagy valami társulási megállapodás születik" - fogalmazott, megjegyezve azt is: nem akarja elvenni a kerületek közterület-felügyeleteit.



A főpolgármester szerint vannak olyan kerületi közterület-felügyeletek, amelyek "akarva vagy akaratlanul" nem szabályosan működnek. Aránytalannak nevezte, hogy egyes esetekben 50 ezer forintos bírságot szabnak ki szabálytalan kanyarodás miatt az autósokra, ezt a büntetési tételt - mondta - át kell gondolni. Közölte, hogy a kerületi polgármesterekkel összefogva szeretnék orvosolni a problémát.



A Lánchíd és a Váralagút felújításának kezdetére vonatkozó kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a kivitelezési munkák nem fogják zavarni a júliusban kezdődő vizes világbajnokságot. Egyelőre a szükséges közbeszerzési eljárásokat folytatják le, maga a felújítás csak utána indulhat el.



A CEU-ra vonatkozó kérdésre válaszolva Tarlós István annyit mondott, hogy a fővárosnak felsőoktatási kérdésekben nincs kompetenciája.

MTI