Rekord mennyiségű adomány érkezett a Mikulásgyárba

2016. december 22. 10:50

Rekord mennyiségű, több mint 125 ezer kilogrammnyi adomány érkezett idén a Mikulásgyárba, amelynek a fővárosi Lurdy Házban található gyűjtőhelye december 23-án is nyitva tart - közölte Zsolnai Endre, a Mikulásgyár főszervezője csütörtökön az MTI-vel.

Az összegzés felidézi, hogy szerdán ugyan hivatalosan bezárt a Mikulásgyár, de a Lurdy Házban lévő gyűjtőpont pénteken 18 óráig még fogadja az adományokat. A rendkívüli nyitvatartásra azért van szükség, mert a fővárosaik adakozókedve a karácsony közeledtével egyre nő.



A közlemény kitér arra, hogy idén rekord mennyiségű, már több int 125 ezer kilogrammnyi adomány érkezett a Mikulásgyárba és ez a mennyiség még nőni fog, mert a postákon feladott adományok egy része még nem érkezett be. Idén egyébként a Mikulásgyár külföldről is sok adományt kapott. Az első Norvégiából érkezett, az utolsó pedig várhatóan Japánból, a Toyota gyárából érkezik.



Idén mintegy 200 ezer ember kereste fel a Mikulásgyár vidéki - debreceni, nagykanizsai, kaposvári, miskolci, szegedi, szolnoki és Zala megyei, valamint két fővárosi - gyűjtőpontjait, ahol a gyerekeket programokkal is várták.



A Mikulásgyár által összegyűjtött adományokat a Magyar Posta szállítja a Magyar Vöröskereszt központjába, a szervezet a rászorulóknak juttatja el az ajándékokat.



Az idei rekordmennyiségű adománnyal egyébként meghaladja az egymillió kilogrammot a Mikulásgyár által az elmúlt 12 évben összegyűjtött adományok súlya - olvasható a közleményben.

MTI