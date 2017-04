A magyar baloldali EP-képviselők megszavazták

A magyar baloldal európai parlamenti képviselői megszavazták a jelentést, amely szerint ki akarják terjeszteni a menekült fogalmát, legalizálva a gazdasági bevándorlást.

2017. április 7. 18:38

Név szerint: a szocialista Szanyi Tibor, Ujhelyi István és a DK-s Niedermüller Péter, valamint Molnár Csaba, a párbeszédes Jávor Benedek és az LMP-s Meszerics Tamás. A magyar balliberális oldal tehát ismét egy újabb, írásos bizonyítékot szolgáltatott arról, ők is be akarják telepíteni az illegális bevándorlókat Magyarországra.

Az Európai Parlament új menekült- és migránsáramlatok kezeléséről szóló jelentése szerint el kell törölni a migrációt szabálysértésként kezelő, büntető jellegű jogi kereteket, biztonságos és jogszerű lehetőséget kell teremteni a migrációra. A menekültek fogalmát ki kell terjeszteni azokra, akik a szegénység és az éghajlatváltozás miatt hagyják el a szülőföldjüket; a jobb és biztonságosabb élet reményében az otthona elhagyására kényszerülő összes embernek védelmet kellene adni.

Segély mindenkinek

Az unió a jelentés szerint eddig túlságosan a beáramlás csökkentésére vagy megállítására összpontosított; a segélyeket a biztonsági megfontolásoktól függetlenül is folyósítani kell. Az elfogadott szöveg szerint a migránsoknak és a menekülteknek segítséget kell nyújtani, hogy olyan helyre költözhessenek, ahol vannak munkalehetőségek és segítséget kell nyújtani olyan új készségek elsajátításához, amelyek jobban illeszkednek a helyi munkaerőpiac szükségleteihez.

A migráció egy „lehetőség”

A jelentés megállapítja, hogy a nemzetközi migráció hozzájárulhat a társadalmi-gazdasági fejlődéshez. Olyan pozitív narratívák kidolgozására van szükség, amelyek a migrációt a befogadó országok számára lehetőségként jelenítik meg. Az emberkereskedelemmel szembeni fellépés legjobb módja a törvényes és biztonságos utak létrehozása a migránsok és a menekültek számára.

Nem „probléma” a határátlépés

A jelentés javasolja, hogy a szabálytalan határátlépés önmagában ne lehessen ok a bevándorlók bebörtönzésére, illetve felszólít arra, hogy haladéktalanul szüntessék meg az emberkereskedelem áldozatainak őrizetbe vételét. A szerdán elfogadott jelentés megemlíti, hogy 6,7 millió menekült kénytelen hosszú időt távol tölteni lakóhelyétől – a becslések szerint átlagosan mintegy 26 évet, és megemlíti azt is, hogy menekültek önkéntes hazatelepülése még soha nem volt ilyen alacsony szinten, mint most.

Európai migrációs politika

A dokumentum elítéli a migrációnak az érintett emberek emberi jogainak sérelmére történő egyre szélesebb körű kriminalizálását. Emellett kéri egy valódi, az emberi jogokon és a tagállamok közötti szolidaritás elvén alapuló közös európai migrációs politika létrehozását.

A jelentésben azt is javasolják, hogy az unió és tagállamai vállaljanak kötelezettséget az Unióba irányuló jogszerű migráció lehetőségeinek bővítésére, történjen az akár menedékkérési, foglalkoztatási, oktatási vagy családegyesítési célból.

Kampányok a harmadik országokban

Azt is megjegyzik, hogy a migrációs áramlások hozzátartoznak a nemzetközi realitáshoz és ezzel összefüggésben ajánlják, hogy az Unió támogatásával mozdítsák elő a harmadik országokban folyó tájékoztatási kampányokat, hogy tájékoztassák a polgárokat a mobilitással kapcsolatos jogaikról és kötelezettségeikről, és figyelmeztessék őket azokra a kockázatokra, amelyekkel az utazásuk során szembesülhetnek, különös tekintettel az embercsempészekre és emberkereskedőkre, hogy elősegítsék a lehető legjobban megalapozott döntés meghozatalát.

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság észrevétele szerint aggasztó azon jelentések és tanúvallomások számának rohamos emelkedése, amelyek a migránsok, és különösen a veszélyeztetett csoportok (a nők, a kísérő nélküli kiskorúak, a fogyatékossággal élő személyek, az LMBTI-személyek) elleni erőszakról számolnak be.

A jelentés szerint elítélendő a migránsok megbélyegzése

Az emberi jogokon alapuló migrációs politika sikeres végrehajtása megköveteli, hogy vitassuk a migráció negatív megítélését, és a migráció olyan szemléletét, amely kontraproduktív és működésképtelen biztonsági politikák alapjául szolgál, amelyeknek az az eredménye, hogy a migránsokat bűnözőnek tekintik és megbélyegzik, és amely hozzájárul az idegengyűlölet terjedéséhez az Európai Unióban.

hirado.hu