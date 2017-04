Cipőt ne a cipőboltból

Egy hirdetés anti-reklámja

2017. április 9. 12:39

Ennek a lapszámnak az egyik oldalát nem mi írtuk, ennek a lapszámnak az egyik oldala a nemzeti konzultáció hirdetése.

Pocsékul érezzük magunkat. Bármit írunk, magyarázkodás lenne – magyarázás helyett.



Utóbbi a dolgunk, próbáljuk hétről hétre jól csinálni. Próbáljuk megmutatni, milyen hellyé vált ez az ország.



Ahol alig akad ember, akibe ne gázolt volna bele, akit ne gázolt volna le a hatalom. Kisvállalkozók ezrei mentek tönkre, pedagógusok tízezreinek szakmai munkája lett semmivé, százezrek zuhantak a dolgozói szegénységbe, százezrek küzdenek a napi betevőért, százezrek menekültek külföldre a túlélésért.

(...) Akkor is ezt teszi, amikor büntet (lásd a Népszabadság beszántása), akkor is ezt teszi, amikor kiszárítja a reklámpiacot, és akkor is azt teszi, amikor látszólag ad. Eddig a magyarázat. Most jön a magyarázkodás. Mert igen, amikor befogadjuk a nemzeti konzultáció hirdetését – aminek kérdéseiről nyomtatásban gondoltuk, hogy aljasak, gyűlöletkeltőek, megosztóak és a létféltés zsigeri ösztöneire játszanak –, azzal mi a lap túlélését biztosítjuk. A kormány pedig azt a látszatot kelti, megalkuszunk a hatalommal. Ha sikerül ezt Önökkel elhitetnie, tényleg bajban vagyunk. Egy esetleges olvasóvesztés azt jelenti: ha a kormány elzárja a reklámcsapot – márpedig el fogja –, végünk.



Ha nem kapaszkodunk össze, ha a látszat győz, nem biztos, hogy van tovább: nekünk a magyarázó felületünk veszik oda, Önöket azoktól az információktól rekesztik el, amelyek ellensúlyozzák a hatalom médiavalóságát. Mi nem változunk, kérjük, Önök se tegyék!

