Paks: az atomteljesítmény új csúcsa

Atomsiker hazánkban

A 2016. évi Fejlesztési Innovációs Díjban az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részesült a 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése a Paksi Atomerőműben innovációért.

2017. április 8. 17:33

Hamvas Istvánnak, az atomerőmű vezérigazgatójának tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.



- Vezérigazgató úr, az atomerőművek 12 hónapos kampányban üzemelnek, azaz 11 hónapi áramtermelés után leállítják a blokkot, szétszedik, felújítják a reaktort. Önök a világon elsőként 15 hónapos kampányt valósítottak meg. Az innováció teljes üzemidei eredménye több mint 63 milliárd forint. Miért fontos, hogy erről a világon egyedülálló teljesítményről a magyar társadalom minél több tagja tudomást szerezzen?



- A Paksi Atomerőmű működése során fontosnak tartjuk a folyamatos tájékoztatást és a transzparens működést. Célunk, hogy az emberek megismerjék, hogyan működik az atomerőmű, hogyan segíti Magyarország energiaellátását, illetve mitől válik versenyképessé.

A 15 hónapos üzemeltetési ciklus is azt mutatja, hogy a Paksi Atomerőművet korszerű, a mai elvárásoknak megfelelő technológiák alkalmazásával működtetjük, és folyamatosan törekszünk az olyan újításokra, amelyek még inkább környezetbarát működést tesznek lehetővé, illetve ezek az innovációk a megtermelt áram árának versenyképességét is biztosítják.



- Az innováció előnyös "mellékhatására" 3 százalékkal csökken a kiégett üzemanyagkazetták mennyisége. Hogyan lehet az elért környezetvédő sikert az atomerőművek népszerűsítéséhez felhasználni?



- A Paksi Atomerőműnél folyamatosan törekszünk olyan technológiák alkalmazására, fejlesztésére, amelyek a környezetbarát működést segítik elő.

A 15 hónapos ciklus bevezetése esetében a biztonsági mutatók javulásán túl rendkívüli fontosságú a fenntarthatósági, környezetterhelési tényezők további javulása is. Azzal, hogy átlagosan 3%-kal csökken a kiégett fűtőelemek mennyisége, jelentősen csökken a karbantartások során keletkező kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok, valamint a nem radioaktív hulladékok mennyisége is. Ez is azt bizonyítja,, hogy a kutatások és fejlesztések eredményesek voltak.

Az atomerőművekkel kapcsolatban legtöbbször felmerülő ellenérv a kiégett fűtőelemek elhelyezésének kérdése, amelynek megoldásához ez az innováció is közelebb visz.

- Magyar termék: világszínvonal - hangzik a Made in Hungary-stratégia jelmondata. Hazánkban az 1995-96-os privatizáció az áramtermelő kapacitás jelentős részét külföldi kézbe tette. Paks mit tehet azért a jövőben, hogy a magyarországi családoknak és üzemeknek kellő áram világszínvonalú magyar termék legyen a mostaninál nagyobb hányadban?



- A Paksi Atomerőmű korszerű, a mai elvárásoknak megfelelő technológiával működik, amely növeli az áram versenyképes árának stabilitását.

A 2015-ös rekordteljesítmény után 2016-ban ismét termelési csúcsot könyvelhettünk el: a négy blokk 2016-ban összesen 16 053,9 GWh villamos energiát termelt, ami a bruttó hazai termelés 51,3%-a. A kiemelkedő teljesítmény a 15 hónapos termelési ciklusra való átállásnak köszönhető, amelynek eredményeként a 3. blokk 100%-os teljesítmény-kihasználás mellett üzemelt, ez pedig egyedülálló a világban üzemelő 23 darab

VVER reaktorblokk között.

A folyamatos kutatások, illetve fejlesztések arra irányulnak, hogy ez az arány a jövőben nagyobb legyen. A terveknek megfelelően halad az atomerőmű turbináinak rekonstrukciója, amelynek eredményeként több mint 30 MW-tal nő az erőmű jelenleg 2000 MW-os névleges villamos teljesítménye. Tavaly év végén sikeresen lezárult a 3. blokk 2015-ben megkezdett 20 éves üzemidő-hosszabbítása is, így az 1986-ban üzembe helyezett reaktor az 2036-ig vesz részt az áramtermelésben. A négy blokk közül utolsóként a 4. blokk üzemidő-hosszabbítása van még hátra, de reményeink szerint 2017 végére ez is megkapja a 20 éves engedélyt.

