Teherautó hajtott a tömegbe Stockholm belvárosában

A helyi rendőrség beszámolója szerint egy jármű hajtott a tömegbe egy forgalmas utcán. Az elsődleges információk szerint hárman meghaltak. Egy embert őrizetbe vettek.

Utoljára frissítve: 2017. április 7. 17:21

2017. április 7. 15:49

Sajtóértesülések szerint többen megsérültek, hárman pedig meghaltak a balesetben. Pontos adatok még nincsenek, a szemtanúk beszámolója szerint akár több száz sérült is lehet. Az incidens a svéd főváros egyik legforgalmasabb bevásárlóutcájában történt.

A hatóság körbekordonozta a helyszínt – számolt be az incidensről a Reuters hírügynökség. A rendőrség szóvivője megerősítette a gázolás hírét, mely szerint egy teherautó behajtott a Drottningatanra, amely egy népszerű bevásárlóutca a svéd fővárosban. Állítólag ki is gyulladt a jármű.

Az M1 malmö-i tudósítója arról számolt be, hogy helyi hírek szerint az a teherautó, amivel a gázolást elkövették, lopott volt. A svéd rendőrség terrortámadásnak minősítette az esetet. A tudósító elmondta, hogy nem csak a svéd parlamentet zárták le az incidens után, hanem minden földalatti forgalom is leállt a svéd fővárosban. A hatóságok arra szólították fel a fővárosban tartózkodókat, hogy kerüljék el a városközpontot.

A szemtanúk lövéseket is hallottak a közelből – erről számolt be a svéd televízió, az SVT is. A közösségi médiákban terjedő hírek szerint a lövöldözés nem sokkal a gázolást követően, ám valamivel távolabb történt.



A svéd titkosszolgálat ugyan egyértelműen még nem erősítette meg, de egyes hírek szerint ennek a támadásnak előjelei voltak a Twitter-en.

A rendőrség szerint gyanítható, hogy terrorcselekmény történt. Egy embert őrizetbe vettek.

A svéd miniszterelnök szerint minden valószínűség szerint terrorcselekmény történt.

Egyelőre nem tudni magyar sérültekről

A stockholmi magyar nagykövetség már felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, egyelőre nem érkeztek információk magyar állampolgárok érintettségéről – közölte az M1-en Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) szóvivője.

Hozzátette: a magyar nagykövet egészen közel tartózkodott a helyszíntől, mintegy két utcányira egy konferencián vett részt, ő megerősítette, hogy a belvárost teljesen lezárták, helikopterek köröznek a terület fölött.

Kérjük a Stockholmban tartózkodó magyar állampolgárokat, hogy amennyiben segítségre, információra van szükségük, hívják azonnal a nagykövetség ügyeleti telefonszámát: +46 8 661 6762

Terrorcselekményként kezelik a gázolást

A svéd rendőrség szerint gyanítható, hogy terrorcselekmény történt a fővárosban. Stefan Löfven svéd miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy „minden jel szerint” terrortámadást követtek el a kisteherautóval. Később ezt azzal a kijelentéssel erősítette meg, hogy Svédországot megtámadták.

Helyi sajtóhírek szerint az a teherautó, amivel a gázolást elkövették lopott volt. A Spendrups sörfőzde kommunikációs vezetője közölte, hogy az ő telepükről ellopott járművel követték el az akciót

Nem csak a svéd parlamentet zárták le az incidens után, hanem minden földalatti forgalom is leállt a svéd fővárosban, de nem járnak a vonatok sem. A hatóságok arra szólították fel a fővárosban tartózkodókat, hogy kerüljék el a városközpontot.

A szemtanúk lövéseket is hallottak a közelből, de ezt a rendőrség egyelőre nem erősítette meg.

A svéd titkosszolgálat ugyan egyértelműen még nem erősítette meg, de egyes hírek szerint ennek a támadásnak előjelei voltak a Twitter-en.

